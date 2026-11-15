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IA : Les data centers posent-ils un vrai problème de consommation d’eau ?

L’essor de l’intelligence artificielle entraîne une multiplication des centres de données, dont le refroidissement peut mobiliser d’importantes quantités d’eau. Si leur consommation reste limitée à l’échelle nationale par rapport à celle de l’agriculture ou de l’industrie, elle peut accentuer les tensions dans les régions déjà confrontées à la sécheresse. Entre innovations technologiques, refroidissement liquide, énergies renouvelables et choix d’implantation, des solutions existent pour limiter cette empreinte hydrique.