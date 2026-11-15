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Un plateau d'un serveur lors d'une visite du nouveau centre de données de Facebook, à Forest City, en Caroline du Nord.
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ATLANTICO-GREEN

15 novembre 2026

IA : Les data centers posent-ils un vrai problème de consommation d’eau ?

L’essor de l’intelligence artificielle entraîne une multiplication des centres de données, dont le refroidissement peut mobiliser d’importantes quantités d’eau. Si leur consommation reste limitée à l’échelle nationale par rapport à celle de l’agriculture ou de l’industrie, elle peut accentuer les tensions dans les régions déjà confrontées à la sécheresse. Entre innovations technologiques, refroidissement liquide, énergies renouvelables et choix d’implantation, des solutions existent pour limiter cette empreinte hydrique.

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MOTS-CLES

environnement , Pollution , data centers , centre de données , Intelligence Artificielle , États-Unis , nouvelles technologies , Eau , ressources , OpenAI , Google , Nvidia , Anthropic

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Katarina Zimmer

Katarina Zimmer est une journaliste indépendante qui couvre les sciences de la vie et les questions environnementales pour diverses publications, dont Scientific American, BBC Future, The Scientist, Knowable, etc. Retrouvez-la sur Twitter à @katarinazimmer.

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