Poutine, nouveau Brejnev ?

Vladimir Poutine sera-t-il le nouveau Brejnev ?

S'exprimant au Forum municipal panrusse "La Petite Patrie - la Force de la Russie", Vladimir Poutine s'est adressé aux chefs des municipalités (villes, districts et villages) des différentes régions de Russie. Le forum lui-même était censé être un élément supplémentaire dans la longue série de festivités et d’événements que le Kremlin a forgé pour la campagne de Poutine. La signification politique du Forum et de la réunion elle-même est claire et simple. Les chefs des municipalités participantes parlent des changements positifs que leurs communautés ont connu pendant le mandat de Poutine, et celui-ci répond en leur promettant, ainsi qu’aux habitants des villes et des villages, des fonds supplémentaires pour réparer les routes, les hôpitaux et les écoles. Cela aurait été une décision prévisible mais efficace. Mais d’un point de vue électoral, le Forum est devenu une absurdité totale. Le président n'a fait aucune promesse concrète à certaines municipalités (par exemple aux dirigeants des villes de Krasnoïarsk et de Nijni Novgorod, qui comptent un million d'habitants, qui ont pris la parole au Forum) et à leurs habitants. Pourtant, les chefs locaux des villes et des villages n’ont cessé de remercier Poutine pour ses conseils avisés. Ce qui s’est passé n’est pas sans rappeler une conférence du Parti communiste pendant la période de stagnation (1964-1985), où chaque discours public comprenait un rituel exagéré grâce au Parti et à ses sages dirigeants. La différence résidait dans les références omniprésentes à la guerre en cours contre l'Ukraine : tous les dirigeants municipaux évoquaient la guerre, « nos garçons au front », et racontaient au président comment ils avaient contribué à l'effort militaire.

Cependant, au lieu de faire les promesses que les électeurs attendaient de lui, Poutine, de son côté, a recommencé à leur faire la leçon sur l'histoire de l'Ukraine, a parlé de « l'unité du peuple » qui « ne peut être vaincue » et a parlé de « toilettes pour garçons et filles » qui seraient courantes en Occident. Le président a également rappelé la polémique concernant la « fête nue » organisée par la présentatrice de télévision Anastasia Ivleeva, confirmant ainsi indirectement qu'il avait vu des photos de l'événement et qu'il avait orchestré les représailles contre les participants à cette soirée. Poutine a comparé les personnes présentes à la fête aux soldats du front : défavorablement, bien sûr. «Ici [au front], vous ne sauterez pas partout sans votre pantalon, voyez-vous, les gens d'ici ont une vision complètement différente de la vie, leurs priorités sont différentes, leurs valeurs sont différentes», a-t-il déclaré, recommandant aux municipalités d'embaucher des soldats vétérans pour travailler dans l'administration locale. En réponse, les chefs de municipalités étaient heureux de parler de « l'Occident collectif », de leurs proches combattant au front et de ceux qui avaient combattu pendant la Grande Guerre Patriotique. Bien entendu, il ne s’agissait pas d’une improvisation : les organisateurs du forum de l’administration présidentielle ont passé un certain temps à préparer l’événement, puis ont trié sur le volet les orateurs potentiels qui plairaient à Poutine (par exemple, le chef d’un district ayant une expérience du combat à son actif). Une fois de plus, c’est le président, et non les électeurs potentiels, qui est devenu le principal public cible de l’événement lui-même, qui, dans des circonstances normales, aurait dû apaiser l’électorat. «Notre représentant de Yakoutie nous dit aujourd'hui: 'N'oubliez pas, n'invitez pas Vladimir Vladimirovitch à visiter votre région, Vladimir Vladimirovitch nous a déjà promis de nous rendre visite.» Et vos compatriotes de Cronstadt disent : « Comprenez-vous que Vladimir Vladimirovitch est à nous [comme il est de notre région] ? » Et nous comprenons que vous appartenez à tout le monde", a déclaré Irina Guseva, animatrice de l'événement et ancienne maire de Volgograd, pour flatter Poutine.

Le fait que le bloc politique fasse de son mieux pour divertir le président pendant la campagne électorale n’a rien de nouveau. Ce qui est nouveau ici, cependant, c’est que les administrateurs politiques du Kremlin ne tentent pas d’établir de véritables liens entre ces divertissements et la réalité du pays. Au contraire, ces villages Potemkine, construits pour le plaisir d’un seul et unique spectateur, sont de plus en plus en décalage avec la réalité. Le chef de Nijni Novgorod salue les réalisations infrastructurelles du règne de Poutine, alors que la ville est aux prises avec un effondrement majeur sur le plan de ses infrastructures. Des accidents dans le secteur du logement et des services publics se sont produits dans de nombreuses régions : les habitants de diverses localités du pays se sont retrouvés gelés dans le noir, sans chauffage, ni électricité ni eau. En théorie, un forum municipal dans de telles circonstances aurait pu être une excellente plateforme pour permettre à Poutine de comparaître et d'accomplir son tour de magie : il aurait pu promettre aux Russes qu'il résoudrait les problèmes municipaux, donner des chiffres aux gens ou punir, ou au moins réprimander, les responsables de la crise dans le secteur du logement et des services publics.

Rien de tout cela ne s’est produit, et la dure réalité n’a pas permis d’altérer les discours mielleux et les déclarations de gratitude des municipalités préparées par l’administration présidentielle. Poutine ne veut pas jouer le rôle d’un magicien et n’est pas non plus prêt à faire le moindre effort pour répondre aux préoccupations du public, même pendant les élections. Au lieu de cela, il souhaite se produire devant le public et entendre les échos de ses discours passés et de ses flatteries qui lui sont renvoyés. L'écart entre le président et la réalité n'affectera pas le résultat de l'élection, car les résultats de Poutine seront assurés par la mobilisation des entreprises et des fonctionnaires (enseignants, fonctionnaires subalternes, médecins, etc.), combinée au système de vote électronique, qui nécessite désormais plusieurs jours pour obtenir le résultat souhaité. Cependant, le conflit entre la réalité virtuelle entourant le président et la situation réelle sur le terrain est un facteur important dans le processus de « comicisation » de Poutine : sa transformation en un personnage comique et ridicule. Sur fond de pannes de chauffage, il parle de « salles de bains partagées non sexistes » en Occident ; sur fond de hausse des prix, Poutine sourit en écoutant les responsables lui parler de la vaste gamme de « gourmandises » disponibles dans les magasins locaux et raconter des blagues sur le fromage moisi. Tout cela se passe à la vue du public et est diffusé dans les médias, car le dirigeant russe lui-même n’est pas gêné d’agir ainsi. En conséquence, il devient la cible de nombreuses plaisanteries et il est probable qu'il remplacera bientôt Léonid Brejnev, le secrétaire général de la période de stagnation, en tant que personnage incontournable des blagues et des mèmes, qui comprend peu la réalité et est totalement détaché de celle-ci. Brejnev, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans le pays, a été largement ridiculisé dans toute l'URSS, des cuisines soviétiques aux fumoirs des usines et partout ailleurs.

« Tant que nous ne vous gênerons pas »

​Les partenaires d’entraînement de Poutine dans sa campagne électorale font de leur mieux pour ne pas entraver l’obtention d’un résultat record par Poutine. La bataille est désormais engagée pour la deuxième place, que le leader du Parti libéral-démocrate, Leonid Slutsky, veut conquérir pour renforcer sa position au sein du parti. Le Parti communiste ne veut pas perdre son statut de deuxième parti le plus populaire, malgré la nomination d'un cinquième, le député de la Douma de 75 ans Nikolai Kharitonov, comme candidat. Ces personnes sont profondément ancrées dans le système et n’osent donc pas investir un maximum d’efforts et d’énergie dans leur lutte et leur campagne, de peur d’en faire trop et d’empêcher ainsi l’administration présidentielle et Poutine d’établir de nouveaux records. En conséquence, lors d’une réunion avec le gouverneur de Khabarovsk, Mikhaïl Degtyarev, le candidat communiste Nikolaï Kharitonov écoute Degtyarov louer les bonnes actions et les initiatives de Poutine et partage même les messages de Degtyarev sur Telegram sur sa chaîne. Slutsky rencontre les gouverneurs de Poutine et arrive dans les lieux qu’ils lui ont réservés. Vladislav Davankov, le candidat du parti « Peuple Nouveau », se trouve encore plus dans le pétrin. Il n'est clairement pas un prétendant à la deuxième place, mais il pourrait l'obtenir par accident. Il est jeune; de plus, Davankov et son parti n’ont pas soutenu publiquement et agressivement la guerre, ce qui n’est pas le cas du Parti libéral-démocrate et des communistes. En théorie, Davankov pourrait convaincre une partie significative de l’électorat las de la guerre et ainsi perturber les projets de l’administration présidentielle visant à obtenir un résultat spectaculaire pour Poutine. Vladislav Davankov l'a très bien compris (il convient de noter qu'il a travaillé auparavant pour l'organisation non gouvernementale autonome «Russie - Terre d'opportunités», sur laquelle Sergueï Kirienko a utilisé comme plate-forme pour ses expériences avec les cadres) et fait de son mieux pour garantir que le grand public en sache le moins possible sur lui. Ses réunions dans les régions sont sporadiques, et souvent même les gens qui s'intéressent à la politique ne savent pas que Davankov a prévu une réunion avec les habitants. Davankov essaie de tracer sa ligne au mieux de ses capacités et de subir ainsi un minimum de dégâts. D’une part, en parcourant les provinces et en développant des initiatives populistes, il crée l’illusion de se présenter à la présidence comme s’il le pensait sincèrement ; d'un autre côté, lui et son quartier général font tout pour que les informations les concernant ne dépassent pas le public politique de Moscou. Cependant, la cote de l’homme politique pourrait encore dépasser les pourcentages qui conviennent aux projets du Kremlin. Le public réagit souvent bien aux nouveaux arrivants simplement parce qu’il s’agit de nouveaux arrivants. Par conséquent, la destitution de Davankov sous un prétexte plausible – comme une maladie ou un accord pour occuper un poste au sein du pouvoir exécutif – semble être un scénario réaliste.

Cet article a été publié initialement sur le site Riddle Russia : cliquez ICI