Bruno Le Maire : "Xavier Bertrand ferait un excellent ministre de l'Economie et des Finances d'Emmanuel Macron quand il aura été réélu"

Bruno Le Maire : "Xavier Bertrand ferait un excellent ministre des Finances d'Emmanuel Macron quand il aura été réélu"

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC ce mercredi 14 avril. Il a notamment été interrogé sur les conséquences économiques de la crise sanitaire et sur une proposition de Xavier Bertrand liée aux impôts de production.

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était l'invité politique de la matinale de RMC et de BFM TV ce mercredi 14 avril. Il a notamment été interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur la stratégie économique du gouvernement face à l'impact de la crise sanitaire avec notamment les engagements sur l'absence de hausses d'impôts, sur la baisse des impôts de production. Bruno Le Maire a aussi été questionné sur les propositions de Xavier Bertrand d'une baisse notamment de 33 milliards d'euros des impôts de production. Bruno Le Maire s'est alors confié au micro de RMC et BFM TV sur les similitudes des idées et des propositions de Xavier Bertrand avec Emmanuel Macron et la politique menée par le gouvernement.

Bruno Le Maire a ainsi estimé que "Xavier Bertrand ferait un excellent ministre de l'Economie et des Finances d'Emmanuel Macron quand il aura été réélu".

Le ministre de l'Economie a également confirmé que les aides seront maintenues en France jusqu'à la fin de la pandémie.