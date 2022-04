« Pour qui voter ? » - 2022, la campagne qui ne génère pas d’adhésion !

L’enjeu du scrutin présidentiel fait de plus en plus réagir sur les réseaux sociaux, dans le positif comme dans le négatif. Le risque d’une abstention record arrive en tête.

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, les indicateurs de notre index #présidentielle2022 qui jusque-là mettaient en exergue un manque d’intérêt, voire une lassitude des Français face à ce scrutin roi, révèlent que l’élection intéresse enfin (1,2M de messages, +54,9% par rapport à la semaine dernière) ! Il était temps !

A défaut de cristallisation de la campagne sur les candidats et leurs programmes, c’est l’enjeu du scrutin qui fait de plus en plus réagir, dans le positif comme dans le négatif. Le risque d’une abstention record en tête.

Les sujets qui intéressent les internautes

Le décès de Jérémie Cohen, jeune trentenaire juif, renversé mi-février par un tramway après avoir été violemment agressé à Bobigny, s'est tristement réinvité dans les débats en ligne ces derniers jours avec la publication des images de l’accident. Une affaire qui ne fait pas celles d’Emmanuel Macron, dont les réactions en déplacement dans le Finistère ont été largement critiquées sur les différents réseaux.

Mais une affaire qui ne profite pas non plus à Marine le Pen. En effet, la faiblesse de l’organisation des soutiens de la candidate Rassemblement National sur les réseaux sociaux depuis le début de la campagne est à nouveau mise en lumière. Ses propos ne suscitant que peu de conversations sur un thème pourtant historique dans son parti. Le niveau d’intérêt pour la candidate reste sous la barre des 10%, avec des commentaires peu engagés et circonscrits au sujet de ses scores potentiels au premier comme au second tour.

Par ailleurs, l’analyse croisées des thèmes les plus discutés chez les français et chez les politiques révèle que les sujets sur lesquels les Français attendent de « vraies réponses » des candidats sont en décalage quasi-total avec ceux portés par les deux favoris. Que cela soit la famille (préemptée par Éric Zemmour), la fiscalité (préemptée par Jean-Luc Mélenchon et son simulateur fiscal) ou l’environnement (préempté par le GIEC et son dernier rapport alarmant).

LA question qui domine : POUR QUI VOTER ?

A ce stade d’une campagne qui n’en est pas une, la mesure de l’intérêt reste utile pour répondre à cette question. Une piste émerge avec un trio de tête Macron, Mélenchon et Zemmour s’étant clairement détaché ces 7 derniers jours en termes d’intérêt.

Dans une campagne « normale », cet intérêt devrait se transformer en adhésion dans la dernière ligne droite. Or ce n’est pas le cas et cela ne semble pas le devenir. Les récents succès de l’application Elyze ou de la Boussole du Cevipof confirment une hésitation qui pourrait potentiellement bénéficier à chaque candidat du trio de tête. Tout semble donc être encore possible.

Éric Zemmour génère de l’adhésion, mais adhésion n’est pas conquête

Le candidat Reconquête ! reste certainement celui qui suscite le plus d’interactions et d’adhésion, mais depuis quelque temps il ne conquiert pas de nouvelles cibles ni de nouvelles communautés. Il demeure le champion du web et des stratégies digitales dans cette campagne mais sa visibilité reste en vase clos et ne suscite plus d’engagement.

En revanche, il convient de noter que Jean-Luc Mélenchon confirme sa dynamique remarquée la semaine dernière, créant de plus en plus d’engagement et une adhésion nouvelle. Parfois fragile mais nouvelle !

