Craintes

Claude Moniquet : « Les antifas, les black blocs et la partie violente de la mouvance palestinienne posent problème pour la police et pour les riverains »

Le spécialiste en terrorisme et renseignements, Claude Moniquet, était l’invité de La Matinale week-end, ce samedi 15 juin, sur CNEWS. Il s’est exprimé sur les possibilités de débordements durant les manifestations contre le Rassemblement national : «C’est ce noyau dur, les antifas, les black blocs et la partie violente de la mouvance palestinienne qui posent problème pour la police et pour les riverains».