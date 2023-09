Laeticia Hallyday se débarrasse de Jalil, Charlène de Monaco d’Instagram (et plus si non alb-finités); Michel Sardou s’est fait mordre par son perroquet, Britney Spears pincée par son homme de ménage; Virginie Efira accouche, Kanye West s’aère la raie

Une des Hebdos People

Cette semaine, on dirait bien que les people sont calfeutrés à la maison, en train de compter leurs fournitures de rentrée. Heureusement, on peut toujours compter sur les meilleurs !

Virginie Efira a accouché d’un petit garçon. C’est la Une de Closer. La naissance était programmée par césarienne donc le mag a eu le loisir de prendre les heureux parents en photo à leur arrivée à la maternité. Une valise pour le bébé, une autre pour la maman, un coussin d’allaitement, tout était préparé au cordeau. C’est le deuxième enfant de l’actrice, 46 ans, et le premier pour son compagnon, Niels Schneider, 36 ans.

Adele fait une Madonnite. La chanteuse s’est récemment effondrée dans les coulisses, à la fin de son show à Las Vegas, les membres de son équipe ont dû intervenir pour l’aider à se relever. Déjà pendant le spectacle, elle avait dû s’assoir à plusieurs reprises, pour reprendre des forces. En cause : une sciatique chronique dont elle souffre depuis l’âge de 15 ans et qui revient en force lors des périodes de stress ou de fatigue, provoquant de violentes douleurs dans le dos et les jambes. L’interprète de Skyfall avait pourtant fait une pause d’un mois et elle fondait de grands espoirs dans sa perte de poids récente pour voir disparaitre ses douleurs. Raté, « Dieu les a ramenées ». La pauvre.

Vincent Cassel a un nouveau flirt. Séparé de Tina Kunakey depuis quelques mois, l’acteur de 56 ans a été aperçu cet été en douce compagnie. Public, qui a paparazzé, ne sait pas grand-chose de la jeune femme si ce n’est qu’elle ressemble pas mal à sa prédécesseure. En Une, ils se déhanchent dans un club de plage du Pays-Basque, se prennent dans les bras et rigolent bien. Ils sont arrivés et repartis ensemble au petit jour, nous dit-on. Affaire à suivre donc.

Britney Spears en couple avec son homme de ménage. La nouvelle est relayée par Closer : Paul Richard Solitz, 37 ans, a été aperçu déjà plusieurs fois avec la chanteuse dans les rues de Los Angeles et selon le mag, le jeune homme est employé depuis un an et aurait déjà une petite réputation : trouble à l’ordre public, port d’arme illégale… Encore un parfait prince charmant, quoi…

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Voici entérine la séparation et au passage, choisit son camp. « Jalil est quelqu’un de très jaloux, très possessif qui a l’habitude de pointer ce qui ne va pas chez l’autre. (…) Pour Laeticia, c’était devenu invivable. » L’acteur et la veuve de Johnny serait en froid depuis le mois de mai au point que l’acteur et son fils, pourtant scolarisé aux États-Unis, sont rentrés vivre en France. Trois ans de passion et puis plus rien. Enfin si, un tatouage sur l’avant-bras, les initiales JL dans le creux du coude. Coup de chance pour la veuve de Johnny, il fait double-emploi.

Le divorce de Kevin Costner, toujours dans le trash. Après avoir pointé les dépenses astronomiques de son ex-femme pour des soins esthétiques, celle-ci riposte et souhaite qu’il donne le budget précis de toutes ses sorties avec ses maitresses…. 1 partout, la balle au centre. Christine Baumgartner n’est toujours pas prête à céder sur le grisbi : elle a augmenté drastiquement ses prétentions en matière de pension alimentaire en réclamant 175.000 dollars. Pourquoi autant ? Mais parce que le « luxe est inscrit dans l’ADN de ses enfants », il est normal qu’ils aient le même train de vie avec Papa, qu’avec Maman. Et pour convaincre, elle a rappelé les 40 tonnes de neige livrées en Californie pour célébrer Noël. Dis comme ça…

Kanye West montre sa lune aux vénitiens. Assis sur le pont d’un vaporetto, le rappeur est filmé de dos, la fente de sa veste laissant déjà voir un large pan de peau. Mais le clou du spectacle est à voir quand il se lève : son pantalon, porté sous les fesses à la manière des jeunes américains, nous laisse TOUT voir : un sourire du plombier XXL ! L’ex de Kim Kardashian qui sent obligatoirement la douce brise italienne lui chatouiller les poils ne semble absolument pas gêné. Paris Match qui consacre un long reportage aux sorties exhibo du couple en Italie, rappelle que Georgia Meloni s’apprête « à punir de prison la nudité publique ».

George qui ? Heureusement, à Venise, il y avait aussi Amal Clooney qui a volé la vedette au cinéma et à son mari. Le couple a fait une apparition très remarquée dans la citée lacustre en gardant tout centimètre de peau sous contrôle, eux, alors que Madame Clooney recevait un prix pour son engagement humanitaire. Rien à vous avec le Festival du Film, auquel le copain de café de Jean Dujardin ne s’est même pas rendu. Prévenant, tendre, romantique, il lui tient la main quand elle monte dans le motoscafo, elle resplendit dans une élégante robe beige et après 9 ans de mariage, ils semblent toujours aussi en phase. De quoi redonner la foi.

Taylor Swift achète la maison de Dominique Strauss-Khan à New-York, celle-là même où il s’est réfugié à sa sortie de prison.Mais la nouvelle star planétaire de la chanson n’avait aucune intention de s’y installer : elle l’a fait transformer en parking ! Et elle a même fait creuser un tunnel dessous pour pouvoir le rejoindre en toute discrétion. Cout de la place pour sa Smart ? 30 millions de dollars.

Hailey Bieber biberonne entre copines au Mexique. La femme de Justin Bierber a organisé une petite virée avec une des sœurs de Kim Kardashian, Kendall Jenner entre autres. Les filles avaient loué un énorme yacht et ont passé la journée dans l’eau à ne pas en boire. Sur les photos, la bouteille de tequila s’échange jusque sur le gros tapis de bain, immergé près du bateau. Si elles ont eu mal au cœur, ce n’était sans doute pas à cause de la houle…

Entre rires et larmes, la petite annonce matrimoniale de Lars Von Trier. Le cinéaste s’est lancé : il a publié lui-même un appel à candidature pour se trouver une petite-amie/muse. Mais l’homme de 67 ans n’a pas vraiment enjolivé son portrait : « j'ai la maladie de Parkinson, des TOC et, en ce moment, un alcoolisme contrôlé». Il apparait plutôt sérieux, assez touchant. Même s’il ajoute « les bons jours, je peux être un partenaire tout à fait charmant », l’ensemble renvoie une impression de solitude et de mal-être, malaisante comme on dit de nos jours. Projet artistique loufoque ? Demande sincère pour retrouver l’inspiration ? Si ça vous tente de succéder à Björk, Charlotte Gainsbourg, Nicole Kidman ou Kirsten Dunst, retrouvez l’adresse mail de contact à la fin de la vidéo Insta.

Et pour finir avec des muxus, la Princesse Charlène de Monaco a désactivé son compte Instagram personnel, un évènement pour la presse britannique qui y voit une preuve de plus de sa séparation d’avec Albert. Travis Barker a quitté sa tournée européenne en urgence, pour se rendre au chevet de Kourtney Kardashian, sa femme enceinte ; on n’en sait pas plus pour l’instant, mais le papa inquiet ne cesse de poster des photos de salles de prière et de vitraux d’église. Margot Robbie a pris des vacances bien méritées à Sifnos en Grèce, avec son mari depuis 7 ans, l’assistant-réalisateur Tom Ackerley. Michel Sardou s’est fait mordre par son perroquet, du coup, il ne lui adresse plus la parole.

