Les gants tactiles permettent de manipuler aisément un écran (de téléphone ou de tablette) tout en gardant les mains à l'abri du froid.

Les températures hivernales commencent à s’installer et les gants font leur grand retour. Avec des températures proches de 0, il est naturel de ne pas vouloir exposer ses doigts au froid. Mais les gants sont souvent incompatibles avec l’utilisation d’un smartphone. Fort heureusement, depuis quelques années, de nombreuses marques ont compris qu’il était possible de développer des gants permettant de pianoter sur son téléphone portable sans se geler les doigts.

Comme le rappelle un article de Wired, il peut être pertinent d’ajuster la sensibilité de son téléphone pour améliorer la compréhension des commandes tactiles malgré le tissu. Pour un téléphone Apple, rien de plus simple, allez dans Paramètres, Accessibilité, Toucher, 3D et Haptic Touch et réduire l’intensité du 3D Touch à Faible. Cela permet de réduire la pression nécessaire pour cliquer sur les boutons. Concernant Android, il faut se rendre dans Paramètres puis Système ou paramètres supplémentaires, selon les téléphones, puis choisir Langues et saisies et ensuite Clavier, souris et track pad puis régler la Vitesse du pointeur au maximum. Il est aussi possible d’augmenter la sensibilité sur certains appareils.

Une fois cela fait, il ne reste plus qu’à choisir sa paire de gants. Selon Wired, la meilleure option sont les Mujjo Gants d'hiver doublement isolés pour écran tactile avec Thinsulate 3M, pour environ 55 €, ils offrent le meilleur équilibre en protection du froid et utilisation du clavier tactile.

Pour Gigastore, le meilleur choix est tout autre et ravira les fans de tricots. La marque Trendoux propose des gants à écran tactile et antidérapants. Les paumes sont recouvertes de silicone pour faciliter le maintien du mobile dans la main. Le premier prix est autour de 12€.

Du côté de Fitness Magazine, on met en avant un autre type de gants, les gants tactiles Muc-Off pour VTT. Comme leur nom l’indique, ces gants sont pensés pour le sport, et notamment pour le vélo. Leur avantage est aussi leur principal inconvénient : un design pensé pour le sport mais plus compliqué à porter au quotidien. Le prix est d’environ 32 euros.

En cette période de fêtes de fin d’année, vous pourrez aussi trouver des gants fantaisie à motifs jacquard ou sur le thème de Noël sur de nombreux site comme Amazon ou GadgetBay.

Notez que la plupart des marques de sport ou de vêtements outdoor proposent également ce genre de produit. Vous trouverez ainsi des gants tactiles Kalenji chez Decathlon pour la modique somme de 6€. Aigle en propose pour environ 35€ et The North Face pour 40€.

Le meilleur conseil demeure d’aller teste en magasin pour voir si votre téléphone répond bien à travers le tissu et si ces gants vous offrent la protection contre le froid que vous recherchez.