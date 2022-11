Chine : les manifestations contre le confinement et la stratégie zéro Covid se multiplient

De Shanghai à Pékin, les rassemblements se multiplient contre la stratégie zéro Covid.

De plus en plus de Chinois protestent contre les restrictions liées à la politique zéro Covid imposée par le régime de Xi Jinping.

De Shanghai à Pékin, les rassemblements se multiplient contre la stratégie zéro Covid et pour dénoncer les confinements à répétition. La colère des habitants et des travailleurs confinés s’amplifie. Certains manifestants n'hésitent plus à réclamer le départ du dirigeant chinois, Xi Jinping, selon certaines vidéos mises en ligne et authentifiées par les médias.

Une part grandissante de la population chinoise exprime son exaspération devant la politique zéro Covid imposée par son gouvernement.

Des protestations contre les confinements ont éclaté dimanche à Shanghai, dans des universités de Pékin et dans d’autres villes de Chine où la colère monte.

Une vidéo largement diffusée sur Internet, et qui a été géolocalisée dans la rue Wulumuqi, dans le centre-ville de Shanghai, montre certains protestataires crier « Xi Jinping, démission ! » et s’en prendre aussi au Parti communiste chinois. Cette séquence est une rare démonstration d’hostilité contre le président et le régime dans la capitale économique du pays.

Le gouvernement est pourtant confronté à une flambée de cas de Covid-19. Près d’un quart du pays est désormais confiné.

La Chine continue d’imposer des confinements dès l’apparition de cas, à placer en quarantaine dans des centres les personnes testées positives et à exiger des tests PCR quasi-quotidiens pour l’accès aux lieux publics. De nombreux travailleurs sont aussi confinés dans leurs entreprises, comme dans l’une des plus grandes usines d’iPhone.