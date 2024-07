Quels casques audio choisir pour faire du sport ?

La plupart des écouteurs qui sont marketés pour le sport sont résistants à la sueur.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Quels sont les meilleurs casques, les modèles les plus recommandés pour pratiquer du sport ? Quels sont les meilleurs conseils ?

Jérôme Durel : Même s’il est tentant d’investir dans de nouveaux modèles compatibles avec une activité physique ou sportive, le choix le plus évident peut être le casque ou les écouteurs que vous utilisez déjà et avec lesquels vous êtes le plus familier. Il existe des casques qui ont des écouteurs adaptés pour faire du sport. En pratique, si vous possédez les écouteurs les plus populaires du marché, à savoir les AirPods, vous pouvez faire du sport avec. Je ne recommande pas d'acheter une paire d'écouteurs spécifiquement pour le sport si vous avez déjà un casque adapté et confortable.

Si vous n'êtes pas équipé ou que vous avez un casque qui est particulièrement encombrant et qui n'est pas trop adapté à la pratique sportive parce qu'il est filaire ou parce qu'il est trop gros, ou pas assez autonome, vous pouvez investir dans un produit qui est pensé pour le sport. Plusieurs modèles existent comme le JLab Audio Go Air Sport ou le Jabra Elite 8 Active Gen 2.

Est-ce qu'il y a des modèles plus résistants ou spécifiques qui résistent mieux à la pratique sportive ?

La plupart des écouteurs qui sont marketés pour le sport sont résistants à la sueur. L’écouteur est conçu pour ne pas être endommagé en cas de sudation ou d’effort intense. Ce n’est pas étanche mais globalement vous pouvez faire du sport sans trop vous soucier de cela. Cette option est toujours précisée sur le produit que vous allez acheter.

Y a-t-il des solutions bon marché pour des casques pour faire du sport ? Est-ce qu'il y a aussi des options abordables qui seraient vraiment adaptées pour le sport ?

La plupart des marques ont toutes une gamme de produits qui s'étend du premier prix au haut de gamme, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Vous trouverez toujours un modèle en fonction de votre budget. Il y a des marques qui sont assez réputées sur le milieu de gamme avec les marques JBL et Jabra.

Les gammes sportives sont toujours affublées de la mention “Active”. Cela signifie que c'est un modèle pensé pour faire des exercices avec. Il y a aussi un dernier aspect à prendre en compte quand on choisit un casque pour faire du sport, il s’agit du maintien.

Lorsque vous faîtes du sport, que vous courez notamment, cela bouge énormément. Il est donc important d’avoir des écouteurs qui soient bien adaptés à votre oreille. Il y a même des marques qui font des écouteurs sur mesure comme le JBL Reflect Aero.

Le lobe de votre oreille sera reproduit pour avoir un modèle parfaitement adapté. Cela apporte un gain en qualité car cela bouche le conduit auditif et en plus cela tient mieux.

Il y a des marques qui proposent des adaptateurs pour le casque qui permettent, au lieu de de venir se mettre dans le conduit auditif comme le font les AirPods par exemple, vous allez avoir une petite languette qui va venir au-dessus de l'oreille pour assurer le maintien. La marque Beats propose cela par exemple. Cela est aussi un atout pour faire du sport.

Il y a notamment les modèles JLab Audio Go Air Sport, JBuds Mini ou Speck Gemtones Sport. Il n'est pas forcément nécessaire de se ruiner pour avoir un casque pour le sport. Il est recommandé d'acheter des produits d'entrée de gamme. Lorsque vous faites du sport, vous n'êtes pas là pour écouter de la musique dans les conditions les plus optimales, vous êtes souvent dehors, dans la rue, avec du bruit autour. Vous ne pourrez pas profiter de la qualité audio intrinsèque d'un produit haut de gamme.

Il y a beaucoup de produits très originaux en provenance des Etats-Unis comme les lunettes de soleil intelligentes de la marque Ray-Ban en partenariat avec Meta. Est-ce que cela peut être amené à se développer ?

Ce type de modèles assez innovants sont notamment utilisés pour le ski. Il y a d’autres modèles qui transmettent le son par conduction osseuse. La qualité audio ne sera pas très poussée mais lorsque l’on fait du sport, ce n'est pas très important.

Il y a un cas spécifique, il y a une technologie pour faire de l'audio qui s'appelle la conduction osseuse et la conduction osseuse. En fait, au lieu d'avoir une membrane qui va faire vibrer les tympans comme on peut le faire sur des écouteurs classiques ou des casques, les os du crâne vont vibrer et vont recevoir du son. C'est assez impressionnant à utiliser. L'intérêt de cette technologie est qu’elle ne couvre pas les oreilles. Ces casques viennent toucher la partie supérieure sur le crâne mais au-dessus de l'oreille. Comme vous avez les oreilles à l'air libre, vous avez la possibilité d’entendre les bruits environnants, notamment les voitures ou les deux roues, lors de votre activité sportive. Si l’on fait du vélo, cela peut être intéressant d'avoir ce type de son pour entendre les véhicules qui passent à côté de vous.

Le Shokz OpenSwim Pro est un modèle étanche. Il est possible de nager et d’avoir du son. Cela est très pratique dans une piscine et va permettre d’avoir de l’audio. Il y a des casques plus traditionnels et étanches mais ils sont un peu moins pratiques.

Quels sont les critères sur lesquels il faut être vigilant lors de l’achat d’un casque audio dans le but d’une utilisation pour une activité sportive ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre en voulant acheter un casque pour faire du sport ?

Beaucoup de personnes cherchent à avoir des écouteurs qui enferment dans une bulle de son mais aujourd'hui, fort heureusement pour la sécurité, la plupart des écouteurs ont une réduction de bruit active, je pense notamment aux AirPods ou un mode transparence permet d'avoir le son environnant. Ce produit est plutôt haut de gamme car cela suppose qu'il y ait une réduction de bruit active. Ces produits sont un peu plus chers.

Pour faire du sport, il y a des produits dédiés. Mais il y a beaucoup de marketing à travers certains modèles. Une bonne paire d'écouteurs marchera très bien pour faire du sport, pour le commun des mortels. Si vous êtes un sportif de haut niveau et que vous faites des exercices très spécifiques, un produit dédié ou un modèle haut de gamme seront adaptés à vos besoins.

De manière générale, si vous achetez une paire d'écouteurs adaptés à votre oreille et qui fonctionne correctement, vous ne devriez pas avoir de gros problèmes pour faire du sport.