Allemagne : le parti d'extrême droite AFD va diriger une collectivité territoriale

Crédits Photo: Euronews

Le parti d'extrême droite AFD va diriger une collectivité territoriale

La digue a sauté. Pour la première fois depuis 1949 et la fondation de la République fédérale d’Allemagne, l’extrême droite va diriger un Landkreis (arrondissement). Robert Sesselmann, candidat du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), l’a emporté dimanche 25 juin avec 52,8 % des voix à Sonneberg, en Thuringe, dans l’est du pays contre Jürgen Köpper candidat de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) avec seulement 47,2 % des suffrages malgré un front commun contre l'extrême-droite de tous les autres partis politiques, ainsi que de la puissante confédération des syndicats allemands (DGB) ainsi que de nombreux représentants des milieux économiques et culturels de la région.

Une victoire électorale qui est une première pour cette formation et confirme sa poussée dans les sondages, alors que la montée de la participation a profité au candidat de l'AFP dans cette région de l'Est du pays, défavorisée et dévastée par une désindustrialisation féroce depuis des décennies. C'est le premier succès du parti crée il y a dix ans de cela dans un "Landrat", dirigeant d'une administration territoriale regroupant plusieurs communes. Celui ci, Sonneberg, était identifié comme une conquête possible pour l'AFD : proche de la Bavière conservatrice, rural, réunissant seulement 56 000 habitants, et situé dans un Land où le parti obtient ses meilleurs scores. L'AFD y est encore plus radicale que dans les autres régions. Loin de la desservir, ce positionnement dans la surenchère a toujours profité à l’AfD dans ce Land offrant au parti sa meilleure progression entre les législatives de 2017 et celles de 2021.