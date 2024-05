Les Français sont-ils des racistes dégénérés et les Israéliens des nazis sans prépuce ?

Groupe de Français racistes et d'Israéliens nazis en randonnée

En ces temps de polarisation radicale du débat, et surtout d’abondance de sujets polémiques, on est trop souvent tenté d’émettre un avis à l’emporte-pièce par réflexe clanique sans prendre le temps de tourner sept fois son like sur la touche. Un type tweete un truc, on est membre de la même tribu et, paf, on se retrouve à se prendre le teston avec 72 pseudonymes sur la meilleure manière de décapiter un œuf à la coque. Par le gros bout ? Par le petit ?

— Le petit bout, espèce de fumier !

— Mais non voyons, le gros, vil salopard !

— C’est le petit, que j’te dis, enfoiré de collabo !

On le voit, ça peut vite partir en vrille...

Et peu importe qu’on ait ou pas de l’albumine, ou même qu’on soit strictement végan : c’est plus identitaire qu’alimentaire, ce genre de disputatio…

Prenez cette affaire Nassira El Moaddem, par exemple, la journaliste d’Arrêt sur image harcelée sur les réseaux sociaux pour une anodine réflexion sociologique, amenée, crois-je comprendre, par l’interdiction faite aux joueurs de foot de se couvrir pudiquement les genoux pendant les matches : « Pays de racistes dégénérés. Il n'y a pas d'autres mots. La honte ».

Eh bien, sur Twitter, c’est tout de suite la foire d’empoigne : il y a ceux qui pensent que c’est vrai, que la France est un pays de racistes dégénérés et qu’il fallait bien que quelqu’un le dise enfin publiquement, et ceux qui, bien au contraire, sont convaincus que c’est totalement faux et que les Français ne sont ni racistes ni dégénérés.

Pas évident. D’autant plus qu’en adoptant le premier point de vue, on se retrouve vite embarqué par Mélenchon et ses Claudettes, ce qui n’est pas très reluisant, alors qu’en préférant le second, c’est dans le même sac que Julien Odoul, une sorte de Bardella barbu qui aurait eu le bac, qu’on est jeté et ça n’est gère plus ragoutant.

Tout ça n’a d'ailleurs pas beaucoup sens : dans un pays de pratiquement 70 millions d’habitants, on doit sûrement pouvoir dénicher des racistes pas dégénérés et des dégénérés pas racistes en surplus des deux premiers contingents...

Et tenez, c’est comme cette autre grande histoire sur laquelle on s’étripe en parallèle : les fameux « nazis sans prépuce » de Guillaume Meurice. Le gars fait sa vanne une première fois, il se retrouve avec une mise à pied et une convocation au tribunal. L'affaire étant classée sans suite, il récidive illico et, re-paf, il est viré pour de bon.

Eh bien là encore, il y a le clan de ceux qui pensent les Israéliens sont effectivement des SS circoncis (d’autant plus que c’est n’est pas la première fois qu'on entend ce genre de blague), et ceux qui pensent plutôt qu’accuser des juifs d’être des nazis (même si ça n’est pas tous les juifs mais juste les 10 millions qui vivent en Israël, soit les deux-tiers d'entre eux tout de même), c’est assez dégueulasse…

Moi même, dans ce genre de situation, je choisis généralement la prudence avant de tweeter même si, en tant que Français ni raciste ni dégénéré, j’ai du mal avec le team Moaddem, et qu’en tant que juif sans prépuce anti-nazi, le team Meurice ne m’a pas l’air très casher non plus.

Ma martingale imparable : attendre le CheckNews de Libé qui, sous un titre du genre « La France est-elle vraiment un pays de racistes dégénérés ? » fournira généralement la réponse officielle en deux stats du CCIE et trois citations d’une thèse de l’EHESS. Enfin, du moins si l’article est en accès gratuit, ce qui est malheureusement rarement le cas (et vous savez à quel point on est près de nos sous, nous les Français juifs pas racistes et pas nazis).