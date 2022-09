Voilà comment se protéger de la multiplication des vols de voiture à clés sans contact

Les vols de voitures à clés sans contact se multiplient en France.

Les vols de voitures sans effraction se multiplient partout dans le monde à mesure que les voitures se modernisent. Ce sont en particulier les voitures disposant d'une clé "sans contact" qui en sont la cible. En effet, les malfrats utilisent un système qui réplique et amplifient les ondes de la clé pour subtiliser les automobiles.

La technique est déconcertante de facilité. Il suffit que les voleurs se rapprochent suffisamment de la clé “sans contact”, qu’elle soit dans un sac, dans votre poche, dans l’entrée de votre maison, etc. Si votre voiture est garée à proximité, les voleurs peuvent en profiter.

Une technique permet en effet de copier ou d'amplifier très fortement le signal de ce genre de clé afin d’ouvrir la voiture. L’outil permettant de procéder de la sorte peut tenir dans un contenant de la taille d’un sac à dos ou d’une sacoche pour ordinateur. L'ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), une association a largement mis en garde sur le sujet et a même identifié les voitures les plus susceptibles d’être volées de la sorte, grâce à une étude sur 500 voitures.

Le régulateur britannique des télécoms (Ofcom) a récemment écrit sur le sujet. Il conseille de mettre ses clés dans le micro-ondes. Cette idée peut paraître saugrenue, mais elle se base sur un principe simple, celui de la cage de Faraday. C’est une enceinte utilisée pour bloquer les champs électromagnétiques. De fait, un micro-onde peut agir comme cage de Faraday mais tous les micro-ondes ne sont pas véritablement étanches aux ondes et, de plus, les inconvénients sont assez évidents. Ce n’est pas un outil transportable et surtout, l’erreur est humaine, et allumer un micro-ondes avec des clés à l’intérieur par inadvertance serait ravageur.

Si vous craignez les attaques par amplification du signal, ne mettez pas vos clés: la première chose à faire est de les éloigner de la porte d’entrée de chez soi. Surtout, il existe de nombreux tutoriels sur internet pour construire sa cage de Faraday personnel, à base d’aluminium notamment. Globalement, tout métal constitue une bonne base. Sinon, il existe tout un tas de produits pensés comme anti-ondes sur la plupart des places de marché en ligne, Amazon en tête, à des prix relativement modiques. Reste aussi l’option de désactiver complètement l’option sans fil des clés et de la voiture, ce qui est une solution radicale.

