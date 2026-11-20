CHOC DEMOGRAPHIQUE
20 novembre 2026
Chine, États-Unis, Russie : des colosses aux maternités d’argile
Missiles, brevets, démonstrations de force à Shenzhen : la puissance s’affiche encore à coups de rivalités technologiques et militaires. Pourtant, Chine, Russie et États-Unis affrontent une même crise silencieuse : la chute de leur natalité. Si l’Amérique conserve des atouts pour rebondir, Pékin et Moscou savent désormais que le temps joue contre eux.
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Atlantico : Xi, Trump et Poutine à Shenzhen : trois puissances qui se toisent. Mais derrière le nombre de missiles ou de brevets technologiques, vous voyez vous des colosses aux pieds d'argile, pourquoi ?
Jean-Sébastien Ferjou : Disons que je vois des colosses aux maternités d'argile
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.