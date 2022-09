Petits conseils pour que votre vieil Iphone vous rapporte de l’argent

Si vous changez d'Iphone et que souhaitez revendre votre ancien modèle, il existe quelques astuces pour se simplifier la vie et éviter bien des désagréments

Atlantico : Quelles sont les plates-formes permettant de revendre son ancien iPhone ?

Gilles Dounès : La, ou plutôt les, plate-formes Apple ont historiquement entre autres particularités un marché de l'occasion bien vivace, notamment du fait de prix du neuf à la fois relativement élevés, et stables dans le temps d'un millésime à l'autre, par rapport à la concurrence. Avec pour corollaire une plus longue durée d'existence, tant du point de vue matériel que du point de vue de la compatibilité logicielle, avec une rétro-compatibilité bien plus importante du matériel avec les différentes mises à jour du système d'exploitation. La marque elle-même a d'ailleurs défriché, puis popularisé, le marché du matériel « reconditionné » sur son propre Apple Store en ligne, très vite après son lancement à la fin des années 90.

Rien d'étonnant à ce que tout un tas d’acteurs se soient lancés dans la revente, et donc dans l'achat, d'iPhone d'occasion puisque c'est le produit le plus populaire sur le marché des smartphones de deuxième main. On peut les regrouper suivant plusieurs filières, accessible selon que l'on rachète ou non un nouveau téléphone dans ce même canal de distribution :

Les grands opérateurs téléphoniques, à l'exception notable de Free (Orange, SFR, Bouygues Telecom) qui proposent des offres de reprise sur leurs sites respectifs ;

Apple, ensuite, qui dès la page de choix propose une offre de reprise en fonction du modèle et de la capacité ;

Les plates-formes de mise en relation entre clients et reconditionneurs, comme le français BackMarket (www.backmarket;com) qui est le plus connu, mais également le site de reconditionneurs comme le Français YesYes (www.yesyes.fr) ou le Finlandais Swappie (www.swappie.com) qui se revendique comme le numéro un du secteur en Europe.

Les réseaux de boutiques au coin de la rue, ou même les indépendants, en fonction de la confiance que l'on a dans ses capacités de négociation ;

Mais on oublie souvent aussi le réseau personnel, qui reste le canal financièrement le plus intéressant pour les deux parties, vendeurs et acheteurs.

Pourquoi est-il intéressant de revendre son iPhone ?

C'est intéressant d'un point de vue environnemental, et surtout financier pour son propriétaire… Encore faut-il que le modèle puisse être repris contre espèces sonnantes et trébuchantes, ou en contrepartie d'une remise. Sinon, c'est tout bénéfice pour le circuit de collecte qui va s'efforcer de valoriser les terres rares et les métaux précieux, l’or notamment, qui sont présents à l'intérieur des terminaux. Apple communique ainsi sur la boucle vertueuse du recyclage et annonce que ses derniers modèles sont depuis plusieurs années fabriqués grâce à des composants recyclés. La firme de Cupertino a mise en scène à cet effet son robot de désassemblage, baptisé Daisy, dans une vidéo largement partagée.

Encore faut-il, donc, que le modèle dont on veut se défaire soit monnayable, et tout dépend également du circuit que l'on a choisi. À ce jeu, ce sont la vente dans l'entourage et, immédiatement après, de façon certes contre-intuitive, la reprise par Apple qui sont les plus intéressants pour le propriétaire de l'iPhone.

Le site Mac2Sell ( www.mac2sell.net ) propose depuis 2007 une cote indépendante du matériel d'occasion Apple et, depuis sa relance il y a quelques mois, une fourchette approximative des valeurs de reprise observée sur les différentes plates-formes ou les sites de vente d'occasion. Si l'on prend comme exemple les plus anciens parmi les modèles repris, et donc les plus susceptibles de décote, on obtient :

Pour l'iPhone 7 : 40€ de reprise sur le site d'Apple avec une cote mac2sell de 64€, avec une observation de vente de 59 à 89€ et 0€ de reprise pro ;

Pour l'iPhone 8 : 70€ de reprise sur le site d’Apple avec une cote mac2sell de 128€, avec une estimation de vente de 120 à 136€ et une reprise pro de 36 à 42€.

La plate-forme ou l'opérateur doivent en effet provisionner une partie du bénéfice, ainsi que le remplacement des consommables (batterie, câble et éventuellement chargeur) au minimum.Dans le cas d'une revente dans l'entourage personnel, à partir de deux ans de fonctionnement l’honnêteté consiste néanmoins à avertir l'acheteur qu’à cours ou moyen terme, il devra prévoir quelques dizaines d'euros pour le changement de la batterie, de préférence auprès d'un centre de maintenance agréé.

Quels sont les réflexes à avoir avant la revente ? Comment supprimer les données personnelles ?

Il faut surtout penser à effectuer la sauvegarde du contenu de son iPhone, que ce soit sur son ordinateur personnel ou sur son compte iCloud, avant d'effacer entièrement son contenu.

Apple, très en pointe comme on le sait sur le respect des données personnelles, détaille la manipulation sur une page de son site. Il est important de le faire soi-même, même si les plates-formes promettent d’effacer les données sitôt le matériel réceptionné, et cela n'a d'ailleurs rien de bien compliqué :

Tout d'abord, il faut supprimer le jumelage de l'iPhone avec une Apple Watch éventuelle, avant de sauvegarder les données.

Ensuite, il faut désynchroniser l'iPhone de l'écosystème Apple, en le déconnectant d'iCloud, de l'iTunes Store et de l'App Store :

Sous iOS 13 ou une version ultérieure, il faut toucher Réglages, puis votre nom et faire défiler la page jusqu'en bas puis toucher Déconnexion. A l’invite, saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple, puis toucher Désactiver.

Sous iOS 12 ou une version antérieure, il faut toucher Réglages, puis iCloud, Déconnexion. Toucher alors à nouveau Déconnexion, puis Supprimer mon iPhone et saisir le mot de passe de l'identifiant Apple. Recommencer l'opération en retournant sur Réglages, puis iTunes Store et App Store, identifiant Apple et au final toucher Déconnexion.

Si vous passez à une marque différente, désactiver iMessage.

Retourner sur Réglages pour l'effacement des données proprement dites, en sélectionnant Général, puis Transférer ou réinitialiser mon iPhone, Effacer contenu et réglages. Si la fonctionnalité localiser mon iPhone est activée, il faudra sans doute taper le mot de passe de votre compte iCloud. Il est possible également que l'appareil demande le code d'accès de l'appareil, si celui-ci est soumis à des limitations de type Contrôle parental ou utilisation en entreprise par exemple. Dans le cas de l'utilisation d'une eSIM, il faut également sélectionner l'effacement des données spécifiques.

Il faut également retirer l'iPhone des appareils de confiance sur son compte iTunes, à partir de son iPad ou de son ordinateur.