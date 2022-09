Perseverance a découvert de potentielles traces de vie sur Mars ! ; Une ancienne lune de Saturne aurait fait basculer la planète géante et crée ses anneaux

Comment expliquer ces dunes étranges observées sur Mars ? ; La sonde Solar Orbiter aide à résoudre le mystère des revirements magnétiques du Soleil.

Perseverance a découvert de potentielles traces de vie sur Mars !

Trouver des traces de vie — passée ou présente — sur Mars. C’est l’objectif principal de la mission Perseverance. Et les derniers échantillons collectés par le rover de la Nasa pourraient bien aider à atteindre son but. Ils contiennent de potentielles biosignatures. Mais des analyses plus poussées seront nécessaires avant de conclure.

Une ancienne lune de Saturne aurait fait basculer la planète géante et crée ses anneaux

L'orbite de Saturne possède une forte inclinaison, récente à l'échelle astronomique. Une étude a tenté de reconstituer l'histoire de cette géante gazeuse pour en connaître la raison. Et selon les chercheurs, Saturne avait une lune de plus qu'elle a fini par briser il n'y a pas très longtemps.

Comment expliquer ces dunes étranges observées sur Mars ?

La caméra de la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter nous régale avec cette magnifique photographie de la surface de Mars révélant des dunes à la forme étrange.

La sonde Solar Orbiter aide à résoudre le mystère des revirements magnétiques du Soleil

L’Agence spatiale européenne a annoncé que la sonde Solar Orbiter a réalisé la toute première observation par télédétection d’un phénomène de basculement magnétique, c’est-à-dire quand soudainement le champ magnétique se déforme et parfois même s’inverse.

Nucléaire : les SMR, des réacteurs miniatures pour mieux répartir la distribution d'électricité ?

Alors que de nouveaux EPR devraient voir le jour en France d'ici 2040 pour remplacer des réacteurs vieillissants, Futura est allé se renseigner sur d'autres technologies de réacteurs. Au programme de ce deuxième article, des petits réacteurs modulaires récents qui permettraient de décarboner l'énergie dans de nombreux pays : les SMR.

