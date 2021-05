Petit guide 2021 des meilleurs casques audio

Atlantico : Quels sont les critères à prendre en compte lorsqu’on veut choisir un bon casque audio ?

Karyl AIT-KACI-ALI : Nous faisons sur Cnet un classement des meilleurs casques audio du moment, nous évoquons aussi plusieurs critères importants. Evidemment, il y a la qualité audio qui va être déterminée par beaucoup de choses : la technologie de haut-parleurs utilisés, leur taille (plus un haut-parleur est gros plus il sera capable de fournir des basses). On considère qu’avoir des casques sans fil fermé c’est la meilleure alternative, surtout dans des conditions nomades. D’autant que la plupart comportent des ports jacks pour une utilisation en filaire. Ça peut être différent à la maison. Certaines personnes très audiophiles pourront utiliser un casque filaire ouvert. Que ça soit en nomade ou à la maison, nous conseillons de privilégier le circum-aural – qui entoure totalement les oreilles – par rapport au supra-aural – qui repose sur les oreilles -, même si ce dernier à l’avantage d’être plus petit et compact. Un casque pliable est dans tous les cas à préférer si possible.

Sur un casque sans-fil, il va falloir faire attention au codec de transmission sans-fil. Ça ne fera pas grande différence pour quelqu’un qui n’est pas habitué mais elles sont bien présentes. Un codec de haute qualité comme l’Apt-X ou l’Apt-X HD, le LDAC de Sony, etc. sera au-dessus des codec type SBC ou AAC. Les possesseurs d’Iphone auront le petit désavantage de ne pouvoir utiliser que de l’AAC, ce qui peut empêcher de tirer partie de la qualité de certains casques.

Pour la connexion Bluetooth, nous conseillons la norme 4.2 au minimum. Elle permet de faire du multipoints et d'assurer une connexion fiable ce qui offre la possibilité de connecter plusieurs appareils en même temps, un pc et un smartphone, pour basculer de l’un à l’autre. C’est une fonctionne assez peu courante. Jabra est très à l’aise sur celle-ci. Sony le propose sur son dernier casque haut-de-gamme, qui fait figure de meilleur produit du moment, le Sony WH-1000XM4 (380 €).

Les casques sans-fil actuellement, disposent d’une autonomie entre 20 et 30 heures. Marshall a quelques modèles avec des autonomies très hautes. On considère que 10 heures est une autonomie un peu légère.

Il faut également un bon système de commande, qu’il soit tactile ou physique. Eventuellement avec des boutons personnalisables via une application compagnon.

Est-on obligé de dépenser ce prix pour avoir un casque de qualité ?

Non. On peut avoir des casques moins chers en se privant de certaines options. Sur les casques de haut-de-gamme, il va y avoir une réduction du bruit active pour annuler les bruits de l’environnement. C’est très utile et très efficace. Cela a un intérêt pour l’isolation et pour l’audition, car il n’y a pas besoin de compenser en montant le son. On peut trouver des casques avec des systèmes corrects à partir de 150 euros mais les meilleurs seront plutôt entre 200 et 250. Celle du Sony WH-1000XM4 est l’une des meilleures du marché, avec celle de Bose et d’Apple. Le premier casque d’Apple est très bon sur ce point. C’est un très bon casque mais il est à 629 euros pour des capacités qui ne valent pas cet écart de prix avec le reste du marché. Il a une très bonne qualité audio avec des aigus très brillants. Il ne faut pas chercher la réduction de bruit pour des casques trop peu chers. Elle risquerait au mieux de ne pas être efficace, au pire d’altérer le son.

Quels casques recommanderiez-vous ?

Sony WH-1000XM4 (380 €) / Sony WH-1000XM3 (250 € - meilleur qualité prix haut de gamme) Sennheiser Momentum 3 (+ 350 €) Bose QC35 II (200 – 250 €), un peu vieux mais toujours de qualité JBL Live 650 BTNC (100-150 €) Marshall Major III Bluetooth (80 €), bon, dépourvu de réduction de bruit mais compatible AptX, avec un son particulier (basse puissante et medium en retrait), une signature rock. Sennheiser HD 250BT (70 €)

