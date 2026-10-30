REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

L'Obs analyse la menace d'ultradroite, L'Express la surveillance de l'ultragauche, Le Point trouve la note juste sur l'immigration; Le RN retourne les milieux macronistes; Philippe fait dans les lieux communs, Bagayoko dans le relativisme, Attal européise

Aussi dans vos hebdos cette semaine : N'oublions pas les midterms, et le "grand blues des républicains" texans, dont l'État "totem de la droite" pourrait bien tomber tant la coalition trumpiste est fragilisée par le mécontentement économique et politique. Mais attention : "les dangers d’une fin de règne" sont réels, et un président politiquement affaibli peut demeurer dangereux, notamment s’il refuse le principe de l’alternance… "Un Trump amoindri ne signifie pas un Trump inoffensif", qui pourrait soutenir Poutine, frapper à nouveau l’Iran, ou renforcer son soutien à l’extrême droite européenne.