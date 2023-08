Macron parle même quand il dort dans le Point; Sarkozy-Mélenchon kifkif pour l’Express, Darmanin, asso-dissolutor en chef pour L’Obs, le sperme affaire d’Etat pour Marianne; Capitalisme contre léninisme vert, qui sauvera la planète ?

Unes du 25/08

Et aussi, à la Une de vos hebdos : le plaidoyer de Johan Norberg en faveur du capitalisme, des recrues du RN venues de Debout la France ! et les défis de l'Ukraine.

Dans vos hebdos cette semaine : Marianne veut voir les prix de l’immobilier baisser, l’Ukraine doit tenir et préparer l’après dans l’Express. À la Une de l'Obs , retour sur 1793 l'année qui fâche les Français. Le débat, tranché par les historiens, est de savoir si "la Révolution est à l'origine de la marche vers l'égalité", ou ”si cette marche était inéluctable, aucun argument ne justifiant a posteriori la Terreur,” résume Nicolas Bouzou… dans l’Express. Dans l’Obs, Joffrin tâche de convaincre Corbière, mais… Dans le Point, Macron laisse un peu de place à la catastrophe écologique.

Dans son édito, Natacha Polony s'attaque aux économies promise par Bruno Le Maire. Elle rappelle que si la dette française atteint les 3000 milliards d'euros, les 10 milliards d'euros d'économies promises par Le Maire sont ”des économies de bout de chandelle” : la dette publique passerait de 112,5% du PIB à environ 112,14%… Dans son entretien au Point, Emmanuel Macron affirme fièrement qu'à partir de l'année prochaine, "les dépenses de l'État vont baisser de plus de 3% en volume", et qu'en 2027, la France repassera "sous les 3% de déficit”.

Macron, homme du 20° siècle ?

Trouver des consensus avec des chefs de partis, revenir à l’école de Jules Ferry, limiter l’immigration, ”reciviliser”… ce n’est pas un vent de fraîcheur ni d’audace qui soufflait à Brégançon le jour où Macron s’est confié au Point. C’est encore Franz-Olivier Giesbert qui résume le mieux l’impression qui se dégage de ce roman fleuve : "il serait très reposant, n’était ce filet de voix plus ou moins théâtral qui ne s’arrête jamais. Sans doute parle-t-il même quand il dort.”

Le Président avait fait le teaser de son ”initiative politique d’ampleur" il y a un mois. Ce sera… ”une réunion des chefs de partis présents dans les hémicycles.” Pour ”trouver des sujets de consensus” sur des mesures partisanes, ou des référendums. C’était une mission confiée à Elisabeth Borne que de trouver des majorités… Il s'affirme comme chef de gouvernement, mais aussi comme ministre de l’éducation puisque l'école devient ”l’extension du domaine réservé du président, ”un sujet régalien.” Arrière toute sur sa grande réforme du baccalauréat : fin des épreuves de spécialité en mars. Punition des mauvais élèves : pour eux, ce sera le retour à l’école dès le 20 août. Jupiter a aussi son idée sur comment on enseigne l’histoire : "de manière chronologique.” C’est déjà le cas, mais c’est un détail. L’instruction civique doit aussi ”devenir une matière essentielle.” Et chacun devra débattre chaque semaine autour d’un grand texte du passé. Pourtant les journées sont trop chargées, on voit mal comment tout ça va tenir…

L’immigration ? La ”réduire significativement, à commencer par l’immigration illégale.” Un coup à l’extrême-droite. Même si, bien sûr, elle n’est pas la cause des émeutes. Un coup à gauche. D’ailleurs, après elles, il faut "s'atteler à reciviliser.” Au total, il a raison : ”nous sommes aujourd’hui face à un hyperindividualisme où chacun estime détenir seul la vérité, être la mesure de toute chose et incarner une pureté absolue”, affirme-t-il. Une forme d’auto-portrait ?

Crever de chaud, ou mourir étouffé par la pollution ?

Marianne pointe quelques pièges dans lesquels le légitime souci de l’écologie peut nous faire tomber, et ça nous permet de comprendre combien agir sur un système se révèle complexe : baisser la teneur en soufre des carburants des navires, c’est augmenter la qualité de l'air : adios maladies cardiovasculaires et respiratoires (4,5 millions de décès prématurés par an). ”Sauf qu'en améliorant la qualité de l'air on fait grimper la température. Car les particules polluantes émises jusque là -les aérosols- favorisent la condensation de gouttelettes d'eau... et donc la formation de nuages qui réfléchissent ensuite les rayonnements du soleil.” Les tote bag, c'est tentant, mais seulement si on l'utilise au moins 52 fois, tant le coton qui le compose nécessite d’eau. Repeindre en blanc la moitié du Sahara ferait baisser la température terrestre, sauf que fabriquer la peinture émettrait quantité de polluants, donc de gaz à effet de serre…

Sarkozy, mélenchoniste ? Mélenchon, sarkozyste ?

Tout le monde tire sur Sarkozy à cause de sa sortie sur l’Ukraine.Il faut dire qu'il n'est pas bien fin, à affirmer qu'elle n'a pas vocation à entrer dans l'Union européenne et encore moins dans l’OTAN. Mais trouver "une voie de sortie à la guerre” ne scandalise pas Marianne : ”on ne peut en rien y trouver matière à un procès de Moscou à Paris et décrire Sarkozy en porte-serviette du Kremlin.” Pour L'Express, "les mots de Nicolas Sarkozy pourraient être ceux d'un autre" : Mélenchon. La voie diplomatique comme issue à la guerre, la dénonciation d'un "alignement sur les intérêts américains," tout en s'opposant comme les US à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, une Crimée "russe dans l’âme," autant de point communs repérés par l’hebdo.

Dupont-Aignan, éleveur des poulains de Marine le Pen

Les anciens de Debout la France ! se sont fait une place de choix dans l'entourage de Marine Le Pen, raconte Marianne. Au point que l'un des 5 députés RN transfuges de l'écurie Dupont Aignan est directeur de campagne pour les Européennes. ”Ces nouvelles figures du RN voient dans le savoir-faire acquis au sein de l'écurie Dupont-Aignan une des explications de leur succès.” On songe au coup de poing sur les péages, au site internet "la vraie facture Macron"de 2018. Jean-Philippe Tanguy, chef de l'Avenir français, le micro mouvement souverainiste qui a rejoint le RN affirme : ”c'est ça, la tradition souverainiste : être à la fois un centre de réflexion et d'organisation de happenings.”

La convergence des souverainistes et du RN date de ”l'accord de l'entre-deux tours 2017, Marine le Pen avait abandonné la sortie de l'euro conformément au programme de son nouvel allié.” Le virage gilet-jauniste puis complotiste de NDA a fait le reste, contre ”le désir de notabiliser leur mouvement” en quête d'un ”souverainisme raisonnable.” Ces jeunes diplômés sont ”un apport technocratique qui, pour le RN, tombe à pic : le parti manque historiquement de cadres compétents et poursuit une stratégie d'institutionnalisation devant lui permettre de l'emporter au second tour,” analyse Marianne. Et Marine Le Pen de s'en réjouir : "ils sont performants, intelligents et parfaits dans leurs domaines de compétences. Alors qu'ils étaient anesthésiés chez Nicolas Dupont-Aignan."

Jean-Philippe Tanguy a donc pondu une note stratégique pour les Européennes. Exit, le Frexit, en avant pour le "triple bouclier européen” : vert (taxe carbone), rouge (mesures anti-dumping social), et bleu (normes d’importation)." Pour l'hebdo, ”il prône également la défense d'un principe d'autonomie économique stratégique de l’Europe.”

Darmanin, ennemi des associations ?

C'est ce qu'on se demande en lisant l'Obs : il a lancé en 3 ans 20 procédures de dissolution d’associations, "essentiellement à l'encontre de structures associative prônant l'islam radical et de groupuscules d'extrême droite.” C'est beaucoup : 150 procédures en tout ont été engagées depuis 1936. Et pour la quatrièle fois le Conseil d'État, en suspendant la procédure contre les Soulèvements de la Terre, s’y oppose. Un professeur de droit estime que ”l'un des problèmes de Darmanin, c'est l'instrumentalisation politique qu'il fait de cette pratique. Or, le droit, ce n'est pas de la politique.” Un jeu dangereux, à en croire un autre juriste : ”ériger un gouvernement en censeur de la société civile, des associations, voire peut-être un jour des opposants politiques est problématique dans une démocratie.”

En Terre Sainte, le sperme est une affaire d’Etat

Le prélèvement post-mortem du sperme des soldats israéliens est déjà autorisé pour les conjoints mariés, et un projet de loi tente de l'élargir aux célibataires, apprend-on dans Marianne. A Gaza, des prisonniers palestiniens exfiltrent leur sperme pour permettre à leur épouse de réaliser une FIV, en partie financée par la branche armée du Hamas…

Pourquoi les débats politiques sont-il si nuls ?

”Aujourd'hui, difficile de savoir si les cadres politiques possèdent encore un corpus idéologique cohérent et quelle vision du monde ils défendent,” alors Marianne a enquêté sur la formation des militants des différents partis politiques. Bonne nouvelle, ils se réveillent. Enfin, certains…

À gauche, c'est la misère : une liste de lectures pour les adhérents EELV, un silence assourdissant au PS, un PCF qui tente de retrouver le modèle des écoles de cadres qui ont fait sa force : les cadres de niveau national doivent suivre des formations de 2 semaines et de 2 week-ends par an. Du côté de LFI, on a pris conscience que ”la séparation entre un leader détenteur de la sève théorique et des troupes besogneuses,” n’était pas très ”gauche”, alors l’institut La Boétie créé cette année formera 70 militants sur 10 week-ends dans l’année.

A droite, on se réveille : LR a lancé cette année une école de cadres, ”l'académie Georges Mandel,” sous l'impulsion de Ciotti. Elle formera 2 fois plus de militants que LFI. Avec une mission d’identification des talents de demain. Au RN aussi, fin mars, la formation s’est organisée en 3 pôles : une école opérationnelle de formation militante, l'institut de formation des élus locaux, et une ”école théorique” en ligne. Son fondateur se réclame des ”recettes d'éducation populaire historiquement utilisées par la gauche.” Objectif : ”affirmer que le RN est désormais un parti de masse, et en faire émerger une élite partisane.”

Un zéro pointé pour Renaissance. Sylvain Maillard s’en vante, qui affirme que ”contrairement aux extrêmes, nous n'avons pas besoin d'inculquer à nos militants de l'idéologie politique ; quand il y a des formations au niveau des fédérations locales, elles ont principalement une vocation pratique.” Misère… Horizons se démarque à se vouloir ”un parti qui pense et qui voit à long terme,” et offre à ses adhérents une revue ouverte à des contributeurs externes.

Encore un défi pour l'Ukraine

Comme les avancées de l'armée ukrainienne n’ont rien de spectaculaire à l'échelle journalistique, l’Express explore le défi de la préparation de l’après-guerre. Outre l'adhésion à l'OTAN (que les États-Unis lui refusent), la reconstruction du pays est une tâche herculéenne. Elle se chiffre à 400 milliards de dollars, selon la Banque Mondiale. Les infrastructures, le logement, mais aussi le grand chantier de la lutte contre la corruption, qui conditionne l'adhésion à l’UE, le retour des 6,3 millions d'exilés, mais aussi la reprise d'une vie démocratique abîmée par la loi martiale. Sans compter les esprits à réparer : les soldats ne sont pas les seuls victimes du stress post-traumatique, et la première dame a lancé un grand plan de prise en charge de la détresse psychologique. Une génération d'enfants qui devra se battre longtemps contre les fantômes…

Tondelier, la Marine verte

On n'aimerait pas être à la place de Marine Tondelier, la patronne des Verts qui doit assumer la polémique née de la venue de Médine aux journées d'été de son parti. L'Obs nous apprend que ”sidérée par ce ”tweet débile” qui révèle un ”inconscient antisémite”, la cheffe des Verts a consulté tous azimuts.” Elle explique à l'Obs avoir décidé de maintenir l'invitation car ”la polémique est déjà là, autant qu'elle serve à quelque chose. Si un rappeur prescripteur comme Médine va au bout de son cheminement et fait de la lutte contre l'antisémitisme l'un de ses combats, ça peut avoir beaucoup d’impact.” Un cadre du parti relève que ”elle donne l'impression de vouloir le rééduquer. On est à 2 doigts du paternalisme.”

Si vous voulez acheter un appartement, sachez qu'en moyenne le prix de l'ancien a baissé depuis un an de 1,4%, et que votre marge de négociation sera en moyenne de 6,6%, nous apprend Marianne. Entre 2000 et 2022, le prix de l'immobilier ancien a progressé de 169% tandis que le revenu moyen n'a augmenté que de 47%. Si la hausse des taux d’intérêts, devrait faire baisser les prix, la baisse dans l'ancien n’est pour l'instant que de 1,4% sur un an, et la baisse promise par les experts ”ne ferait que corriger la baisse récente du pouvoir d’achat.”

Le capitalisme sauveur du monde

C’est ce que promet Johan Norberg, un essayiste suédois, dans l’Express. Un vibrant plaidoyer, les accents messianiques en moins : on est au 21° siècle, tout de même ! Pour le suédois, les attaques contre le libéralisme partent d'un postulat faux : "considérer le monde comme un jeu à somme nulle. Si quelqu'un gagne, un autre doit forcément perdre.”

Il avance, "indicateurs objectifs du bien-être humain" en main (sortie de l'extreme pauvreté, espérance de vie, travail des enfants), même que "les inégalités globales sont en déclin dans le monde pour la première fois depuis la révolution industrielle."

Là où les médias se focalisent sur les inégalités en comparant la fortune des plus riches un sel des plus pauvres, il proteste : ”c'est un problème de pauvreté, et non d'inégalités ! Sauf que nous sommes justement en train de réduire cette pauvreté dans le monde.” Sans doute, encore faut-il que le partage de la valeur ajoutée soit fait de manière équitable… Ce qui ne transparait pas lorsqu’il déclare que ”le fait de délocaliser des emplois routiniers dans des pays avec une main-d’œuvre moins chère peut vous permettre de grimper dans l’échelle des valeurs et d’avoir plus de valeurs ajoutées.”

Quant au réchauffement climatique, les pays communistes "n'ont fait qu'imiter l'industrialisation des pays capitalistes, consommant eux aussi des énergies fossiles à grande échelle.” Technologies vertes et énergies décarbonées sont à ses yeux les solutions au problème écologique, que le capitalisme encourage et favorise mieux que la planification : "on a compris qu'un gouvernement ne peut prédire ni décider quelle technologie l’emporterait. Cela ne peut que venir de la base, avec des expérimentations, des tâtonnements, des erreurs et des prises de risques.”

La ré-industrialisation ? ”La désindustrialisation n'est pas le signe d'un échec, mais au contraire celui d'un succès.” Pour lui, le retour des usines en France, c’est celui d'usines automatisées, pas la création d'emplois ouvriers. Il passe à côté des enjeux stratégiques de la souveraineté, comme dans la santé ou les technologies de pointe mais a le mérite de livrer une analyse d’ampleur.

Quant à la critique morale du capitalisme, de son matérialisme consumériste et de son individualisme, il considère que : ”comme les humains ont toujours connu des luttes existentielles, il est aisé de se dire que dans un passé fantasmé, tout était plus simple.” Sans doute nos questions sur la santé mentale sont-elles un luxe précieux, ça nous les rend plus supportables !

L'Express complète l'interview par la démonstration que le modèle capitaliste peut aider à la décarbonation de l'économie, si les États savent utiliser le système pollueur-payeur. Une enseignante d’Harvard y modère l'optimisme de Norberg : le capitalisme doit se réformer et sortir de la financiarisation : ”pour être à la hauteur des enjeux, il faut retrouver l'esprit qui prévalait dans les décennies ayant suivi la seconde guerre mondiale. A cette époque, il existait un équilibre entre démocratie et capitalisme. Ce dernier contribuait à bâtir une société florissante, il ne cherchait pas uniquement à gonfler les profits.”

"Évitons le léninisme vert !" s'exclame en écho dans Le Point Peter Sloterdijk, le plus connu des philosophes allemands. Dans Le remords de Prométhée, il appelle à la raison concernant l’écologie, tout en en assumant le diagnostic : on joue avec le feu, et nous ne sommes devenus ”qu'une population de consommateurs de produits dépassant la nécessité vitale.” Pire, ”nous sommes entrés dans l'ère du snobisme de masse, et c'est intenable pour une planète.” Il a une vision stimulante du nucléaire, et n’en oublie pas les origines militaires : cette technologie ”suppose un degré de contrôle symétrique de la part des Etats qui optent pour elle, c'est à dire extrêmement élevé sur les entreprises liées à cette énergie.” Autrement dit, le contrôle de la puissance nucléaire nécessite une autorité politique forte, et fiable ; le philosophe considère donc que ”l'exception française repose sur ce qu'on pourrait appeler un ”colbertisme nucléaire,” une version relativement innocente de l'étatisme autoritaire.” Mais il faut agir vite : "sans une réglementation macropolitique, je crains en effet que vraiment les choses se terminent mal.” D'un point de vue politique d'abord, tant il craint la mise en oeuvre des thèses d’Andreas Malm, le maître à penser des Soulèvements de la Terre : ”on commence par des attentats contre des œuvres d’art ou des pipelines et ça se poursuit contre des gens, car une révolution n’est jamais une partie de campagne.”

Votera, votera pas ?Marianne se demande si la loi immigration passera grâce au 49.3. Un conseiller ministériel : ”montrer qu'il y a des crétins opportunistes à l'Assemblée ça passe par des défaites sur certains textes. Que la droite l'assume devant ses électeurs.”

On apprend dans L'Express que Emmanuel Macron a convié personnellement Éric Ciotti par téléphone à la réunion du 30 août. Pour l'hebdo, ”l'héritier de l'UMP est le seul partenaire potentiel de l’exécutif, au vu de leur proximité idéologique.” Ils ont de plus en commun que ”aucun des deux n'est là pour faire des sentiments. Chacun ne raisonne qu'en fonction des intérêts du moment.”