Bruno Le Maire annonce des annulations de charges sociales et fiscales pour les commerces ciblés lors des émeutes

Bruno Le Maire était l’invité de BFMTV et RMC ce mercredi 5 juillet 2023.

Invité sur RMC et BFMTV ce mercredi, Bruno Le Maire a annoncé que les charges seront annulées pour les commerces les plus touchés lors des émeutes et des scènes de pillages après la mort de Nahel.

"Ce sera principalement des reports, mais certains ont besoin de plus. Lorsque tout votre débit de tabac a été brûlé, lorsque votre commerce ne peut pas redémarrer, nous annulerons les charges sociales et fiscales. Il y en a dont les vitrines ont été cassées, on peut redémarrer dans quelques jours. Mais pour d’autres, tout a été détruit, pour rien, dans une violence et une bêtise absolument incommensurables. Pour ceux-là, nous annulerons les charges sociales et fiscales."

Pour la perte d'exploitation, Bruno Le Maire précise que "la moitié des commerçants sont couverts". "Pour les autres, on regardera au cas par cas. S’il y a besoin d’une aide spécifique, nous serons là".

Bruno Le Maire a fait un bilan de la situation :

"Il y a plus de 1.000 commerces qui ont été touchés, près de 500 débits de tabac, près de 400 agences bancaires, des centres commerciaux, des magasins de sport… Tout ça pour rien, détruire pour détruire, abîmer le pays pour abîmer le pays. C’est totalement inqualifiable, inexcusable et injustifiable. A Arpajon, j’ai vu le désarroi, la colère, l’abattement des commerçants. J’ai vu un fromager dont la vitrine a été saccagée. Mais pourquoi? Pour voler des fromages? Le cinéma aussi, qui avait été refait pour les jeunes des quartiers. Tout cela est absurde et révoltant. Je veux dire mon soutien à tous les commerçants".