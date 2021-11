Mars : la beauté de ce paysage a stupéfait l'équipe de Curiosity ; SpaceX : un document détaille la colonisation de Mars avec le Starship

La beauté des paysages sur Mars a stupéfait l'équipe de Curiosity. Un document détaille la colonisation de Mars avec le Starship.

Et aussi : Les ondes gravitationnelles auraient bien rendu turbulent l'espace-temps du Big Bang ; Les galaxies naines autour de la Voie lactée mettent en lumière son passé complexe ; Une galaxie sur cinq dans l'Univers se cacherait derrière la poussière cosmique.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Mars : la beauté de ce paysage a stupéfait l'équipe de Curiosity

On ne se lasse pas du spectacle de Mars. À des milliers de kilomètres de Perseverance, le rover Curiosity a envoyé à l'équipe qui s'occupe de lui sur Terre une magnifique « carte postale ». Ils ont été ébahis par la beauté de ce paysage.

Lire la suite sur Futura Sciences

SpaceX : un document détaille la colonisation de Mars avec le Starship

Et si SpaceX lançait un Starship en direction de Mars afin de préparer la colonisation de la Planète rouge avant une première à destination de la Lune ? Une décision qui peut surprendre et ne paraît guère crédible. Pas forcément si l'on en croit les auteurs d'un white paper rendu public il y a quelques jours montrant comment le Starship pourrait être utilisé pour organiser l'arrivée des premiers colons martiens attendus au tout début de la décennie prochaine.

Lire la suite sur Futura Sciences

Les ondes gravitationnelles auraient bien rendu turbulent l'espace-temps du Big Bang

L'espace-temps n'est pas un milieu matériel, pourtant sa dynamique ressemble à celle des fluides. Comme eux, il aurait pu devenir turbulent, notamment au moment du Big Bang, quand il était parcouru par des ondes gravitationnelles. Des simulations numériques soutiennent l'existence de ce phénomène qui semble fournir une alternative au scénario d'inflation standard en cosmologie primordiale.

Lire la suite sur Futura Sciences

Les galaxies naines autour de la Voie lactée mettent en lumière son passé complexe

En marge de la mission Gaïa, des chercheurs américains ont constaté, en étudiant les galaxies naines gravitant autour de la Voie lactée, que la majorité de ces galaxies n'étaient arrivées que récemment dans la zone. Cette découverte a des implications sur notre compréhension des interactions entre les galaxies normales et les galaxies naines, et soulève des questions sur « l'espérance de vie » d'une galaxie naine aux abords d'une galaxie plus massive.

Lire la suite sur Futura Sciences

Une galaxie sur cinq dans l'Univers se cacherait derrière la poussière cosmique

Grâce à des télescopes de plus en plus performants, on parvient aujourd'hui à détecter des galaxies primitives jusqu'ici peu visibles car cachées derrière un épais rideau de poussière cosmique. Des scientifiques estiment que 10 % à 20 % des galaxies seraient ainsi masquées. Leur étude pourrait permettre de mieux comprendre la formation de l'Univers.

Lire la suite sur Futura Sciences