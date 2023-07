Une femme a-t-elle vraiment été frappée par une météorite en Alsace ?, Cette tache solaire hyperactive a produit une dizaine d'éruptions en 24 heures seulement

Illustration météorite - Futura Sciences

Une femme a-t-elle vraiment été frappée par une météorite en Alsace ?

Même si plusieurs dizaines de tonnes de pierres tombent chaque jour sur notre Terre, le risque pour que l’une d’elles touche un humain reste extrêmement faible. La probabilité annuelle pour un individu serait de l’ordre de 1 sur 100 milliards.

Des scientifiques mettent fin à un vieux stéréotype sur les femmes à la préhistoire

« Les hommes chassent, les femmes cueillent » : c’est une célèbre idée reçue qui vient d’être démontée par une étude publiée le 28 juin dernier dans la revue PLOS one. Les chercheurs de la Seattle Pacific University ont étudié la prévalence de la chasse féminine sur 63 sociétés à une époque récente. Résultat ? « Les données recueillies au cours des 100 dernières années confirment les découvertes archéologiques de l'Holocène selon lesquelles les femmes d'un large éventail de cultures chassent intentionnellement pour assurer leur subsistance. » 79 %, pour être exact.

Cette tache solaire hyperactive a produit une dizaine d'éruptions en 24 heures seulement

Pleins feux aujourd’hui sur une tache solaire qui nous est apparue ce mardi 11 juillet en bordure nord-est de notre étoile. Le petit nom de cette tache solaire pas tout à fait comme les autres : AR 3372.

Une image qui résume le chemin parcouru par SpaceX pour arriver jusqu'à l'ISS

Lorsqu’Elon Musk fonde SpaceX en 2002, personne n'imagine que, vingt ans plus tard, sa famille de lanceurs Falcon dominerait le marché du lancement de satellites et ni que ses véhicules spatiaux seraient indispensables pour le ravitaillement de la Station spatiale internationale et la rotation de ses équipages.

La Terre et Jupiter ont un point commun inattendu !

À première vue, Jupiter et la Terre n'ont pas grand-chose en commun. Une planète géante gazeuse composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium d'un côté. Une planète rocheuse et de taille « humaine » avec une atmosphère dominée par l'azote, l'oxygène et la vapeur d'eau de l'autre. Pourtant, les chercheurs de l’Institut de physique atmosphérique de l’Académie des sciences tchèque viennent de mettre en lumière un point commun que peu d'entre nous auraient pu soupçonner.



