Le nouvel iPhone 14 ne vaut pas vraiment le prix imaginé par Apple

Des utilisateurs d'Apple testent le nouvel iPhone 14 dans UN magasin avant de l'acheter, à Barcelone, en Espagne, le 16 septembre 2022.

Atlantico : Quelles sont les spécificités des nouveaux iPhone 14 pro et 14 pro max ?

Gilles Dounès : En raison notamment des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques, Apple a réservé cette année l'essentiel des nouveautés à sa gamme d'iPhone pro, iPhone 14 pro et iPhone 14 pro Max. En particulier, Cupertino a délimité son nouveau Système sur Puce A16 Bionic, avec en particulier sa puce graphique améliorée, à sa gamme pro. Ce qui lui permet de servir de chef d'orchestre a un certain nombre de nouveaux composants et de nouvelles fonctionnalités.

En particulier, la fameuse encoche en haut de l'écran qui abritait le haut-parleur et la caméra frontale disparaît, pour laisser place à une véritable innovation, la Dynamic island. Au lieu de conserver une sorte de cartouche, ou d'encoche sombre inerte, cet espace devient dynamique en fonction de l'usage en cours du téléphone, de l'application active ou qui sollicite l'attention de l'utilisateur. Elle devient ainsi un véritable élément de l'interfaces utilisateur, sans avoir besoin de quitter l'écran d'accueil.

La surface se déploie en fonction de la surface nécessaire pour l'interaction, qu'il s'agisse de la prise d'une communication et de l'affichage du numéro en conversation, de la navigation et de l'interaction avec l'application musique, de l'affichage de l'itinéraire en cours avec l'application GPS de plan, etc. Tout ceci est d'ailleurs permis par la nouvelle fonctionnalité de l'écran activé en permanence, une fonctionnalité que les utilisateurs d'iPhone attendaient depuis un bon moment.

Mais l’utilisation de cette fonctionnalité n'est pas réservée aux seules applications créés par Apple, les développeurs d'applications ne vont pas tarder à s'en emparer pour leurs propres créations… Tout comme d’ailleurs certains développeurs Android, qui ont immédiatement saisi la balle au bond pour essayer d'en reproduire le fonctionnement…

Autre nouveauté réservée à la gamme pro, l'amélioration du système photo vidéo, avec un nouveau capteur qui passe de 12 à 48 mégapixels, doté d'un système dynamique qui, en très basse lumière, regroupe les photosites quatre à quatre. Grâce a l'amélioration de la puce d'intelligence artificielle, la nouvelle entité se comporte alors comme une seule cellule beaucoup plus large, et beaucoup plus sensible à la lumière ce qui permet de pousser les usages jusqu’à la photographie astronomique. Les trois objectifs, super grand angle et téléobjectif sont également améliorés, et le tout est servi par un écran lui aussi dopé par davantage de luminosité.

Outre l'autonomie de la batterie, les autres améliorations principales sont partagées par l'ensemble du millésime : la détection de chocs, en cas d’accident, avec l’appel automatique des services de secours en cas d'incapacité de l'utilisateur, ou la personnalisation avancée de l'écran d'accueil qui est apportée par iOS 16 à l'ensemble de la gamme iPhone compatible, jusqu’à l’iPhone 8.

Les améliorations du téléphone justifient-elles vraiment le prix affiché par Apple ?

Il y a certes de quoi tousser devant l'augmentation du prix de cette gamme pro, mais celle-ci est due à l’appréciation du dollar par rapport à l'euro, lequel s’est renchéri d'environ 20 % par rapport à la fin de l'été de l'année dernière. Si on regarde les prix hors-taxes, ils n'ont d'ailleurs pas bougé aux États-Unis. Pour ce qui concerne l'Europe, tout dépend des choix stratégiques qu'Apple a fait, en fonction des modèles.

Sur la gamme pro, Apple se doutait bien que celle-ci se vendrait davantage que la gamme grand public, au moins dans un premier temps. Mais elle a quand même pris à sa charge une partie de la différence de change par rapport à l'année dernière. Si l'on regarde le prix hors-taxes de l'iPhone 14 pro, sur le marché français, celui-ci gagne un peu moins de 9,5 % c'est-à-dire que Apple a pris son compte à peu près la moitié de l'augmentation du taux de change.

En ce qui concerne l'iPhone pro Max, l'augmentation est d’un peu moins de 11 %. Apple sacrifie donc un peu moins de sa marge sur ce modèle, À la différence de l'iPhone 14 grand public, pour lequel il n'y a pratiquement pas d'augmentation) moins de 1 %), et moins de 3,5 % pour l'iPhone 14 plus avec son grand écran.

La TVA, qui augmente mécaniquement avec l'augmentation du prix hors-taxes, et la redevance pour copie privée font le reste de la différence.

La façon dont Apple modifie éventuellement ses tarifs n'a pas aidé non plus sa communication : à de rares exceptions près, les tarifs sont en effet valables pour toute la durée de vie du modèle, même si pour purger leurs canaux de distribution certains distributeurs diminuent le prix à la veille des changements de gamme. Le changement a donc été perçu d’autant plus brutalement que la plupart des compétiteurs d’Apple fonctionnent avec le carnet de bons de réduction à la main tout au long de l'année : c'est d'ailleurs la base du modèle économique de Samsung, son principal concurrent.

Quant à Google qui n'augmente pas le tarif de ses Pixel 7 et Pixel 7 pro, et donc prend l'intégralité de la différence à sa charge, son modèle économique n'est pas de vendre des smartphones mais plutôt de la publicité. Le géant de Mountain View peut donc se permettre de ne rien gagner sur ses téléphones, quelles que soient par ailleurs leurs réelles qualités, mais qui se présentent en définitive comme ce que les Américains appellent un « pot de miel », conçus pour attirer les consommateurs sur sa plate-forme, et capter leurs données personnelles tout en servant de standard pour les autres marques qui reposent sur Android.

Faut-il faire l’impasse sur ce modèle ? Et en préférer d’autres ?

Tout dépend de ses usages, de ses moyens, et du degré d’usure et de vétusté de son iPhone précédent. Au bout de trois ou quatre ans, on peut considérer qu'il est raisonnable de songer à changer de téléphone, et on constate d'ailleurs que les cycles de renouvellement s’allongent. Mais on peut également considérer que ce modèle est le dernier à embarquer le port Lightning, qui date désormais de 10 ans, et même si cette ultime version est nettement plus véloce que la précédente, avec des taux de transfert comparables à ceux de l'USB 3.0. L'année prochaine verra l'expiration du délai de grâce accordé par la Commission Européenne aux constructeurs, et le passage obligatoire au port USB C. C'est peut-être une bonne raison de passer son tour encore une fois cette année.

Si l'on ne veut pas mettre plus de 1300 € dans un iPhone neuf, ce qui est parfaitement compréhensible et le cas d’énormément d'utilisateurs de la plate-forme, il est également possible de se tourner vers des modèles bien moins onéreux comme l'iPhone 13, l'iPhone SE ou même l'iPhone 12, si l'on tient absolument à acheter du matériel neuf. Ou même un modèle pro si l'usage de photos ou de vidéo est important, chez un reconditionneur français comme yesyes.com

Il est également tout à fait possible d'aller voir si l'herbe est plus verte du côté de chez Android, les plates-formes de transfert des données fonctionnent désormais dans les deux sens.

Quelles utilisations peuvent justifier d'y recourir malgré tout ?

Si vraiment l'utilisation en tant que appareil photo principal, et plus encore de caméra vidéo, est quelque chose qui compte pour l'utilisateur, la capacité de travailler en équivalent au format RAW (ProRES) peut justifier sans aucune réserve le choix de cet iPhone 14 pro. Et ce d'autant plus que les trois objectifs et le capteur ont fait l'objet d'une amélioration substantielle. Mais, encore une fois, cette option a un coût non négligeable, qui ne peut se justifier rationnellement que pour un professionnel, c'est la le sens de la segmentation de la gamme, ou un amateur passionné.