LA MINUTE TECH

Peut-on vraiment se fier aux données de son tracker d’activité connecté ?

De plus en plus de personnes se fient chaque matin à un score unique - « préparation », « contrainte », « batterie corporelle » - fourni par leur montre connectée. Derrière ces chiffres simplifiés censés guider nos choix de santé, que valent réellement les données ? Entre opacité des algorithmes, imprécisions techniques et interprétations discutables, un point s’impose sur la fiabilité de ces indicateurs omniprésents.