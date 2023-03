"Zeitenwende" : le tournant stratégique décidé par l’Allemagne peine à dépasser le stade des mots

Le chancelier allemand Olaf Scholz passe en revue la garde d'honneur avant l'arrivée et la cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre ukrainien à Berlin, le 4 septembre 2022.

Lors d’un discours sur la guerre en Ukraine prononcé il y a un an, le chancelier allemand, Olaf Scholz, avait évoqué une « Zeitenwende », un changement d'époque, et annoncé que rien ne serait plus comme avant. Ses propos ont suscité des attentes considérables en Europe.

Atlantico : La guerre en Ukraine a commencé il y a un an. Dans la foulée, Scholz a prononcé un discours connu sous le nom de Zeitenwende, ou tournant, pour l'armée et la géopolitique. Les actions de l'Allemagne correspondent-elles à sa rhétorique initiale ? Ou les mots sont-ils restés des mots ?

Julian Stöckle : Il y a eu un Zeitenwende sur l'abandon du gaz russe, mais pas pour la géopolitique et certainement pas pour l'armée, même si les choses commencent à bouger maintenant sous le nouveau ministre de la Défense. Jusqu'à récemment cependant, tout l'appareil de défense allemand était bloqué en mode temps de paix. Il a fallu à l'Allemagne jusqu'à la fin de l'année dernière pour passer la première commande militaire plus importante, et Scholz a constamment traîné des pieds pour envoyer de nouveaux équipements militaires en Ukraine.

Dans son discours il y a un an, Scholz a promis plus de 2 % de dépenses pour la défense à l'avenir. Nous avons dépensé 1,44 % l'année dernière et nous sommes sur la bonne voie pour dépenser environ 1,6 % cette année. Nous n'en sommes clairement pas encore là. Jusqu'à présent, il semble que la "nouvelle vitesse de l'Allemagne", comme aime à le dire le gouvernement Scholz, n'a été qu'une merveille de GNL à un coup plutôt qu'une toute nouvelle approche politique pour les questions urgentes. Sur le plan opérationnel, nous n'avons toujours pas revu nos processus et nos structures pour nous assurer que nous sommes prêts à agir rapidement comme cela est nécessaire à une époque d'agressions impériales russes en Europe.

Et stratégiquement, l'Allemagne ne considère toujours pas la dissuasion militaire comme un moyen approprié de diplomatie. Les politiciens ne parlent pas de l'armée, et les gens à leur tour ne la comprennent pas bien. Mais pour obtenir l'adhésion de la population à une approche différente de la défense, vous devez expliquer pourquoi nous en avons besoin, ce qu'elle fait et comment nous devrions la changer. Cela ne se fait guère. De plus, Scholz risque de commettre les mêmes erreurs sur la Chine que l'Allemagne sur la Russie, en s'accrochant à des dépendances rentables qui pourraient nous hanter plus tard si nous ne les réduisons pas maintenant.

Où le plus de progrès a-t-il été accompli jusqu'à présent ?

Clairement sur la gestion de l'élimination du gaz russe. Le ministre de l'Économie, Robert Habeck, membre du parti vert, a construit des terminaux GNL à la vitesse de l'éclair de 9 mois et a éliminé l'énergie russe en six mois. Principalement de manière proactive, puis avec l'aide de la Russie qui a coupé les derniers 20 % de gaz fin août. Les craintes d'un hiver froid étaient bien exagérées, comme il s'est avéré.

Sur les 100 milliards de fonds militaires spéciaux, au moins environ un tiers est actuellement lié par contrat, contre presque rien il y a trois mois. De plus, l'aide militaire de l'Allemagne à l'Ukraine est importante en chiffres absolus. C'est maintenant le 3e plus grand donateur bilatéral, ayant livré certains systèmes clés de défense aérienne et, plus tard, également des chars Leopard. Et pourtant, il a pour approche de ne l'envoyer qu'en cas de pression croissante, ce qui n'est tout simplement pas suffisant au milieu d'une guerre dont l'issue est absolument critique pour la sécurité européenne.

Par exemple, la chancellerie a déclaré en avril de l'année dernière qu'elle déciderait bientôt des livraisons de véhicules de combat d'infanterie Marder demandées par l'Ukraine, mais elle avait besoin de Macron pour les visser en poursuivant les livraisons d'AMX-10 RC, jusqu'à ce qu'il le fasse finalement. début janvier de cette année. Cependant, il y a une raison particulière d'espérer, et c'est le nouveau ministre de la Défense Boris Pistorius, qui a pris ses fonctions en janvier et a jusqu'à présent défini les bonnes priorités, le bon ton et agi rapidement - ce qui est assez différent dans la façon dont l'Allemagne s'occupe depuis longtemps de la défense.

Dernière chose à noter sur la messagerie de Scholz. Il ne définit malheureusement toujours pas les objectifs de notre soutien à l'Ukraine en cas de victoire, explique à peine ses décisions et ne parvient pas à assumer un véritable leadership tant dans la portée que dans le calendrier. Mais il y a au moins quelques petites améliorations, même si elles partent d'un niveau de référence très bas. Le 27 février, il y a un an, il parlait davantage des Russes que de l'Ukraine et déclarait que la réconciliation des Allemands et des Russes - plutôt que des Soviétiques - est un chapitre important de notre histoire. Hier en revanche, il a commencé son discours devant le parlement en citant un auteur ukrainien et en mettant en lumière les crimes de guerre russes dans les villes ukrainiennes.

Dans quelle mesure les politiciens sont-ils divisés sur cette question au sein de la coalition ? Qu'en est-il de la position du ministre de la Défense par rapport à celle de Scholz ?

Concernant les livraisons de chars, c'est en effet un groupe restreint mais déterminé et vocal de parlementaires de tous les grands partis, en particulier des Verts et du FDP libéral au sein de sa propre coalition, qui a poussé à plus de soutien à l'Ukraine et à une Zeitenwende plus rapide. En revanche, c'est surtout la chancellerie et un noyau de membres de son parti social-démocrate qui n'avaient que peu d'appétit pour trop d'ambition pour soutenir l'Ukraine et changer la politique étrangère plus large de l'Allemagne. Au sein de son cabinet, Scholz a été à plusieurs reprises en désaccord avec sa ministre des Affaires étrangères réformatrice, Annalena Baerbock des Verts, sur le calendrier de l'aide militaire, les relations avec la Chine et le placement d'un potentiel Conseil de sécurité nationale, entre autres.

Par rapport à Scholz, les paroles et les actions ont également été très différentes de la part du nouveau ministre de la Défense Boris Pistorius. Il est du parti social-démocrate de Scholz, mais les deux pourraient difficilement être plus différents. Récemment, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, Pistorius a appelé à une victoire ukrainienne et a été rapide, pragmatique et efficace pour assembler la coalition de chars Leopard. Homme d'action qui ne joue pas aux jeux de blâme, il a épargné les critiques des erreurs passées des ministres conservateurs de la Défense, et il a réuni des responsables allemands et polonais et des représentants de l'industrie à Munich pour réparer la coalition Leopard.

Pistorius a déclaré cette semaine que "nous n'avons pas de forces armées capables de défendre l'Allemagne". Tout le monde le savait avant, mais finalement il y a quelqu'un qui dit haut et fort, avec un appel pour le changer. Alors que Scholz parlait à Munich d'une augmentation durable à 2% plutôt que d'une hausse au-delà de la référence de l'OTAN, Pistorius a déclaré juste avant la conférence qu'il mettrait tout en œuvre pour dépasser l'objectif de 2% car les tâches à venir ne pouvaient pas être remplie autrement.

L'opinion publique sur la question a-t-elle changé ? Ou les Allemands sont-ils toujours favorables à l'ancienne politique ?

Dans l'ensemble, les Allemands soutiennent le Zeitenwende. Une majorité écrasante de 85 % convient que les forces armées doivent être mieux équipées et que le pays doit investir davantage dans l'armée pour y parvenir. C'est-à-dire que les Allemands sont de plus en plus préoccupés par leur propre sécurité et que beaucoup ont peu confiance dans les capacités de défense actuelles pour repousser une attaque potentielle sur le territoire de l'OTAN.

Seuls quelques Allemands souhaitent cependant que leur pays assume un leadership militaire en Europe alors que les deux tiers s'y opposent. Ils sont plutôt favorables à une approche de retenue face à la crise et à toute forme d'engagement militaire actif en particulier. C'est cependant très différent pour le soutien matériel de l'équipement militaire à l'Ukraine. Une grande majorité de plus de 70% des Allemands soutiennent l'approche actuelle consistant à fournir une aide militaire à l'Ukraine. Un tiers d'entre eux souhaiteraient voir plus de soutien. Les Allemands sont également de plus en plus favorables à l'adhésion de l'Ukraine non seulement à l'UE mais aussi à l'OTAN.

En ce qui concerne la Chine, les deux tiers des Allemands souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, ce qui contraste en partie avec l'approche de Scholz qui consiste à s'engager à réduire les risques et à se diversifier, mais pas à se découpler. Il y a une question plus importante quant aux compromis que les populations allemandes seraient prêtes à accepter, mais un débat honnête sur les implications de la réduction des dépendances à la demande chinoise et aux garanties de sécurité américaines fait jusqu'à présent défaut.

Le Zeitenwende peut-il avoir lieu si l'opinion publique ne bouge pas ?

Réponse courte, non. Mais la bonne nouvelle est que les Allemands sont déjà largement d'accord avec les changements de politique sur des questions où ils voient très concrètement la nécessité d'un changement. Beaucoup se rendent compte qu'il est important d'aider un pays sous une attaque impitoyable avec des armes et de mettre plus d'argent dans sa propre armée. Ils ont également été témoins de la façon dont un régime autocratique comme la Russie peut militariser les dépendances. Pour les choix moins tangibles, tels que le niveau auquel l'Allemagne peut s'engager dans les affaires internationales ou même la concurrence systémique, et si elle choisit d'assumer la force militaire dans sa boîte à outils de moyens diplomatiques, il faudrait des dirigeants qui expliquent à la population pourquoi c'est nécessaire. Je vois à peine cela se produire, surtout pas de Scholz.

La question la plus intéressante va cependant dans l'autre sens. Compte tenu du soutien ou du moins de l'adhésion potentielle de la société allemande, le gouvernement Scholz fera-t-il du Zeitenwende une réalité en 2023 ? À la mi-avril, les Allemands étaient assez clairement favorables à la livraison de chars à l'Ukraine, avec plus de 50 % pour et quelque 35 % contre. Lorsque Scholz a suscité la peur d'une escalade nucléaire à la suite de livraisons d'armes dans une interview de Spiegel plus tard en avril, l'opinion publique s'est déplacée vers une division égale peu de temps après. En janvier 2022, en revanche, les Allemands étaient d'abord divisés sur l'opportunité d'envoyer des IFV et des chars, mais étaient ensuite largement d'accord une fois qu'Olaf Scholz avait annoncé et motivé la livraison. Cela montre qu'il est bien capable de façonner les perceptions du public.

Plutôt que le chancelier lui-même, c'est donc la population allemande, ainsi qu'une coalition improbable de parlementaires réformateurs de tous les partis et de partenaires internationaux, qui a conduit le Zeitenwende, en particulier en ce qui concerne le soutien militaire à l'Ukraine, et le chancelier a finalement suivi.

Julian Stöckle, Conseil allemand des relations étrangères