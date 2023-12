Préférez-vous votre sécurité ou votre vie privée ? La réponse pourrait bien déterminer le choix de votre modèle de voiture

La Tesla Model Y est le véhicule le plus vendu dans le monde au premier trismestre 2023

M. Hadi Amini est professeur assistant à la Knight Foundation School of Computing and Information Sciences du College of Engineering and Computing de la Florida International University (FIU).

Elle vous observe grâce à des caméras qui surveillent l'habitacle et repèrent les endroits où vous regardez ou grâce à des capteurs qui suivent votre vitesse, votre position dans la voie et votre taux d'accélération.

Votre voiture utilise ces données pour rendre votre conduite sûre, confortable et pratique. Par exemple, les caméras peuvent déterminer si vous avez été distrait et si vous devez ramener votre attention sur la route. Elles peuvent également identifier les excès de vitesse en vérifiant la limite de vitesse à partir de votre position GPS ou des panneaux de signalisation le long de la route, et vous avertir de ralentir. Certains constructeurs automobiles commencent également à intégrer des fonctions similaires pour plus de commodité, comme le déverrouillage de votre voiture par lecture de votre visage ou de votre empreinte digitale. Votre voiture peut également transmettre certaines de ces données aux centres de données du fabricant, qui les utilise pour améliorer votre expérience de conduite ou vous fournir des services personnalisés.

Outre ces avantages, cette collecte de données est un véritable cauchemar en matière de protection de la vie privée. Ces informations peuvent révéler votre identité, vos habitudes lorsque vous êtes dans votre voiture, la sécurité de votre conduite, les endroits où vous avez été et ceux où vous vous rendez régulièrement. Un rapport de la Fondation Mozilla, une organisation à but non lucratif de recherche et de défense des technologies, a révélé que les politiques de protection de la vie privée des constructeurs automobiles sont extrêmement laxistes. L'étude identifie les voitures comme la "pire catégorie de produits en matière de protection de la vie privée que nous ayons jamais examinée". Le 30 novembre 2023, le sénateur américain Ed Markey a écrit une lettre aux constructeurs automobiles américains pour leur poser une longue série de questions sur leurs pratiques en matière de données.

Les voitures intelligentes d'aujourd'hui placent les conducteurs devant un compromis entre commodité et respect de la vie privée, en supposant que les conducteurs aient la possibilité d'améliorer la confidentialité des données de leurs voitures. En tant qu'informaticien qui étudie la cybersécurité et la résilience dans les transports, je vois plusieurs voies technologiques pour obtenir le meilleur des deux mondes : des voitures qui utilisent ces données collectées tout en préservant la vie privée des utilisateurs.

Données sur le conducteur

Les voitures d'aujourd'hui utilisent un large éventail de capteurs pour comprendre l'environnement, analyser les données et assurer la sécurité des passagers. Par exemple, les voitures sont équipées de capteurs qui mesurent la position de la pédale de frein, la vitesse du véhicule, les mouvements du conducteur, les véhicules environnants et même les feux de circulation. Les données collectées sont ensuite transmises aux unités de contrôle électrique de la voiture.

Il existe deux types de capteurs qui surveillent en permanence et prédisent la somnolence du conducteur. Le premier est constitué de capteurs de surveillance de l'état du véhicule, tels que la détection de la voie et le suivi de la position du volant. Ces données ne sont pas directement liées à une personne spécifique et peuvent être considérées comme des informations personnellement identifiables, à moins qu'elles ne soient corrélées à d'autres données permettant d'identifier le conducteur.

Le deuxième type de capteurs permet de suivre les conducteurs eux-mêmes. Cette catégorie comprend des éléments tels que des caméras permettant de suivre les mouvements oculaires du conducteur afin de prédire la fatigue. Ce deuxième groupe de capteurs est directement lié à la vie privée du conducteur parce qu'il recueille des informations personnellement identifiables, telles que le visage du conducteur.

Protection de la vie privée

Il existe un compromis entre la qualité de l'expérience de conduite et la protection de la vie privée des conducteurs, en fonction du niveau de services et de fonctionnalités. Certains conducteurs préféreront partager leurs données biométriques pour faciliter l'accès aux fonctions de la voiture et automatiser une grande partie de leur expérience de conduite. D'autres préféreront contrôler manuellement les systèmes de la voiture, en partageant moins d'informations personnelles identifiables ou en n'en partageant pas du tout.

À première vue, il semble que le compromis entre la protection de la vie privée et le confort du conducteur ne puisse être évité. Les constructeurs automobiles ont tendance à prendre des mesures pour protéger les données des conducteurs contre les voleurs de données, mais ils collectent eux-mêmes beaucoup de données. Et comme l'a montré le rapport de la Fondation Mozilla, la plupart des constructeurs automobiles se réservent le droit de vendre vos données. Les chercheurs travaillent au développement d'outils d'analyse de données qui protègent mieux la vie privée et progressent dans l'élimination du compromis.

Par exemple, au cours des sept dernières années, le concept d'apprentissage automatique fédéré a attiré l'attention parce qu'il permet aux algorithmes d'apprendre à partir des données de votre appareil local sans copier les données sur un serveur central. Par exemple, le clavier Gboard de Google bénéficie de l'apprentissage fédéré pour mieux deviner le prochain mot que vous êtes susceptible de taper sans partager vos données privées avec un serveur.

Une recherche menée par Ervin Moore, doctorant au laboratoire Sustainability, Optimization, and Learning for InterDependent Networks de l'Université internationale de Floride, et publiée dans l'IEEE Internet of Things Journal, a exploré l'idée d'utiliser l'apprentissage automatique fédéré basé sur la blockchain pour améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs et de leurs données sensibles. Cette technique pourrait être utilisée pour protéger les données des conducteurs. Il existe également d'autres techniques pour préserver la vie privée, comme l'obscurcissement de la localisation, qui modifie les données de localisation de l'utilisateur pour éviter que sa position ne soit révélée.

Bien qu'il faille toujours trouver un compromis entre la protection de la vie privée et la qualité du service, les techniques d'analyse des données préservant la vie privée pourraient ouvrir la voie à l'utilisation des données sans divulguer les informations personnelles identifiables des conducteurs et des passagers. Ainsi, les conducteurs pourraient bénéficier d'un large éventail de services et de fonctionnalités des voitures modernes sans avoir à payer le prix élevé de la perte de leur vie privée.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.