Mars pourrait avoir été récemment habitable ; Enquête sur le côté obscur de l’exploration spatiale

La planète Mars pourrait avoir été habitable récemment.

Mars pourrait avoir été récemment habitable

Des champignons vivants à la surface de Mars. Plus sérieusement, les sons faits par Ingenuity volant dans le ciel de la Planète rouge. Et aujourd'hui, la découverte d'une activité volcanique récente du côté d'Elysium Planitia comme le signe que la planète a été habitable il y a peu de temps. Mars, décidément, n'en finit plus de faire la Une.

Enquête sur le côté obscur de l’exploration spatiale

Entre les décollages ratés, la gestion de la mort à bord de la Station spatiale internationale et l'inadaptabilité du corps humain dans l'espace, l'exploration spatiale est aussi un spectacle funeste, éthiquement discutable. Enquête sur les anciens et futurs morts de l'espace.

Une nouvelle fenêtre sur l’Univers ouverte par les puissants jets des trous noirs ?

Les amas de galaxies sont le siège de champs magnétiques dont la nature reste mystérieuse. En observant des jets de plasma émis par un trou noir supermassif, des chercheurs pensent aujourd'hui avoir trouvé une nouvelle manière d'étudier ces environnements difficiles d'accès. Ils ouvrent comme une nouvelle fenêtre sur l'Univers.

SpaceX : comment va se dérouler le premier vol orbital de Starship et du Super Heavy ?

SpaceX, qui n'en a pas terminé avec ses réservoirs volants de la série SN et n'a pas encore testé en vol le Super Heavy, prépare déjà le premier vol orbital du Starship dans sa configuration complète. Ce vol de point à point est prévu d'ici la fin de l'année et consistera à relier la base de Boca Chica dans le Texas à l'archipel d'Hawaï en volant dans l'espace. Nos explications.

Surprise ! Les étoiles massives ne forment pas un disque à la manière du Soleil

Il existe un débat concernant la formation ou non de disques protoplanétaires autour des étoiles massives. De récents progrès avec les radiotélescopes d'Alma viennent d'apporter des débuts de réponse à cette question. Ils sont partiellement surprenants.

