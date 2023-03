Aurélien Pradié (LR) : "Quand on est président de la République, on ne se moque pas des Français"

Crédits Photo: Capture d'écran Sud Radio / DR

Aurélien Pradié était l'invité de Sud Radio ce mercredi 29 mars.

Le député LR Aurélien Pradié était l’invité de la matinale de Sud Radio ce mercredi. Il a notamment été interrogé sur la réforme des retraites, sur la crise sociale et sur l’influence des Républicains.

Aurélien Pradié a répondu aux questions de Patrick Roger au micro de Sud Radio ce mercredi 29 mars. Le député LR a dénoncé l'installation depuis plusieurs mois d'une "espèce de jeu de bras de fer un peu enfantin et puéril de la part du président de la République, qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités (...) Le président de la République doit se souvenir qu'en assumant la fonction qui est la sienne, il a d'immenses responsabilités. La première, c'est de ne pas jouer avec le feu".

Le représentant des Républicains a dénoncé l’attitude d’Emmanuel Macron :

"Je ne voudrais pas que le président de la République continue à penser que, tout cela, c'est au fond une grande farce et qu'il va pouvoir continuer".

Selon Aurélien Pradié, le chef de l’Etat Emmanuel Macron "donne le sentiment qu'il se moque des Français". Or, "quand on est président de la République, on ne se moque pas des Français ! Tout ça c'est pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie".

"Le vrai courage politique, ce n'est pas la brutalité mais c'est d'être capable d'entendre le pays", a confié Aurélien Pradié.