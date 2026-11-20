CHOC DEMOGRAPHIQUE

Chine, États-Unis, Russie : des colosses aux maternités d’argile

Missiles, brevets, démonstrations de force à Shenzhen : la puissance s’affiche encore à coups de rivalités technologiques et militaires. Pourtant, Chine, Russie et États-Unis affrontent une même crise silencieuse : la chute de leur natalité. Si l’Amérique conserve des atouts pour rebondir, Pékin et Moscou savent désormais que le temps joue contre eux.