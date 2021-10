"Air" : A New York, une plateforme d'observation a été installée au-dessus des rues de Manhattan

Crédits Photo: Capture d'écran Le Parisien / DR

À 300 mètres au-dessus de Manhattan, une nouvelle plateforme d’observation permet de voir New York sous un autre jour.

À 300 mètres au-dessus de Manhattan, une nouvelle plateforme d’observation permet de voir New York sous un autre jour. Cette installation a été réalisée par l’artiste Kenzo Digital. Elle est située dans la tour One Vanderbilt.

Une plateforme d'observation a été installée au-dessus des rues de Manhattan par l’artiste Kenzo Digital, selon des informations du Parisien. Les personnes ayant pu s’immerger cette semaine dans la dernière attraction new-yorkaise avaient l’impression de "flotter dans les airs", évoluant sur des miroirs et des plaques de verre à 300 mètres au-dessus du vide, dans le quatrième plus haut gratte-ciel de la mégapole.

"Air" est une installation artistique dite immersive et qui est ouverte au public au cœur de Manhattan. Pour 39 dollars, un ascenseur fait monter les plus courageux en 42 secondes et permet de découvrir une vue exceptionnelle et à couper le souffle.

Les visiteurs peuvent se promener sur trois étages dans une sorte d’observatoire géant tout en verre.