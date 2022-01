Eric Zemmour lors de l'une de ses conférences à l'occasion de la sortie de son livre "La France n'a pas dit son dernier mot".

Un début de campagne 2022 qui ne passionne pas les Français, et l’effet Zemmour ne mobilise plus autant

Les Français qui s’expriment sur les réseaux sociaux ne semblent pas être réellement concernés par l’élection présidentielle. Avant les fêtes, un pic de 230 000 messages était constaté entre le 20 et le 29 décembre. La campagne semblait enfin débuter pour les Français et les discussions autour des repas de famille s’annonçaient politiques et animées. Cette semaine de rentrée, entre le 30 et le 5 janvier, on ne comptabilise plus que 91 000 messages échangés autour de l’élection, soit une chute conséquente. Cette baisse soudaine d’intérêt s’explique de deux façons. Tout d’abord le sujet de préoccupation principal est devenu sans conteste celui de la pandémie, pour laquelle les Français n’attendent pas de solutions avec les élections. La deuxième explication se trouve aussi dans le manque de « suspense ». En effet, seule la possible présence de Valérie Pécresse au deuxième tour semble faire débat sur le résultat de l’élection. Pour le reste, les commentaires convergent vers le constat commun de la réélection prévisible d’Emmanuel Macron.

Plus surprenant encore, cette baisse d’attention et d’intérêt se retrouvent désormais dans le taux d’intérêt exprimé autour d’Eric Zemmour. En effet cette semaine, pour la première fois, le candidat passe en 4ème position avec seulement 76 000 messages échangés. Depuis son entrée en campagne il n’avait jamais enregistré un score aussi faible. On observe alors une forme de « dépolarisation » autour du candidat, phénomène que l’on retrouve dans le contenu des messages, moins virulents à son encontre et plus factuels. On constate toujours des messages engagés positivement autour de sa candidature, mais là aussi dans une approche et un ton plus classique, et avec une ferveur plus timorée. C’est le constat de ce début d’année : Eric Zemmour n’est plus au cœur des conversations.

On notera que la polémique sur les mesures du pass vaccinal de la nuit 3 au 4 janvier, et les débats et échanges politiques qui ont suivis ne risquent pas de remobiliser les Français. En effet les discours et les positions des différentes représentations politiques ont été globalement mal perçues. Elles n’ont pas fait évoluer le débat, chacun restant campé sur sa position. Le seul point nouveau qui semble monter dans l’opinion à la suite de cette polémique est la question du secret médical, que beaucoup ont cru voir, avec inquiétude, levée par le Ministre de la Santé à propos de la vaccination de Jean Luc Mélenchon. Petite polémique parallèle mais sujet sensible qui demande attention. La polarisation politique que l’on retrouvait autour du candidat Zemmour en fin d’année se reporte donc sur le sujet du pass vaccinal, ce qui éloigne un peu plus les Français des sujets de fond de la campagne présidentielle et des questions sur le programme des différents candidats.

