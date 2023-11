Les lunettes anti-lumière bleue des écrans ne servent pas à grand-chose. Mais voilà ce qui peut protéger vos yeux

"Tous les verriers n'ont pas des lunettes équivalentes sur les coupures et sur ces filtres anti-lumière bleue", prévient Dominique Bremond-Gignac.

Atlantico : Selon des données américaines, entre 50 % à 90 % des personnes en télétravail ont tendance à présenter des symptômes de fatigue oculaire numérique. Quels sont les principaux symptômes ? Est-ce lié à la lumière bleue des écrans ?

Dominique Bremond-Gignac : Plusieurs symptômes peuvent se manifester. Le sentiment d'œil sec peut se traduire par une gêne oculaire, des sensations de grains de sable. Cela va provoquer une gêne. Ce signe est dû au fait que lorsque l’on regarde les écrans, on cligne moins les yeux. Certaines études montrent qu'on cligne sept fois moins les yeux lorsque l’on regarde un écran. Or, le clignement permet d’humidifier la surface oculaire. Même si l’on n'a pas une importante kératite, forcément la surface oculaire est moins bien recouverte par le filet lacrymal. Cela va entraîner ce problème de gêne oculaire. L’œil devient sec en regardant l'écran fixement. Le clignement de l’œil est moins fréquent car la personne est assez attentive.

Lorsque l’on regarde beaucoup les écrans, une insuffisance de convergence peut aussi se manifester. Les yeux qui convergent peuvent surconverger. Mais une fatigue oculaire peut s'installer parce que justement, on a du mal à continuer à bien converger sur l'écran. Ce problème oculomoteur doit être mis en évidence par un examen lors d’un bilan orthoptique pour voir s’il n’y a pas une insuffisance de convergence. Cela peut entraîner des céphalées, des maux de tête.

Il est donc possible de de mettre des collyres face à ces problèmes d’œil sec ou de faire un bilan orthoptique et une rééducation orthoptique.

La lumière bleue des écrans a aussi un impact sur la fatigue oculaire. Les lumières LED vont donner des spectres particuliers. Les LED vont donner des pics de lumière dans le bleu. Il y a énormément d'études sur la lumière bleue mais il faudrait arriver à démontrer que cette lumière bleue va être vraiment toxique pour les yeux, spécialement à partir des écrans. On manque cruellement d'études qui seraient démonstratrices sur ce sujet précis. Cela reste encore difficile de démontrer une véritable relation de cause à effet.

Les études démontrent que le bleu est quand même toxique. Si vous vous exposez à de fortes lumières bleues, il est avéré qu’il y a une toxicité rétinienne.

La lumière bleue a une influence particulière sur la mélatonine, cette hormone qui permet de s'endormir. La lumière bleue a donc une influence sur le sommeil. Si vous travaillez longtemps sur un écran, en particulier le soir, vous aurez beaucoup de mal à vous endormir. Il y aura une perturbation de la sécrétion de mélatonine.

Quid des lunettes anti-lumière bleue ? Sont-elles réellement efficaces ?

Tous les verriers n'ont pas des lunettes équivalentes sur les coupures et sur ces filtres anti-lumière bleue. Cette coupure du bleu peut intervenir à différents niveaux. Il s’agit d’une coupure progressive des longueurs d'onde. Il est difficile de faire des études puisque les verres ne sont pas comparables entre eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas de preuve que la coupure du bleu va intervenir, en particulier pour réduire la myopie de l'enfant, pour améliorer le confort oculaire.

Ces lunettes sont conseillées pour les personnes qui ont des difficultés à trouver le sommeil à cause des écrans. Cela peut apporter un confort important et un endormissement plus facile.

Quelles solutions sont bien plus efficaces que les lunettes anti-lumière bleue ? Est-ce que le sérum physiologique et les collyres sont efficaces ? Faut-il mieux s’hydrater l’œil ?

Le sérum physiologique n’est pas forcément la bonne solution. Il faut privilégier les collyres et les larmes artificielles. Le sérum physiologique n'est pas équilibré par rapport aux larmes naturelles. La répétition des instillations de sérum physiologique peut entraîner un œil sec.

Cette solution va déséquilibrer le film lacrymal et donc ne sera pas efficace mais presque toxique. Il faut donc mettre des larmes artificielles sans conservateur. En fonction de l'âge du patient et du temps passé devant les écrans, ces larmes artificielles peuvent être utilisées deux ou trois fois par jour.

Certaines études anglo-saxonnes évoquent la méthode 20 - 20 - 20 pour reposer la vue et les muscles oculaires. Cela consisterait à faire une pause toutes les 20 minutes afin de fixer sa vue sur un objet particulier pendant 20 secondes à 20 pieds de distance. Est-ce qu’une telle méthode permet de reposer ses yeux ?

Cette méthode est efficace. Il faut quitter des yeux son ordinateur régulièrement et fixer un point fixe au loin. Cela permet de cligner plus facilement et de détendre un peu son accommodation.

Si vous avez quand même l’œil sec, cette méthode peut ne pas être suffisante.

Mais cela permet d’éviter de rester fixé sur son écran et de faire des pauses salvatrices.

La difficulté majeure pour les écrans concerne également les enfants. Il est difficile d'envisager de dire aux enfants qu’ils doivent lever les yeux toutes les 20 minutes alors qu'ils sont sur un jeu vidéo. En général, cela ne parvient pas à les convaincre.

Est-ce que le fait de modifier ou d’aménager la position de son écran peut-il diminuer les reflets qui font le plus de mal aux yeux ? Ne faut-il pas éloigner l’écran de son ordinateur le plus possible de soi ? Réduire la luminosité de son écran est-il nécessaire également et faut-il avoir une bonne position à son bureau ?

Bien s'orienter par rapport à son écran et par rapport à la distance est une excellente résolution. Cela permet, au niveau de l’éclairage, de limiter les reflets. Il faut vraiment faire attention au positionnement de votre écran ou de l'éclairage qu'il y a autour afin de limiter les effets de la fatigue oculaire.