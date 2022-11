Attentat d'Istanbul : la principale suspecte a été arrêtée par la police turque

Crédits Photo: Capture d'écran DR

Une jeune femme de nationalité syrienne est la principale suspecte de l'attentat qui a fait au moins six morts dimanche à Istanbul. Le PKK a nié toute implication dans l'attaque.

L'attentat à Istanbul, commis dimanche sur l'artère commerçante d'Istiklal, n'a pas été revendiqué. Il a fait six morts et 81 blessés, dont 24 restaient hospitalisés lundi. Parmi les victimes tuées, toutes turques, figurent une fille de 9 ans tuée avec son père et une adolescente de 15 ans, morte avec sa mère.

Des images de la police partagées par les médias turcs ont montré une jeune femme en sweatshirt violet, appréhendée dans un appartement dans une banlieue d'Istanbul.

La jeune femme, présentée comme Alham Albashir, de nationalité syrienne, serait entrée clandestinement en Turquie en passant par Afrine, dans le nord-est syrien. La police affirme qu'elle a pris ses ordres à Kobané, également dans le nord-est de la Syrie et largement contrôlée par des mouvements kurdes alliés au PKK.

Le PKK a démenti être à l’origine de l’attaque :

« Nous n'avons aucun lien avec cet événement, nous ne visons pas les civils et rejetons les opérations qui le font », a affirmé le PKK, via l'agence de presse Firat.

L'engin explosif était composé de « TNT de forte puissance », selon la police.