Géminides : les étoiles filantes vont pleuvoir dans la nuit du 13 au 14 décembre ! ; Les ondes gravitationnelles sont-elles la clé de l'énigme de l'antimatière manquante ?

Géminides : les étoiles filantes vont pleuvoir dans la nuit du 13 au 14 décembre !

La pluie d'étoiles filantes des Géminides a commencé depuis plusieurs nuits déjà mais son pic d'activité est comme chaque année attendu vers le 13 décembre. Voici comment en profiter.

Les ondes gravitationnelles sont-elles la clé de l'énigme de l'antimatière manquante ?

Les lois de la physique connue impliquent qu'autant de matière que d'antimatière devrait avoir été produite pendant le Big Bang. Ce n'est pas le cas mais plusieurs solutions possibles à cette énigme de la cosmologie ont été proposées. L'une d'elles est peut-être testable avec la prochaine génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles.

Un couple de momies avec des langues en or !

Les momies d'un homme et d'une femme ont été trouvées au sud du Caire. La tombe de l'homme n'avait jamais été ouverte depuis la momification et les langues des deux momies ont été recouvertes d'une langue en or.

D'étranges interactions avec les vents solaires détectées sur une lune de Mars

La sonde Mars Express, en orbite autour de la Planète rouge depuis 2003, a observé la réflexion de particules chargées contenues dans les vents solaires lors de deux survols de la lune Phobos. L'Agence spatiale européenne a ainsi mené plusieurs opérations afin d'étudier plus précisément l'environnement de Phobos.

Cette étoile envoie un signal d’alarme à la vie sur Terre

Des éjections de masse coronale, les astronomes en ont observé beaucoup sur notre Soleil depuis les années 1970. Aujourd'hui, ils rapportent avoir pu étudier le phénomène sur une autre étoile, une sorte de petite sœur de la nôtre. EK Draconis leur a offert un spectacle époustouflant. Comme une fenêtre ouverte sur le passé de notre Système solaire mais aussi un avertissement pour la vie sur Terre.

