La GPA, c’est de gauche ou de droite ?

Bébé manifestement décontenancé par les circonstances de sa venue au monde.

Marion Maréchal se fait pourrir depuis 48 heures pour une flèche (« Où est la maman ? ») sarcastiquement décochée sur Twitter en direction du couturier Jacquemus pour la naissance de ses enfants et je me retrouve en pleine « dissonance cognitive », pour parler comme les analphabètes branchés des réseaux sociaux.

Certes, la tête de liste zemmourienne aux Européennes est ce qui se fait de plus extrême en termes de valeurs réactionnaires et, à ce titre et a priori, ma sympathie est immédiatement acquise au jeune papa mais il y a tout de même un gros « MAIS » (en caps lock dans le texte) : chez le jeune papa en question, s’il y a bien un heureux second jeune papa, on ne trouve effectivement pas de maman — jeune ou vieille pour le coup.

Ou du moins pas sur les photos parues dans la presse people.

N’étant pas maréchalo-zemmourien moi-même, un couple d’hommes ne me choque pas davantage qu’un couple de tout ce qu’on voudra et je n’ai que du bien à leur souhaiter. Ce qui me défrise façon Madame Reconquête, en revanche et à mon grand dam, c’est bien cette absence de génitrice.

Les arguments favorables ou hostiles à la GPA sont connus et l’on ne va pas refaire le débat ici mais, pour toute ma bonne volonté, ce sont les contre qui continuent de l’emporter chez moi. Et quand je dis « chez moi », ce n’est pas juste en mon for intérieur, ce dont tout le monde se ficherait, mais bien dans le pays tout entier, où elle reste explicitement illégale pour des raisons éthiques.

Je n’imagine pas un seul instant, ça va sans dire, que Jacquemus et son mari soient allés prendre livraison de leurs enfants dans une ferme à utérus du Gujarat en échange de quelques roupies. Je suis même convaincu que, dans leur cas précis, les choses se sont passées dans l’amour, la bienveillance et surtout le confort matériel. Leur mère porteuse à eux n’avait sans doute pas besoin d’arbitrer entre vendre un rein et louer son utérus pour se nourrir...

Mais l’idée, manifestement validée par les réactions horrifiées au tweet de Maréchal, que la GPA serait belle, bonne et progressiste quand le refus de la marchandisation des corps serait carrément facho me fait pratiquement frôler la grossesse nerveuse. Tiens, d’ailleurs, si ça ne redégonfle pas, je m’inscris sur un site de vente de bébés pour voir ce que ça donne...