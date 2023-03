Jeux vidéo sur ordinateur : voilà une sélection des souris préférées par les gamers

Un membre de l'équipe eSports Team Vitality lors d'une session d'entraînement à Berlin.

Le choix de votre souris gaming devra être fait en fonction de plusieurs points importants. Votre souris doit être adaptée le plus possible à la morphologie de votre main. Les gauchers privilégieront les modèles dédiés ou les souris ambidextres.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Comment choisir une bonne souris de jeu ? Comment bien choisir une souris pour le gaming ou pour améliorer sa façon de jouer sur ordinateur ?

Jérôme Durel : Au-delà de tout l’aspect technique, il est important d’avoir une souris qui soit adaptée à votre morphologie. Il est donc important de maîtriser ce critère. Certaines souris sont plus grosses ou plus petites, plus ou moins plates ou bombées. Le choix de votre souris gaming va évoluer en fonction de la taille de vos mains, de votre morphologie et de la façon dont vous souhaitez l’utiliser.

Certaines souris seront particulièrement adaptées aux positions des doigts, notamment dans une configuration en claw grip. La Corsair Ironclaw Wireless RGB est idéale pour les grandes mains.

Tout ceci va déjà vous orienter vers différents modèles. Il est très important de choisir une souris qui corresponde bien à votre morphologie de main. Cela va dépendre également si vous êtes droitier ou gaucher. Toutes les souris ne sont pas ambidextres. Pour les souris gaming, il y a de nombreux boutons qui sont positionnés sur les côtés. Ils correspondent aux pouces plus généralement. Si vous êtes gaucher, ces boutons risquent de tomber sous l’annulaire et l’auriculaire. Cela ne sera donc pas très pratique. Les grands fabricants proposent assez régulièrement des versions de leurs souris pour les gauchers.

Quel pourrait être le cadeau idéal, la souris parfaite pour un gamer ? Quels sont les meilleurs modèles sur le marché ? Et est-ce possible de trouver un produit de qualité avec un budget modeste ?

Des souris autour de 50 euros sont tout à fait honorables et offrent suffisamment de précision même si elles ne seront pas sans fil. Pour les petits budgets, la Logitech G203 est idéale.

Les prix actuellement montent assez haut. Certains modèles de souris peuvent aller jusqu’à 200 euros. Le bon équilibre se situe sur les modèles vendus aux alentours de 120 euros. Ils offrent de très bonnes prestations au niveau technique et ils disposent d’options supplémentaires comme des boutons en plus. Plusieurs grandes marques proposent de bons modèles à ces tarifs de 120 – 130 euros, notamment Logitech, Razer, Corsair, SteelSeries, HyperX. En termes de souris gaming, parmi les modèles intéressants figurent la Logitech G502 X Plus Lightspeed, la Corsair Scimitar ou la Logitech G PRO X SUPERLIGHT.

Cela reste des sommes qui ne sont pas trop pénalisantes. A prix équivalents, vous aurez des modèles assez similaires en réalité.

En revanche, vous aurez des choix à faire en fonction de vos préférences personnelles : s’il vous faut 3 ou 4 boutons, si vous souhaitez une souris crantée ou non. Les différences à faire seront liées à votre usage. A partir du moment où vous définissez un budget, vous aurez le choix entre des souris avec des rapports qualité – prix assez similaires.

Pour les souris gaming, faut-il se méfier de certains modèles qui ont l’air avantageux sur le plan esthétique mais qui sont vendus à bas coûts ?

Les sous-marques sont nécessairement d’un peu moins bonnes qualités. Dans le matériel gaming, il y a des marges confortables. Beaucoup de fabricants sont présents sur ce marché. Les grandes marques sont un peu plus chères que la moyenne et réalisent un peu plus de marges. Mais la qualité est aussi supérieure et garantie.

Il est donc important de faire confiance aux grandes marques pour les souris gaming comme Logitech, Corsair, Razer. Ces marques sont fiables sur le long terme.

Les marques chinoises, les marques no name, qui travaillent beaucoup le design mais qui ont des matériaux de moins bonne qualité, peuvent poser des problèmes de liaison sans fil, générer des problèmes de latence, des boutons défectueux plus rapidement.

Il ne faut donc pas uniquement se fier au design lors du choix des souris gaming. Se référer à une marque est un gage de qualité.

Quelles sont les dernières tendances sur les souris gaming ? S’agit-il de boutons spécifiques ou de critères liés à la vitesse ?

La vitesse a été pendant très longtemps un cheval de bataille des fabricants de souris. Les constructeurs expliquaient que la souris pouvait atteindre tant de milliers de Dpi, le point par pouce ou PPP, l’influence de la vitesse à laquelle le curseur de votre souris bouge à l'écran. La quête était d’avoir un balayage de défilement très rapide.

Aujourd’hui, les plus grands joueurs mondiaux n’ont pas besoin de vitesse à travers leur souris. Ils cherchent plus de la précision et d’ergonomie dans les matériaux.

L’objectif est maintenant de trouver des matériaux plus nobles avec parfois des boutons mécaniques qui sont plus agréables à utiliser.

Il y a énormément de marques sur le marché. Chacune essaye de se positionner et de proposer ses spécificités. Depuis de nombreuses années, les firmes essayent d’incorporer et d'intégrer de la lumière et des signaux lumineux dans les souris. Cela peut plaire sur le plan esthétique.