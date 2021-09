Paris Match se paie Eric Zemmour; Barnier européen à la De Gaulle ?; Erdogan traque ses opposants en France; Délocalisations : au tour des emplois de bureau

Eric Zemmour est à la une de Paris-Match. L'article de Challenge(s) s'intéresse à l'avenir de l'Allemagne après l'ère d'Angela Merkel

On n’a pas fini de parler de la Une de Paris Match montrant Eric Zemmour se baignant, avec sa jeune conseillère Sarah Knafo. Sur sa Une aux couleurs du drapeau germanique, l’Express dit au revoir à Angela Merkel en allemand. Mais l’image est un peu sinistre : Merkel est en Noir & Blanc, et tient étrangement un parapluie à la main. On retrouve Merkel à la Une de Challenges, mais pour évoquer « La nouvelle Allemagne ». Marianne s’intéresse au contrat des sous-marins et prétend révéler « les vraies raisons du naufrage ». Le Point titre sur son palmarès annuel des hôpitaux et cliniques : « 1.400 établissements au banc d’essai ». L’Obs propose un spécial immobilier.

Le bain de Zemmour à la Une

La photo de la Une de Paris Match est à la fois très politique et très people. On y voit Eric Zemmour sur une plage de la Seyne-Sur-Mer le 18 septembre dernier. Il est accompagné de sa conseillère Sarah Knafo (28 ans). Ils se baignent ensemble, et apparaissent physiquement très proches, Paris Match ne fait aucun commentaire sur cette proximité apparente. Contrairement à Voici qui parle d’une « idylle » et rappelle que Zemmour « est marié à Mylène Chichportich, une avocate et mère de ses trois enfants ». L’avocat de Zemmour d’annoncer qu’il va porter plainte pour atteinte à la vie privée.

Les photos de Match, selon sa direction, sont là uniquement pour illustrer une enquête (8 pages dont 4 de photos) sur cette jeune femme, magistrate à la Cour des Comptes depuis sa sortie de l’Ena en 2019, qui est assez floue et contradictoiresur son lieu de naissance et son enfance.

Michel Barnier gaulliste social

Michel Barnier (interview 5 pages dans Le Point) se présente comme « un gaulliste social et la seule querelle qui vaille est toujours celle de l’homme, pour reprendre les mots inscrits sous la croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises. Comme l’était le fondateur de la Ve République, je suis européen et, comme lui, je suis pour la « mutualisation » entre pays, j’insiste sur ce mot. Je ne suis pas pour l’Europe qui assomme, mais pour celle qui associe en respectant. L’Europe ne doit pas broyer les peuples comme une purée de marrons, disait le général de Gaulle ».

Barnier propose un référendum sur l’immigration et même plus : « je réfléchis depuis longtemps à des journées nationales de consultation au cours desquelles la mairie, le département, la région et le gouvernement poseraient chacun une question concrète aux citoyens. Ce serait une solution intermédiaire entre le référendum à la française et le référendum suisse. »

Face à certains problèmes il est très concret. Barnier dénonce, par exemple, la fraude aux cartes Vitale : « Cette fraude se chiffre en milliards d’euros, selon la Cour des comptes. Et nous faisons si peu pour l’endiguer. Il est scandaleux que le nombre de personnes qui ont des droits ouverts à la Sécurité sociale soit supérieur de plusieurs millions à celui du total de la population française ! »

Erdogan traque ses opposants jusqu’à Paris

Des agents turcs mènent des opérations en toute impunité au cœur de l’Europe. En Belgique, une tentative d’assassinat a été déjouée ; en France, l’enquête sur le meurtre de trois opposantes, en 2013, reste mystérieusement bloquée (dossier de 10 pages) selon Le Point qui évoque la mauvaise volonté des services secrets français. Un suspect turc aurait peut-être collaboré avec les services français, en plus des services turcs, selon l’avocat des familles des victimes, ce qui expliquerait le non avancement de la procédure.

Par ailleurs « Des cellules reliées à l’Organisation nationale du renseignement (MIT), les services secrets turcs, traquent les opposants du président Erdogan en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France… Ces groupes déclinent et adaptent au terrain européen la guerre totale menée contre le PKK en Turquie, »

Les emplois de bureau délocalisés

« En prouvant que le travail à distance est possible, la crise sanitaire pourrait engendrer une nouvelle vague de délocalisations : celle des métiers de bureau, qui risquent de quitter l’Europe pour des pays émergents » craint l’Obs (3 pages).

« C’est au tour des employés de bureau de faire face à une concurrence internationale. » Richard Baldwin parle avec l’assurance de ceux auxquels les faits ont déjà donné raison. Dans un livre publié avant la pandémie, ce professeur d’économie à l’université de Genève, connu pour ses recherches sur les effets de la robotisation, annonce notre entrée inéluctable dans une « nouvelle phase de la mondialisation ». Après avoir vu partir ses usines, l’Europe doit se préparer à affronter une nouvelle vague de délocalisations, qui cette fois touchera les cols blancs. La mutation s’annonce rapide. » explique l’Obs.

Le Pen pas assurée d’être au second tour

« Le paysage politique n’est plus congelé, le second tour n’est plus assigné, en résumé, la marche vers avril 2022 est lancée, sous

l’ombre menaçante des crises climatique, géopolitique, démocratique, sanitaire et sociale » estime Marianne.

« Signe coutumier du début de campagne : la fragilité retrouvée de Marine Le Pen. Sauf que, cette fois-ci, la candidate du RN, marquée par son échec aux régionales, ébranlée par la poussée destructrice d’Éric Zemmour, n’est même plus assurée d’être présente au second tour. Et cette simple hypothèse rebat entièrement les cartes.

Présidentielle 2022 : la macronie s’inquiète

38 à 40 % des Français se disent satisfaits de son action, bien au-dessus de Nicolas Sarkozy et de François Hollande à pareille époque, mais le candidat putatif Macron oscille entre 24 et 26 % des voix pour la présidentielle.

« Il n’arrive pas à transformer cette popularité en intentions de vote. » s’alarme un habitué du Château cité par Le Point.

Hidalgo n’a pas envie de débattre avec ses opposants

Anne Hidalgo n’est pas parvenue à empêcher un vote des militants socialistes sur sa candidature à l’élection présidentielle selon Le Point. Mais elle a tout fait, avec l’aide du patron du PS, Olivier Faure, pour éviter d’avoir à débattre publiquement avec ses opposants, et singulièrement Stéphane Le Foll, l’ex-ministre de l’Agriculture, dont elle se méfie.

Stéphane Le Foll après avoir réclamé – en vain – une primaire à laquelle il voulait participer, puis un débat télévisé « sur le fond » avec la maire de Paris, son homologue du Mans fustige le « vote de ratification » prévu le 14 octobre pour permettre aux adhérents d’investir sans coup férir la candidate autoproclamée note l’Obs. « Attend-on de nous que nous applaudissions des promesses chocs comme le doublement du salaire des enseignants, qui n’auront été ni préparées ni budgétées ? »

Edouard Philippe soutient Macron

Edouard Philippe aurait, très tôt déclaré son soutien à Emmanuel Macron pour calmer l’agacement de l’Elysée face à son livre qui laisse planer une ambiguïté sur son ambition présidentielle croit savoir l’Obs

Rousseau et Zemmour : même combat ?

« Sandrine Rousseau et Eric Zemmour sont aux antipodes de la figure présidentielle telle que la Ve République l'a longtemps dessinée, ce président père de la nation, en quête de concorde. (…) Le grand soir et le grand remplacement : Sandrine Rousseau et Eric Zemmour font de leur "grande" radicalité la preuve qu'ils sont en phase avec les attentes de leurs publics, loin des discours convenus qui seraient devenus la preuve ultime que les "responsables" ont renoncé à changer le réel. En somme, parce qu'ils sont convaincus que la politique ne peut plus rien, les supporters de Rousseau et Zemmour cohabitent pour croire que la politique demain pourrait tout changer. » écrit Eric Mandonnet dans un éditorial de l’Express.

Les partis à la peine face à Zemmour

Autre article sur Zemmour dans l’Express : « Les partis de gouvernement peinent à contrer l'ascension du polémiste, rétif aux codes classiques de la politique » et « Le candidat mène une campagne civilisationnelle. Sa cause est la survie de la France, menacée selon lui par l'immigration. Cette démarche existentielle lui permet de balayer les sujets techniques, pain quotidien des élus. »

Mais Marianne évoque « le facteur personnel » « les candidats vont être passés à la paille de fer. Les journalistes vont éplucher leur vie. On verra ce qu’il restera d’Éric Zemmour quand il aura été plongé dans l’acide », remarque « un observateur de la vie politique » cité par l’hebdo..

Macron mal aimé par les milieux culturels

« Pianiste, fin lettré, amateur de théâtre, le président de la République a échoué à traduire sa fibre artistique en actes politiques » constate l’Obs « Et le monde la culture ne l’a jamais vraiment soutenu » se désole un de ses amis dans l’Obs.

Pourtant, 11 milliards ont été versés pour aider la culture, quand elle a dû être fermée en raison de l’épidémie rappelle l’Elysée.

Les billets gratuits des cheminots et de leur famille

L’Obs souligne que le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari a mis sur la table les « facilités de circulation » des cheminots qui permettent aux agents de la SNCF de voyager gratuitement en train. Il profite aussi à leurs conjoints et enfants (qui bénéficient de seize billets gratuits par an, puis d’une réduction de 90 %), ainsi qu’à leurs parents, grands-parents et beaux-parents qui se voient offrir quatre billets chaque année. Un système qui coûterait à la SNCF de 21 à 220 millions d’euros, selon les calculs de la SNCF d’une part et de la Cour des Comptes de l’autre. Le syndicat Sud-Rail réagi dans une interview, toujours dans l’Obs : « Nous n’avons pas à rougir de cet avantage minuscule. »

Cette volonté de réforme est limitée, très limitée : elle ne concernerait que quelques centaines de personnes, des salariés de la SNCF embauchés par la concurrence qui devraient abandonner cet avantage.

La France importe le cannabidiol

L’Obs évoque (dossier de 10 pages) « l’explosion de la consommation de cannabidiol, le composé relaxant mais non psychotrope du chanvre. » Mais ce phénomène sociétal, poussé par un marketing débridé, profite peu à l’économie nationale, en rason d’une réglementation française conservatrice constate L’Obs.

Le satisfecit de Laurent Berger

« Il y a encore six mois, on redoutait une rentrée agitée, voire catastrophique sur le plan économique. Or nous n'observons ni flambée des faillites, ni explosion du chômage. Diriez-vous que le gouvernement a bien géré la crise ? » demande l’Express à Laurent Berger (CFDT). Réponse du syndicaliste : « Sur la question économique, la situation va incontestablement mieux. Dès le départ, le choix a été fait de soutenir les entreprises et l'emploi, et cette stratégie s'est révélée payante. »

Coronavirus : des médecins menacés de mort

« Les antivax purs et durs ne se contentent pas d’insulter les soignants sur les réseaux sociaux. Ils vont jusqu’à promettre de les tuer. Et certains médecins visés se déplacent sous protection ». raconte l’Obs (4 pages).

Environnement

Connaissez-vous le chardonneret ?

Alors que sa population décline, le chardonneret, plus petit qu’un moineau, convoité pour son chant mélodieux est victime de braconnage et d’un marché frauduleux en pleine expansion selon l’Obs (3 pages).

International

Zone indo-pacifique : la France a une carte à jouer

Malgré l’échec cinglant du contrat pour les sous-marins associé à une alliance stratégique entre les USA et l’Australie, tout ne serait pas perdu pour la France dans cette région du monde. Marianne est optimiste : « Malgré le camouflet australien, la stratégie indo-pacifique française n’est pas encore morte. Elle peut s’appuyer sur un pays qui désire contenir la menace chinoise mais ne pas être sous la férule américaine : l’Inde. » « Déjà acquéreur du Mirage 2000 et de 36 Rafale, l’Inde pourrait doubler sa flotte concernant ce dernier avion, tout en rachetant des Mirage d’occasion à l’armée de l’air française. Airbus est loin d’être en reste, puisque le ministère de la Défense indien vient de valider l’achat de 56 avions de transport C-295MW. La vente d’une centaine d’hélicoptères Panther à la marine indienne est également à l’étude. Enfin, la France pourrait louer sous peu six avions ravitailleurs A330 MRTT à l’Inde. »

Le bilan des années Merkel

L’Express (14 pages) estime qu’Angela Merkel a redonné confiance aux Allemands. Elle laisse un pays en bonne santé, qui doit à présent assumer son poids géopolitique. Bilan positif donc mais si les jeunes Allemands qui ont grandi avec la chancelière respectent son style, ils lui reprochent de n’avoir rien fait en faveur du climat. Même critique dans le dossier « La nouvelle Allemagne » de Challenges (10 pages).

Toujours selon l’Express, le duo Merkel-Macron aurait été un « heureux ménage en temps de crise ».