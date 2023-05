Sophie Marceau friendzone Richard; Barack &Michele Obama war-zonent Barcelone; Renaud se bratatouise Cerise, Kourtney Kardashian ne veut plus être exploitée par Kim; Gala découvre une fille secrète à Juan Carlos et un caractère de cochon à Charles III

La plupart des magazines people évoquent le couronnement de Charles III, lors de la journée historique du 6 mai 2023 pour la famille royale britannique.

Alors que tous vos mags consacrent des dossiers au couronnement de Charles III, Gala se distingue avec un titre inattendu : « Couronnement de Charles III le supplice d’un Roi ». Le mag n’hésite pas à parler de « Roi martyr » car « Charles III ne portera pas seulement le poids de l'histoire sur ses épaules. A 74 ans le fils d’Elisabeth 2 va s'avancer jusqu'à sa raison d’être, lesté comme un supplicié…. Impossible en effet pour le monarque de se soustraire à la robe d’Etat, longue cape de velours et hermine portée pour l’arrivée dans l’abbaye de Westminster ; le Colombium sindonis, linceul blanc enfilé pour l’onction de saint-chrême ; la Supertunica et le Manteau impérial, tunique et dalmatique en soie dorée revêtues avant de recevoir la couronne de Saint-Edouard….la robe impériale, autre longue cape tissée d’or endossée pour la sortie de l’abbaye de Westminster, sous la Couronne impériale d’Etat. …Passons sur les éperons d’or, les épées incrustées, les manchettes en or et émail, et les bagues en saphirs, rubis et diamants traditionnellement arborés… ». Toujours d’après Gala, les répétitions auraient été « tendues », et le souverain n’aurait pas caché son « exaspération » à propos du poids de ses atours . Car poursuit le mag « à bientôt 75 ans, le roi est une porcelaine ébréchée » …Grand joueur de polo, il a été victime de multiples fractures, « le cartilage d’un de ses genoux a dû être remplacé ». Ce qui lui vaut finalement une certaine admiration de Gala: « le Roi reste fidèle à son ancienne devise de prince de Galles « Ich Dien», (« Je sers »)..

William sous surveillance...

Quant à son fils ainé, William, il est désormais sous haute surveillance et on apprend qu’il n’est pas « un prince si charmant «. Les people magazines, à l’instar de Public ressortent la rumeur d’une liaison passée avec la ravissante Rose Hanbury, marquise de Cholmondeley, le grand chambellan du roi. Ce qui ne l’empêcherait pas, en revanche d’être jaloux de son épouse, la non moins ravissante Kate. Public le décrit « colérique et rancunier », et plus grave, d’être « vendu » …Le mag se base sur les révélations de son frère Harry : ce dernier a raconté que William avait conclu un accord secret et retiré sa plainte en échange d’une grosse somme d'argent dans un procès contre des tabloïds britanniques.(Public).

On se frite chez les Kardashian

Dans la famille Kardashian c’est, d’après Closer, la guerre entre Kim et Kourtney, l’ainée du clan… « Ma sœur a utilisé mon mariage comme une opportunité de business.Les gens pensent que c'est un malentendu ce n'en est pas un » a lancé Kourtney.Le mariage en question (entre Kourtney et Travis Baker) a été célébré il y a presque un an à Portofino « dans le sublime domaine des créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Trois mois et demi plus tard, Kim défilait en grande pompe à Milan pour leur marque et présentait même une mini collection baptisée « Kim Dolce et Gabbana » lors de l'événement. Aucune trace de Kourtney sur le podium ni au premier rang d'ailleurs, alors que quelques semaines avant elle était plus proche que jamais des 2 stylistes italiens »… Closer fait mine de s’interroger : « L’ex de Kanye West a-t-elle profité du mariage de son ainée pour se placer auprès des deux stars de la couture ? » Poser la question, c’est y répondre. Les deux sœurs se chamaillent régulièrement dans leur show de téléréalité : elles en sont même venues aux mains il y a trois ans, offrant cette scène de bagarre aux téléspectateurs de leur série …

Kim Kardashian qui essuye par ailleurs un tacle de la part de Sharon Stone. Lorsque cette dernière a appris que Kim allait jouer dans la prochaine saison de « American Horror Story », elle eut cette réaction sur Instagram : « jouer,ce n'est peut-être pas aussi dur que la neurochirurgie , mais nous prenons notre art très au sérieux . Nous avons étudié, nous avons souffert pour en arriver là ». Qui dit que Kim n’a pas souffert ??

La fille cachée de Juan Carlos

C'est en enquêtant sur l’empire financier du roi émérite que journaliste espagnol José Maria Olmo a découvert un autre secret : Juan Carlos a une fille cachée. Il le révèle dans le livre intitulé « King Corp » qui sort le 8 mai en Espagne . « Le journaliste est suffisamment sûr de ses informations pour ne jamais employer le conditionnel » écrit Gala. Alejandra, c’est le prénom de la jeune femme, « serait née fin des années 70, début des années 80. Elle serait fruit d'une de ses liaisons extraconjugales avec une femme connue dans sa jeunesse, issue de l'aristocratie et plus âgée que lui. Elle est mariée et mère d’un fils. Sa force ?Contrairement à d'autres enfants nés hors mariage, elle n'a jamais revendiqué son rang et n'a jamais réclamé une part d'héritage », précise le mag.L'auteur du livre affirme que l'existence de la jeune femme était connue au palais de la Zarzuela. Elle aurait même rencontré le roi Felipe encore jeune….en toute discrétion « …Mais il s'agissait alors de protéger la stabilité de la monarchie encore fragile à l'époque…Lelivre ne révèle pas l'identité de la mère d'Alejandra, et précise seulement qu’il s’agissait d’ « une grande mondaine habituée des défilés et des dîners offerts dans les beaux quartiers fréquentés par l'aristocratie espagnole...»

Sophie Marceau,libérée…

« Selon nos sources Sophie Marceau viens d'annoncer la rupture à ses proches. » Leton de l’article de Closer est solennel ; le mag consacre sa couverture à l’actrice préférée des Français qui « a décidé de quitter Richard »… « Elle n'en pouvait plus des allers-retours Paris Marseille en train….Elle, en demande d'attention, lui investià 100 pour-cent dans son travails'est montré incapable de construire un nid douillet. C’est en larmes que Sophie a demandé une dernière fois à son amant lors d'un dîner parisien de s'engager. Le Playboy à l'accent chantant lui a opposé une fin de non-recevoir.Ce déséquilibre a eu raison de leur couple » , écrit Closer qui nous décrit sur quatre pagesillustrées que Sophie Marceau est désormais « libérée ». C’est bien, connu, l’amour dure trois ans …Mais ce n’est pas seulement sur le plan sentimental que Sophie Marceau est « libérée »; au fil des pages on apprend que l’actrice s’est séparée de son agente Elisabeth Tanner. Celle-ci « ne représentera plus une artiste à fleur de peau, insaisissable, et de moins en moins bankable. Exit les contrats de cinéma », écrit Closer qui semble prêt à enterrer la carrière d’actrice de Sophie, tout en promulguant une nouvelle vocation, l’écriture.

Les Obama à Barcelone...

Cela se voulait un week end entre amis, presque incognito ..Michelle et Barack Obama ont invité leurs amis Steven Spielberg et son épouse Kate Capshaw, à prendre un jet privé pour aller écouter un concert de Bruce Spingsteen…à Barcelone. Mais, comme le relate Voici, « la bande a été un soupçon dépassée par sa notoriété.Tout au long du week-end l'aimable balade barcelonaise s'est transformée en folie digne du carnaval de Rio ; bien sûr ils ont parfois privatisé certains lieux, mais le reste du temps leur visite était plus animée qu'une manif contre la réforme des retraites.A la Sagrada Familia , malgré la présence rassurante d'une vingtaine de gardes du corps, Barack et ses amis ont été assaillis par les fans, alors que le passage de la petite troupe à l'abbaye de Montserrat a failli virer à l'émeute avec une foule de touristes jouant des coudes pour être aux premières loges » Il faut dire qu'avec cortège de voitures blindéeset une foule de gardes du corps, onpeut difficilement passer inaperçu…

Renaud a la Cerise

Cerise,c’est le petit nom de Christine,la jeune femme , âgée d’une petite quarantaine qui a redonné goût à la vie à Renaud. Closer raconte que les tourtereaux ne se quittent plus depuis un an. Ils ont acheté une maison au bord de l’Atlantique . « En moins d'un an de romance la couturière de 42 ans a fait du chanteur qui fêtera ses 71 ans le 11 mai, un homme nouveau. Lui qui s'est fait tatouer par amour une paire de cerises sur l'avant-bras et a troqué ses 3 paquets de cigarettes quotidiens pour la vapoteuse. Un autre combat de gagné, qui s'ajoute à l'arrêt de l'alcool depuis 2 ans et demi. Preuve de son amour il s'est fait tatouer des cerises sur l’avant- bras » , écrit Closer , admiratif .

En Bref

Avant la diffusion du biopic consacré àBrigitte Bardot Gala est allée rendre visite à la star retirée du monde …à Saint-Tropez ; BBaffirme qu'elle ne regardera pasla série :« je connais ma vie par cœur »,dit-elle.. .

Rassurez-vous, tout va bien pour Faustine Bollaert et Chatham ; ils sont partis se ressourcer en Bretagne avec leurs enfants. La famille est en couverture de Voici. Tous vos mags annoncent que Camille Cerf, miss France 2015, attend un bébé ; la naissance est prévue pour la mi-août…