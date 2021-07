Jalil retrouve les lèvres de Laeticia Hallyday; Charlène opérée plusieurs fois en Afrique, Albert reste à Monaco; Madonna écarte les cuisses & montre ses seins en discothèque; Loana monte sur scène et Cyril Hanouna réalise son rêve (immobilier) américain

Charlène s'explique en une de Point de Vue, Jalil et Laeticia se retrouvent dans Closer, William à bout en Une de Public.

Les retrouvailles de Jalil Lespert et Laeticia Hallyday à Paris. Ouf, on respire. Nous étions en apnée depuis que le couple le plus collé de la PIP, la Population Internationale People, s’était quitté, à Los Angeles, contraint par les services d’Immigration. L’acteur est venu chercher sa dame à l’aéroport à Paris, après un mois de séparation, et la position roucoulade a repris dès les premiers instants. Closer nous détaille ensuite l’agenda du couple par le menu : boulot, boulot, boulot - mais toujours collés. L’occasion d’en savoir un peu plus sur le monument hommage à Johnny, que la mairie veut inaugurer à la rentrée. Il s’agirait plutôt d’une sculpture des plus pointue : Un manche de guitare de guitare de 4,75 mètres de haut, avec une vraie Harley collée au sommet. L’élue écolo de l’arrondissement trouve que ça fait tache au moment où l’on cherche à promouvoir les mobilités douces, mais chez Hidalgo on assure soutenir l’oeuvre parce que « la moto est un symbole très personnel de l’artiste ». On aurait pu faire aussi un blouson en cuir surplombé d’une jolie fille, ou bien un micro et un plat de pâtes collé dessus ou mieux encore une cigarette posée sur le goulot d’une bouteille de bière… Ah non, pardon, c’est déjà vu : ces sculptures là sont déjà bien implantées sur les trottoirs parisiens.

Charlène passe à l’offensive pour excuser son absence du Rocher : le magazine Point de Vue consacre sa Une à la princesse de Monaco avec le titre « Charlène hospitalisée en Afrique du Sud ». Comment ? Mais c’est terrible ! Et le Prince est allée la voir bien sûr, pour passer du temps à son chevet et ne pas la laisser seule le jour de leur dixième anniversaire de mariage ? Non ? Ah bon.

Mais le couple va bien, hein ! C’est le magazine des Rois qui l’affirme, l’infection ORL XXL qui a cloué la Princesse sur place, l’a fait passer plusieurs fois sur le billard et «Albert et moi n’avons pas d’autres choix que de suivre les instructions de l’équipe médicale même si c’est très difficile. » Si vous le dites…

« Je ne veux pas de cette satanée bonne femme ». Le Prince William est sorti de ses gonds, et il parlait, bien sûr, de sa belle soeur. Harry a voulu imposer Meghan lors de la cérémonie hommage à Diana, et il n’a pas réussi, poussant son frère à exploser devant leurs équipes : « Regardez comme elle a traité notre personnel : sans pitié » a t’il ajouté. Pour Public qui fait sa une sur ce scoop, la duchesse de Sussex a été sommée de rester chez elle, en Californie et de ne surtout pas venir parader en Angleterre. Toujours selon l’hebdo, l’actrice fulmine et prépare déjà sa vengeance. Franchement, ça en devient presque drôle. Harry et Meghan continuent de s’attirer les critiques alors qu’ils viennent d’être pris en flag de mensonge. Devant Oprah Winfrey, ils pleuraient que le Prince Charles leur avait coupé les vivres. Et bien c’était faux ! Les comptes du Prince Charles ont été publiés comme chaque année et près de 4 millions de livres ont été alloués à ses fils… Gaulés !

Les bleus se déchirent et les familles s’en mêlent… Pendant le match perdu contre la Suisse, en plus des engueulades sur le terrain, la mère de Adrien Rabiot ont ajouté leur grain de sel et s’en sont pris à la famille de Paul Pogba et de Kylian Mbappé. « Recadre ton fils, il est arrogant » aurait tancé Véronique, connue pour être très possessive, un brun parano et butée. Il aura fallu l’intervention d'une équipe de sécurité pour imposer le retour au calme.

Mémé Madonna s’encanaille un soir de Gay Pride. A 62 ans, son arrivée dans une boite de nuit de New-York, à 1H30 du matin, pour faire un show à moitié nue et se frotter contre les autres consommateurs a fait sensation. Mais laquelle ? Pour Closer, le public était choqué parce que la méga star portait des… une… un… qu’est-ce que c’est ? Un harnais ? Des sangles qui lui remontaient la poitrine comme deux melons jusque sous le cou et une résille pour laisser voir le tout. Public de son côté, l’a trouvée très sexy, allongée sur le bar jambes écartées, ou en micro short pendue au bras de son toy boy de 27 ans. Mais difficile d’être sûr des intentions de l’hebdo car les méchants l’ont placée en vis-à-vis d’une autre star caliente : Rihanna. La caribéenne s’étale sur la page d’à côté, roucoulant dans les bras de son jules, le rappeur ASAP Rocky, au soir d’une « Nuit torride » également dans la grosse pomme et c’est autrement plus frais…

Au rayon des élégantes à moitié nues cette semaine, vous trouverez aussi Kim Kardashian qui a visité Rome en tenues ultra légère. Sans doute pour éviter l’excédent de bagage, l’influençeuse avait laissé ses enfants aux USA, et n’avait que du très collant à se mettre. Public et Voici nous montre le mini short bleu, la jupe ras la… en cuir, et le clou pour les 2 hebdos : un déshabillé de dentelle blanche pour se rendre au… Vatican. Une mariée dénudée qui aurait tellement plu à Madonna, justement et qui, croisons les doigts, fait bisquer l’ex Kanye West, but ultime de cet étalage, selon Public. En tout cas une nouvelle copine étonnante était au rendez-vous de ce week-end à Rome : Kate Moss. Accompagnée de sa fille, les anglaises ont tenu compagnie à Kim durant toute la visite de l’état catholique.

En passant, voici un autre « effet Laurel et Hardy » à noter cette semaine : Gala nous apprend que Joey Starr et Massimo Gargia sont copains. Le premier a 53 ans, rappeur aux dents en or, ambiance poings serrés et sang chaud, le deuxième a 80 ans, fils spirituel de Jean-Claude Brialy et de Michou. Ils se seraient tombés dans les bras lors du festival de la télé de Monte Carlo. Les soirées mémorables organisées par le jet-setteur auraient forgé l’amitié improbable de ces messieurs.

Loana est remontée sur scène, sur une péniche à Paris (re ?). L’ex-lofteuse fait la première partie de son copain Eryl Prayer, sosie d’Elvis. Elle chante deux de ses chansons, puis revient faire un duo sur Love me Tender. « 4 mois après son overdose au GHB » et 3 mois après son COVID carabiné, elle est apparue en forme, amincie, et pleine d’énergie, nous dit Public. Closer de son côté veut la voir une nouvelle fois débarrassée de ses vieux démons, gâce à ce vieux copain qui veille sur elle, cuisine pour elle et la fait rire. Les deux artistes espèrent partir en tournée tout l’été avec leur show.

Le rêve américain de Cyril Hanouna prend forme. Le présentateur vedette de C8 s’est acheté une villa à Los Angeles. 370 mètres carrés, une salle de sports, un home cinéma, une piscine, un jacuzzi… La totale quoi ! 4,7 millions d’euros, payés à un couple de marchands d’art français. Et il s’agit exclusivement d’une maison de vacances nous promet Public, pas question de se domicilier là-bas pour payer moins d’impôt. Un rêve de gosse devenu réalité. Mais avec l’année électorale qu’il se prépare, pas sûr qu’il en voit beaucoup la couleur…

Britney Spears sur la voie de la liberté. La chanteuse a enfin pu témoigner de ce qu’elle vivait depuis treize ans sous tutelle, et tous les hebdos sont d’accord : le récit est glaçant. S’adressant par téléphone à la juge chargée d’examiner son sort, elle a parlé pendant plus de 20 minutes, s’assurant de donner des détails. On savait déjà qu’elle n’avait pas la main sur sa fortune et que son père devait valider toutes ses décisions, mais ce n’est pas tout. Il ne lui est pas permis d’avoir un nouvel enfant, notamment, les rendez-vous médicaux qui lui permettrait de mettre sa contraception en pause lui sont refusés. Il lui a été imposé de travailler 7 jours sur 7, 10 heures par jour, sous peine de voir les visites de ses deux premiers enfants s’envoler. Pour la chanteuse, sa vie s’apparente à de l’esclavage, déprimante et traumatisante. « Mon père et tous ceux qui sont responsables de ma tutelle devraient être en prison ». La magistrate a salué une prise de parole courageuse lui permettant de choisir elle-même son avocat désormais. De nombreuses stars, comme Justin Timberlake, Christina Aguilera ou Mariah Carey ont montré leur soutien ces derniers jours. Avec toutes ces révélations, comment imaginer que des spectateurs aient encore envie de payer pour la voir chanter ?

Et voici pour terminer, les tapas à partager : le nouveau boyfriend de Stéphane Bern est très beau et très amoureux : Yori Bailleres, 37 ans, a été Mister Gay et c’est lui qui a révélé leur histoire avec un cliché posté sur Instagram le jour des Fiertés, le couple y apparait souriant, allongé dans l’herbe face à l’objectif, se tenant bucoliquement la main… Maitre Gims veut concurrencer les Enfoirés, parce qu’il ne veut pas mettre de collants. Lui, se déguiser et jouer la comédie, ce n’est pas son truc, son show prendrait donc plutôt la forme d’un album qui sortirait régulièrement suivi de concerts, et c’est l’Afrique qui profiterait des bénéfices. Le Maitre à lunettes avancent déjà les noms de Matt Pokora, Jenifer, Amel Bent, Vitaa et Slimane pour lui tenir compagnie dans l’aventure. José Garcia quitte sa femme après 30 ans de mariage « beaucoup plus jeune que lui » selon Close, mais on ne saura pas qui, pour le moment. Ewan McGregor a eu un 5ème enfant, un garçon prénommé Laurie. L’actrice de 37 ans qui interprète Billie Holiday au cinéma, Andra Day dément toute relation avec Brad Pitt, elle ne le connait même pas.