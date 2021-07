Aide aux plus démunis : « Chaque nuit, l’Etat finance la mise à l’abri d’environ 300 000 personnes », selon Emmanuelle Wargon

Crédits Photo: Capture d'écran CNews / DR

Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au Logement, était l’invitée politique de la matinale de CNews en cette journée du mercredi 28 juillet. Lors de cet entretien, Emmanuelle Wargon a tenu à rappeler les engagements de l’Etat sur les mesures mises en œuvre afin de venir en aide aux plus démunis.

La ministre déléguée au Logement s’est exprimée sur la situation des sans-abri et sur les moyens déployés par le gouvernement pour les hébergements :

« Chaque nuit, chaque soir et qu’il fasse chaud ou qu’il fasse froid, l’Etat finance la mise à l’abri d’environ 300.000 personnes. C’est un effort considérable et je pense qu’on est l’un des pays qui fait le plus d’efforts ».

Dans le cadre de la Nuit de la solidarité, « pour la première fois, on a compté moins de sans-domicile fixe dans les rues de Paris en mars dernier qu’on l’avait fait les années précédentes », selon Emmanuelle Wargon.