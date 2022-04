Pourquoi les photos de nuit des smartphones sont aujourd'hui si bonnes

Cette photo prise le 27 juin 2018 montre deux smartphones Samsung exposés sur un stand Samsung lors de la Mobile World Conference à Shanghai

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Depuis quelques années, la photographie sur smartphones a fait d’énormes progrès. Quand on compare les photos prises avec un iPhone 5, sorti il y a 10 ans, et celles prises avec le dernier modèle de la marque à la pomme, la différence est flagrante, surtout pour les photographies de nuit. Comment expliquer de tels progrès ? Peut-on y voir le résultat d’innovations techniques ?

Jérôme Durel : Deux facteurs entrent en compte, particulièrement visibles sur les téléphones.

Premièrement, on a constaté de nombreuses innovations matérielles, qui reposent principalement sur l’amélioration des capteurs, qui sont mieux définis. Vers 2005, quand la photo est apparue sur téléphone, les capteurs faisaient entre 0,3 et 3 mégapixels. Aujourd’hui, les meilleurs capteurs font 108 mégapixels. Les images sont donc plus fines. Les lentilles sont également plus performantes et plus nombreuses.

Enfin, la partie logicielle, très importante, a beaucoup évolué, ce qui permet un meilleur traitement d’images. Par exemple, s’il reconnaît une photo de paysage, le logiciel pourra faire ressortir le vert, ce qui donnera des photos plus esthétiques.

Les consommateurs font-ils de la qualité des photographies un critère de choix pour acheter un smartphone ? Les constructeurs ont-ils innové et gonflé les caractéristiques de leurs appareils photos pour gagner des parts de marché ?

La photo pèse beaucoup sur un achat et les constructeurs rivalisent dans ce domaine. Ils communiquent énormément sur ce point et en font un argument de vente. C’est la raison pour laquelle de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années.

Pour autant, les smartphones peuvent-ils encore faire des progrès en ce qui concerne la photographie de nuit, comme sur la prise de vue de sujets en mouvements ou encore le rendu des couleurs ?

Les constructeurs peuvent toujours innover et proposer de meilleures caractéristiques. En matière de technologies, on est jamais sur un pic, même si avec le temps les améliorations sont moins importantes. Sur la photo de nuit, de gros efforts ont été faits car c’est ce qui faisait vraiment défaut aux smartphones. Comme c’est un petit produit, à l’inverse des reflex, il était compliqué de proposer de bonnes photos en basse lumière. Je pense que l’avenir nous réserve encore de belles surprises.

Quel smartphone conseilleriez-vous pour prendre de belles photos de nuit sans s’encombrer avec un boîtier de type reflex ou hybride et les objectifs qui l'accompagnent ? Les smartphones ont-ils des avantages par rapport à ces boitiers pour la photographie de nuit ?

En matière de photo, deux grandes se marques se démarquent et dominent largement le marché, Apple et Samsung. Huaweï, un peu moins en vogue en ce moment, propose également de bonnes caractéristiques. Oppo, qui a sorti un capteur microscope, est également un choix intéressant. Il faut bien noter que ces appareils qui dominent le marché de la photographie sont souvent assez chers car les capteurs de qualité sont onéreux.

En termes de qualité d’images, les smartphones n’ont pas d’avantages par rapport aux reflex ou aux hybrides. Comme les capteurs sont plus petits que sur de vrais appareils photos, ils recevront toujours moins de lumière. De plus, il n’y a pas d’obturateur physique, ce qui change réellement la donne. En contrepartie, ils sont beaucoup plus pratiques et moins encombrants.

Les photographes et ceux qui aiment vraiment la photo seront toujours mieux servis sur de vrais appareils. Pourtant, dans un cadre d’usage quotidien, les smartphones ont généralement un très bon rendu, surtout que les photos sont de moins en moins tirées sur papier.