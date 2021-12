Débat

2022: Valérie Pécresse joue-t-elle la corde sensible ?

"Ce sera Emmanuel Macron ou nous", déclare Valérie Pécresse lors de son premier grand discours de campagne. "Cet après-midi, la droite est de retour", affirme la candidate des Républicains à la présidentielle de 2022. Joue-t-elle la corde sensible ? On en débat avec: Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico et Raquel Garrido, élue locale "La France insoumise" à la mairie de Bagnolet (Seine-Saint-Denis).