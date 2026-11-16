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Candidature de Terry Riner : "On a le droit, quelle que soit notre couleur et quelles que soient nos origines, de ne pas choisir la famille politique que l'on pensait devoir rejoindre à gauche parce que l'on est issu d'une minorité visible", estime Jean-Sébastien Ferjou

NOUVELLE VOIE POLITIQUE ? 

16 novembre 2026

Candidature de Terry Riner : "On a le droit, quelle que soit notre couleur et quelles que soient nos origines, de ne pas choisir la famille politique que l'on pensait devoir rejoindre à gauche parce que l'on est issu d'une minorité visible", estime Jean-Sébastien Ferjou

La candidature de Teddy Riner à l'élection présidentielle a animé le débat entre Jean-Sébastien Ferjou, directeur fondateur d'Atlantico, et Laurent Joffrin, directeur du Libre Journal, sur le plateau de Franceinfo.

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MOTS-CLES

Débat , Teddy Riner , Politique , candidature , Laurent Joffrin , candidat , présidentielle 2027 , gauche , droite , extrême droite , Duel , Franceinfo

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Média
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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