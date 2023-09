Pour aider les oiseaux et les insectes, cultivez des jardins faits de plantes locales

Knowable Magazine s'est entretenu avec M. Tallamy, de l'université du Delaware, au sujet des efforts qu'il déploie actuellement et des raisons pour lesquelles il cherche à impliquer les enfants, un jardin à la fois.

Dans les années 60, Doug Tallamy se rendait tous les jours à l'étang situé sur l'un des derniers terrains vides de son quartier de banlieue dans le New Jersey. Il grouillait de libellules et de scarabées d'eau, de polliwogs et de grenouilles - jusqu'à ce que les bulldozers arrivent et enterrent l'étang et ses habitants.

Cette perte précoce a déclenché une passion pour la compréhension de la nature qui a duré toute une vie. Doug Tallamy est devenu entomologiste et a étudié des comportements d'insectes tels que le dépôt d'œufs, où les femelles laissent leurs propres œufs dans le nid d'une autre femelle, et les soins paternels, où les insectes mâles tels que les scarabées aquatiques géants transportent leurs couvées d'œufs sur leur dos. Cette expérience a également éveillé l'intérêt de M. Tallamy pour la protection et la restauration de l'habitat. Bien qu'il n'ait pas pu sauver l'étang, M. Tallamy se rend compte aujourd'hui que rien ne l'aurait empêché de creuser un autre étang dans son propre jardin, à 50 mètres de là, afin de créer un refuge pour les libellules et les polliwogs. "Mes parents m'auraient probablement aidé, cela aurait été formidable", dit-il.

Un demi-siècle plus tard, M. Tallamy est alarmé par la perte d'abondance et de diversité des insectes sur presque tous les continents, des papillons et bourdons aux cicindèles et aux insectes aquatiques tels que les mouches des pierres. Les experts s'accordent à dire que la destruction de l'habitat due à l'agriculture, au développement et à l'envahissement par des plantes non indigènes est l'un des principaux facteurs de ce déclin.

Il peut être difficile de sensibiliser les gens à la disparition des insectes, admet M. Tallamy. Mais beaucoup de gens se soucient profondément des créatures qui dépendent de ces insectes pour se nourrir, comme les populations d'oiseaux qui déclinent rapidement dans le monde. Grâce à ses livres et à ses conférences, M. Tallamy a incité de nombreuses personnes à transformer leur jardin, leur quartier et leur parc en un habitat de choix pour les insectes, principalement en cultivant des plantes indigènes que les insectes, tels que les papillons, ont appris à utiliser pour se nourrir et s'abriter.

Knowable Magazine s'est entretenu avec M. Tallamy, de l'université du Delaware, au sujet des efforts qu'il déploie actuellement et des raisons pour lesquelles il cherche à impliquer les enfants, un jardin à la fois. Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Vos premières recherches ont porté sur le comportement des insectes, en particulier sur la manière dont ils s'occupent de leur progéniture. Mais aujourd'hui, vous faites quelque chose de très différent. Comment décrivez-vous ce que vous étudiez aujourd'hui ?

J'étudie la manière dont les plantes que nous choisissons d'implanter dans nos paysages dominés par l'homme ont un impact sur les réseaux alimentaires, qui ont ensuite un impact sur la quasi-totalité de la biodiversité. Il s'agit d'un travail très axé sur la conservation. En fin de compte, 78 % de l'ensemble des États-Unis appartiennent à des propriétaires privés, et 85 % à l'est du Mississippi. Nous avons des parcs, nous avons des réserves, mais les parcs et les réserves ne suffisent pas. Nous allons devoir pratiquer la conservation sur les propriétés privées, et cela implique le public. Ils sont les nouveaux gestionnaires de la biodiversité, et ils ne le savent pas.

Mes recherches visent à produire des informations de base simples et des données réelles qui convaincront les gens qu'ils ont vraiment une responsabilité en tant que propriétaires terriens. Il s'agit de choses très simples, mais axées sur les questions simples que l'on me pose tout le temps, à savoir pourquoi est-ce nécessaire et qu'est-ce que je suis censé faire ? Et nous l'étayons par des données.

Comment l'étude des insectes peut-elle éclairer ces décisions ?

C'est une bonne question. La réponse est que les plantes captent l'énergie du soleil et la transforment en nourriture qui soutient le reste de la vie sur Terre. Si cette nourriture ne parvient pas aux animaux, il n'y a pas d'animaux et la biodiversité s'effondre. Les écosystèmes ne fonctionnent pas.

Il s'avère que les insectes sont les principaux disperseurs de l'énergie végétale, et pas n'importe lesquels : ce sont les chenilles qui dominent ce processus. Les chenilles transfèrent plus d'énergie des plantes aux autres animaux que n'importe quel autre type de mangeur de plantes.

Je ne le savais pas lorsque j'ai commencé mes recherches, mais cela signifie qu'il est vraiment très important de comprendre les interactions entre les plantes et les insectes. Il existe de grandes initiatives dans le monde entier, comme la campagne "Un milliard d'arbres". Elles sont toutes axées sur le changement climatique, mais pas sur la biodiversité. Dans le cadre du programme Trillion Tree, par exemple, des eucalyptus sont plantés partout. Dans la plupart des endroits où ces arbres sont plantés, ils n'abritent pas d'insectes, même s'ils poussent rapidement. L'atténuation de la crise de la biodiversité serait plus efficace si nous choisissions les bons arbres - et c'est là que la connaissance des insectes entre en jeu.

Comment déterminer quelles sont les plantes préférées des insectes ?

Certaines de nos premières études étaient des expériences de jardinage courantes, qui consistaient à faire pousser une plante indigène à côté d'une plante du même genre qui n'est pas indigène. Par exemple, on peut comparer un érable à sucre indigène qui a évolué en Amérique du Nord à un érable de Norvège. Nous avons ensuite mesuré le degré d'utilisation de ces plantes par les insectes, qui les mangent et s'y reproduisent. Nous avons démontré que même lorsqu'une plante est un proche parent d'une plante indigène, l'utilisation par les insectes est en moyenne réduite de 68 %.

Pourquoi les insectes ne peuvent-ils pas utiliser ces plantes non indigènes ?

Les plantes ne veulent pas être mangées par les insectes. Elles protègent donc leurs tissus de différentes manières, mais généralement à l'aide de produits chimiques. Prenons l'exemple du papillon monarque. Il est spécialiste de l'asclépiade, et il doit se spécialiser, car l'asclépiade est une plante toxique. L'asclépiade se défend avec des composés appelés glycosides cardiaques, qui peuvent provoquer une défaillance cardiaque, et avec un latex collant, blanc laiteux, qui s'écoule de ses veines.

Si vous ne disposez pas des adaptations nécessaires pour contourner ces défenses, vous ne pouvez pas manger d'asclépiades, et la plupart des insectes ne disposent pas de ces adaptations spécifiques. Les chenilles de monarques ont développé des adaptations comportementales qui bloquent le flux de ce latex collant - elles coupent la nervure centrale d'une feuille, bloquant ainsi le flux de latex vers le reste de la feuille. Elles ont également développé des adaptations physiologiques qui leur permettent de manger les glycosides cardiaques sans mourir.

Ce qui est intéressant avec le monarque, c'est qu'il n'est pas une exception. Quatre-vingt-dix pour cent des insectes qui mangent des plantes sont des spécialistes des plantes hôtes. Ils ont développé des enzymes très spécialisées qui stockent, excrètent et détoxifient les composés d'une lignée végétale particulière, ainsi que des adaptations à leur cycle de vie et des comportements qui minimisent l'exposition de l'insecte à ces composés, afin que l'insecte puisse manger cette plante.

Il s'agit donc de 90 % des insectes existants. Dix pour cent d'entre eux sont appelés généralistes et peuvent manger une plus grande variété de plantes, parce qu'ils sont très doués pour détoxifier de nombreux produits chimiques. Mais même les insectes les plus généralistes, du moins aux États-Unis, ne peuvent manger que 14 % des lignées de plantes qui leur sont accessibles. Ainsi, même un généraliste est exclu de 86 % des plantes existantes.

C'est pourquoi nos insectes ne peuvent généralement pas passer rapidement de la consommation de plantes indigènes à celle de plantes provenant d'autres continents. Ces plantes ne sont pas là depuis assez longtemps pour que les insectes puissent développer les adaptations nécessaires pour contourner les défenses des plantes. Les gens pensent que les insectes évoluent rapidement, et c'est le cas lorsque vous pulvérisez des insecticides sur eux et qu'il n'y en a que quelques-uns qui survivent et que la génération suivante d'insectes est résistante. Mais lorsqu'il s'agit de changer de plante hôte, cela prend des milliers d'années, d'après les données dont nous disposons. Cela ne se fait pas du tout rapidement.

Certains chercheurs, comme Art Shapiro de l'université de Californie à Davis, ont affirmé que les insectes s'adaptent mieux à l'utilisation de plantes non indigènes que ce que vous venez de suggérer - que répondez-vous aux sceptiques ?

La plupart des exemples cités par M. Shapiro concernent l'extension de la gamme d'hôtes, et non le changement d'hôte. On parle d'expansion de la gamme d'hôtes lorsqu'un insecte possède déjà les adaptations nécessaires pour exploiter un nouvel hôte. Par exemple, l'hirondelle noire est un spécialiste de la famille des carottes. Lorsque nous avons introduit la dentelle de la reine Anne, le persil et l'aneth dans notre pays, l'hirondelle noire possédait déjà les adaptations nécessaires pour manger ces plantes. Il a donc commencé à les utiliser également. Cela peut se produire très rapidement. Mais même en cas d'expansion de la gamme d'hôtes, la plupart de nos lépidoptères indigènes ne peuvent pas utiliser des plantes non indigènes.

Je parle ici de changement d'hôte, et non d'expansion de la gamme d'hôtes. Dans le cas du changement d'hôte, de nouvelles adaptations sont nécessaires pour s'adapter à des plantes de nouvelles lignées présentant des défenses phytochimiques que l'insecte n'a jamais rencontrées au cours de son évolution. Cela se produit, mais rarement et très lentement.

Comment les scientifiques calculent-ils le temps nécessaire ?

Nous pouvons estimer le temps nécessaire aux insectes pour changer d'hôte en observant la vitesse à laquelle les insectes indigènes commencent à utiliser des plantes non indigènes. Il existe de nombreux exemples, mais l'un d'entre eux, pour lequel nous disposons de centaines d'années de données, est la lignée européenne du roseau commun, Phragmites australis. Il est présent aux États-Unis depuis plus de 400 ans. En Europe, il abrite 176 espèces d'insectes. Après 400 ans ici, il n'abrite plus que cinq espèces, et il s'agit là d'une expansion de la gamme d'hôtes. Il est très difficile de passer à un nouvel hôte.

Comment les insectes se portent-ils dans le monde aujourd'hui ?

Très mal. Au cours des 25 à 30 dernières années, nous avons perdu plus de 45 % des insectes de la planète. L'entomologiste David Wagner appelle cela "la mort par mille coupures", car il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous perdons des insectes. Mais l'une d'entre elles est le remplacement des plantes indigènes par des plantes non indigènes.

Dans quelle mesure la disparition des plantes indigènes contribue-t-elle au déclin des insectes ? Les scientifiques le savent-ils ?

Cela dépend de l'endroit où l'on se trouve. Si vous vous trouvez dans le Midwest, où l'agriculture industrielle a éliminé toutes les plantes indigènes pour les remplacer par du soja, du maïs ou du gazon, il s'agit d'une perte considérable. Mais si vous êtes ailleurs, par exemple au milieu de 135 millions d'hectares de paysages résidentiels, cela dépend des choix de plantes des habitants. Cela dépend également de l'utilisation d'insecticides ou de brumisateurs - qui tuent tous les insectes, et pas seulement les moustiques - et d'autres causes majeures du déclin des insectes, comme la pollution lumineuse. Lorsque vous allumez la lumière de votre porche la nuit, elle attire un grand nombre d'insectes nocturnes, en particulier les papillons de nuit qui créent les chenilles à l'origine du réseau alimentaire. Ils volent autour de la lumière, meurent d'épuisement, se heurtent à la lumière et sont incinérés.

Nous ne voulons donc pas prétendre que les plantes non indigènes sont la seule cause du déclin des insectes, mais c'est l'une des causes. Vous savez, l'arbre le plus répandu à Porto Rico est maintenant l'hévéa africain - il s'agit d'énormes déplacements de communautés de plantes indigènes avec des plantes qui ne supportent pas les insectes qui étaient supportés auparavant.

Trouvez-vous difficile de faire comprendre aux gens l'importance des insectes ?

J'ai été surpris de constater à quel point c'est facile, en fait. Les gens ne viennent pas à mes conférences pour aimer les insectes, mais je leur explique très logiquement, étape par étape, pourquoi les insectes sont importants. Beaucoup de gens aiment les oiseaux, et le fait est que les plantes sont les meilleurs mangeoires pour les oiseaux, parce qu'elles créent la meilleure nourriture pour les oiseaux : les insectes. Lorsque je leur dis cela, et que la plupart des oiseaux ne peuvent pas se reproduire en ne mangeant que des graines, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se contenter d'une boule de suif et s'attendre à ce que les oiseaux s'en sortent.

Mais une partie du problème réside dans le fait que si quelqu'un m'invite à donner une conférence, c'est généralement le chœur qui apprécie déjà les insectes qui m'invite. Atteindre les autres est plus difficile. Néanmoins, lorsque j'ai l'occasion de construire l'histoire, l'acceptation est grande. J'ai eu très peu de réactions négatives, même de la part de l'industrie du gazon, avec laquelle je n'ai pas été tendre.

Tous les insectes sont-ils égaux lorsqu'il s'agit d'aider les oiseaux ? Les chenilles sont clairement importantes, mais qu'en est-il des pucerons qui mangent les hellébores sous mon porche ?

Regardez la biomasse. Il faut en moyenne 250 pucerons pour atteindre la biomasse moyenne d'une chenille.

Vous êtes donc un oiseau qui essaie de nourrir son bébé - allez-vous lui donner des pucerons ? Certains de nos petits oiseaux chassent les pucerons, ils sont opportunistes, mais ils préfèrent toujours la chenille au puceron.

De même, il y a beaucoup de coléoptères, mais ils ne sont pas non plus une excellente nourriture. Je dis que les chenilles sont comme de petites saucisses, alors que les coléoptères sont comme de petits réservoirs. L'exosquelette d'un coléoptère est en grande partie constitué de chitine et est indigeste. Ils ont beaucoup d'arêtes pointues, et ce n'est donc pas un très bon aliment pour la plupart des animaux qui mangent des insectes.

Vous avez écrit plusieurs livres destinés au grand public : Bringing Nature Home, Nature's Best Hope et The Nature of Oaks. Qu'est-ce qui vous a incité à les écrire ?

Comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur le dépôt d'œufs, les soins parentaux et la manière dont les scarabées du concombre choisissent leurs partenaires. Tout cela était très intéressant. David Attenborough est même venu filmer dans mon laboratoire.

Mais personne ne s'intéresse à la raison pour laquelle une chrysomèle du concombre choisit son partenaire. Ce qui les intéresse, c'est l'impact de la disparition des insectes sur les oiseaux. Lorsqu'ils entendent les statistiques sur la diminution de 30 % de la population d'oiseaux en Amérique du Nord depuis les années 1970 - soit 3 milliards d'oiseaux perdus -, ils se croient impuissants. Mais mon message est le suivant : "Vous n'êtes pas impuissants : Vous n'êtes pas impuissants et il est très facile de faire quelque chose. Il suffit de choisir les bonnes plantes.

J'ai reçu des questions de la part de personnes qui voulaient savoir ce qu'elles pouvaient lire à ce sujet. J'ai donc dit : "D'accord, je vais écrire une brochure, qui est devenue Bringing Nature Home et qui a été le premier livre. Je me suis dit que personne n'allait le lire et que c'était fini, mais j'avais tort. Les gens l'ont lu et le lisent encore, ce qui signifie que le moment était bien choisi.

Pour les personnes qui n'ont pas lu vos livres, pouvez-vous préciser ce que vous pensez que nous devrions faire dans nos jardins ?

Il y a des plantes indigènes particulières qui sont particulièrement efficaces pour soutenir les insectes indigènes. Ainsi, par exemple, 14 % de nos plantes indigènes - seulement 14 % - créent 90 % des chenilles qui alimentent ces réseaux alimentaires. Si vous n'avez pas ces plantes dans votre paysage, vous pouvez avoir un paysage 100 % indigène, mais il ne soutiendra toujours pas le réseau alimentaire.

Il est donc essentiel de disposer de ces plantes clés, ce qui signifie qu'il faut les identifier. Il nous a fallu deux ans de recherche dans les registres des plantes hôtes pour les cent dernières années, mais nous disposons désormais d'une liste classée de tous les genres de plantes de ce pays pour chaque comté. Cette liste a connu un tel succès que nous sommes en train de faire la même chose pour toutes les écorégions du monde. L'Amérique du Nord est terminée ; le Japon, Singapour, l'Inde et l'Australie, toute l'Europe, tout cela est fait à ce stade, bien que les données ne soient pas encore accessibles au public.

L'autre message important est de réduire la superficie des pelouses. Le gazon est un symbole de statut social. Ce n'est pas une bonne raison pour détruire la biodiversité dans le monde. Commençons par la réduire de moitié. Si nous avons 44 millions d'acres de pelouse, réduisons-les à 22 millions d'acres. Plantons le reste et appelons-le notre parc national.

L'essentiel est d'atteindre tous ces propriétaires et de leur faire comprendre qu'ils jouent un rôle essentiel dans la conservation. Si nous parvenons à planter 20 millions d'acres dans notre propre parc national, cela représentera une superficie supérieure à celle de tous nos grands parcs nationaux réunis.

Qu'en est-il de la nécessité de réduire la consommation d'eau ? Pouvons-nous le faire tout en cultivant des plantes indigènes ?

Les objectifs sont parfaitement alignés. En Californie, le message est très fort : Nous n'avons pas assez d'eau pour les pelouses, c'est pourquoi nous allons vous accorder un rabais de 3 dollars par mètre carré pour chaque mètre carré de pelouse que vous remplacerez par des plantes adaptées à des conditions de faible consommation d'eau. Pour ce faire, rien de mieux que les plantes indigènes de Californie, dont beaucoup ont évolué pour survivre avec très peu d'eau.

Vous venez d'écrire une nouvelle version de Nature's Best Hope, destinée aux enfants. Pourquoi ?

Je reçois constamment des courriels me disant ce que je devrais faire, et l'un des messages les plus fréquents est qu'il faut parler aux enfants, qu'il faut commencer à donner des conférences dans les écoles. Mais il y a des milliers d'écoles, je ne peux pas aller dans toutes. Mon éditeur, Timber Press, m'a donc dit de faire une version pour les collégiens et de voir comment cela se passe, peut-être qu'elle sera utilisée dans les salles de classe.

Nos enfants sont les futurs gardiens de la planète. Mais beaucoup d'entre eux ont peur de la nature parce que les médias leur ont appris que si vous sortez, vous allez vous faire dévorer par un puma, ou vous allez attraper le virus du Nil occidental, ou quelque chose d'autre de mauvais va vous arriver. Nous devons faire découvrir aux enfants les merveilles de la nature et les amener à l'aimer pour qu'ils en prennent soin.

Je pense que beaucoup d'enfants sont très préoccupés par le changement climatique et se sentent effrayés ou impuissants. Qu'espérez-vous qu'ils fassent après avoir lu le livre ?

Vous l'avez dit vous-même : Qu'ils se sentent responsabilisés. Avoir le sentiment qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire là où ils vivent. S'ils vivent au milieu d'une ville sans aucun terrain, ils peuvent se lancer dans le jardinage en bacs. Ils peuvent devenir des activistes. Ils peuvent faire du bénévolat dans les réserves naturelles de leur ville.

S'ils vivent dans un appartement, ils peuvent adopter un arbre dans leur quartier et planter un lit sous cet arbre, de sorte que les chenilles qui se développent sur cet arbre puissent descendre et atteindre l'âge adulte dans le sol sous l'arbre. À l'heure actuelle, le sol est généralement recouvert de pelouse jusqu'au tronc, sur laquelle la tondeuse passe. Mais 93 % des chenilles ne se développent pas sur les arbres. Elles se faufilent sous le sol pour se transformer en chrysalide, ou elles tissent un cocon dans la litière de feuilles.

L'aménagement paysager actuel ne comporte pas de litière de feuilles - le sol est dur comme de la pierre. Il est donc utile de planter des plantes couvre-sol ou tout ce qui peut empêcher les tondeuses d'y pénétrer, en faisant de cette zone une zone interdite aux piétons. L'arbre l'appréciera et vivra plus longtemps. Et cela en fera un espace viable où la chenille pourra achever son développement.

Si tous les habitants d'un immeuble d'habitation adoptaient tous les arbres du paysage, ce serait un grand pas en avant.

Que pensez-vous de l'essor du mouvement du jardinage indigène ? Êtes-vous satisfait ?

Je suis impressionné par l'essor de ce mouvement. Je n'arrive pas à suivre. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous devons arriver au point où le mouvement devient vraiment viral et se développe de manière exponentielle.

Il s'agit de transférer aux individus la responsabilité de maintenir les écosystèmes en bonne santé, mais il y a beaucoup d'individus. Si l'on parle du monde, cela représente 8 milliards de personnes. Et chacun d'entre eux dépend d'un écosystème sain. La responsabilité de préserver la santé de cet écosystème nous incombe à tous, et pas seulement à quelques biologistes de la conservation. C'est la responsabilité de chacun.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.