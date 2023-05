Êtes-vous suivi par un AirTag ? Voici comment vérifier

Initialement conçu pour localiser les biens matériels, le AirTag s'est retrouvé impliqué dans des affaires de harcèlement.

Certifié par l'Edhec et l'Inhesj en management des risques criminels et terroristes des entreprises en 2010, il a écrit de nombreux articles et ouvrages dans ces domaines.

Titulaire d'un DEA en Veille et Intelligence Compétitive, il enseigne la veille stratégique dans plusieurs Masters depuis 2003 et est spécialiste de l'Intelligence économique.

Jean-Paul Pinte est docteur en information scientifique et technique. Maître de conférences à l'Université Catholique de Lille et expert en cybercriminalité, il intervient en tant qu'expert au Collège Européen de la Police (CEPOL) et dans de nombreux colloques en France et à l'International.

Atlantico : Au cours des derniers mois, Apple a été sous le feu des critiques au sujet des AirTag. Bien que cet accessoire soit conçu pour servir de balise pour retrouver des clés, un porte-monnaie ou d’autres objets, il a assez rapidement été détourné de sa fonction initiale par des voleurs et des harceleurs pour localiser des personnes à leur insu. Comment savoir si un AirTag nous espionne ?

Jean-Paul Pinte : Lorsque l’AirTag a été lancé en 2021, le tracker Bluetooth d'Apple à ultra-large bande a été salué comme une étape vers l'avenir de la réalité augmentée et un excellent moyen de retrouver des objets du quotidien, comme votre télécommande TV perdue.

La cybersécurité et leurs experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le dispositif de repérage serait exploité par des harceleurs.

Les avertissements étaient prémonitoires ; plusieurs femmes ont rapporté des rencontres effrayantes où des AirTags ont été utilisés comme harcèlement, appareils qui pourraient être glissés dans un sac à main ou scotchés à une voiture. Les services de police des États-Unis ont publié des avertissements sur les utilisations criminelles potentielles des AirTags.

Les nouveaux AirPod ont des capacités de suivi similaires aux AirTags, mais le coût plus élevé des écouteurs d'Apple limite leur disponibilité en tant que dispositif de suivi.

Apple a publié des mises à jour du micrologiciel à la fin de 2022 dans le but de lutter contre les abus. Même si Tile et d'autres concurrents comme l'AirTag existe, l'immensité de l'écosystème d'Apple distingue l'appareil.

De l'US Drug Enforcement où cette administration l'utilise pour suivre les envois internationaux de drogue à un homme au Texas qui l'utilise pour retrouver sa voiture volée et tuer le suspect, les AirTags sont partout !

Si vous craignez qu'un AirTag secret enregistre votre position, ces signes peuvent aider à détecter le traceur.

Vous pensez qu’un AirTag vous piste ?

Les AirTags ont été pensé pour suivre et localiser les objets perdus et non des individus. Toutefois une personne malintentionnée pourrait profiter de cette technologie pour vous localiser. Voilà pourquoi Apple a mis en place toute série de protection afin d’informer la victime qu’un AirTag le suit.

Par exemple, si l’application Localiser détecte un AirTag qui ne vous appartient pas près de vous, votre iPhone vous informera immédiatement. Vous recevrez ainsi un message de type Détection d’un AirTag suivant vos déplacements.

Cliquez immédiatement sur le message

Lisez attentivement le texte puis appuyez sur le bouton continuer

Appuyez sur le bouton émettre un son pour lancer le processus de localisation

L’AirTag mal intentionné va émettre un bip

Laissez-vous guider par le son pour le retrouver

Si l’AirTag est attaché à un objet prêté par un ami cliquez sur le bouton désactivé les notifications pendant une journée. Vous pouvez également si vous le souhaitez désactiver toutes les alertes de sécurité provenant de cette balise

Si vous ne connaissez pas l’AirTag, cliquez sur le bouton en savoir plus

Vous pourrez ainsi connaître son numéro de série et savoir si ce dernier est déclaré comme perdu. Dans ces cas-là vous recevrez toute une série d’instructions pour entrer en contact avec le propriétaire

Le cas contraire, vous devrez appuyer sur le bouton Désactiver AirTag et suivre les instructions pour bloquer le système de pistage

A la fin du processus on vous demandera de retirer la batterie d’AirTag pour le désactiver totalement

Le type de smartphone que vous possédez affecte la facilité avec laquelle vous pouvez découvrir les AirTags cachés. Propriétaires d'iPhone en cours d'exécution

iOS 14.5 ou plus récent devrait recevoir une alerte push chaque fois qu'un AirTag inconnu se trouve à proximité pendant une période prolongée et loin de son propriétaire.

Le site Web d'Apple ne fournit pas de délai exact pour le déclenchement de cette alerte.

Les propriétaires d'iPhones plus récents doivent activer Bluetooth et vérifier leurs paramètres pour s'assurer qu'ils recevront des notifications.

Sous Paramètres, accédez à Confidentialité et sécurité et activez les services de localisation. Faites défiler vers le bas de cette page, appuyez sur sur les services système et activez Localiser mon iPhone. Recherchez également l'application Find My, visitez Me en bas à droite, puis appuyez sur Personnaliser les notifications de suivi pour revérifier que les notifications sont activées.

Lorsque vous cliquez sur l'alerte iPhone pour un AirTag non reconnu, vous pouvez avoir la possibilité de jouer un son sur le AirTag pour aider à le localiser. Si votre iPhone exécute iOS 16.2 ou une version ultérieure, vous pourrez peut-être utiliser des données de localisation précises pour trouver l'appareil caché.

Tracker Detector, l’appli d’Apple pour détecter un AirTag

Des mois après la sortie de l'AirTag, Apple a lancé l'application Tracker Detect pour les téléphones Android. Contrairement à la fonctionnalité de sécurité disponible pour l'iPhone, l'application Android ne recherche pas automatiquement les AirTags inconnus. Lesutilisateurs doivent lancer l'analyse.

Selon Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l'Electronic Frontier Foundation, le but de de l'application est compliquée. "Il s'agit en fait d'une limitation du fonctionnement de l'écosystème Android et de la façon dont les applications Android peuvent fonctionner », dit-elle. "J'ai appelé Apple et Android à travailler ensemble pour intégrer le niveau d’

atténuations qu'Apple fournit dans iOS dans le système d'exploitation Android, mais cela nécessite beaucoup de coopération entre deux groupes normalement rivaux.

Alors que certains guides pour trouver des AirTags recommandent d'utiliser des scanners Bluetooth, Galperin ne considère pas cette méthode fiable pour la recherche de tracker. "J'ai essayé d'utiliser divers scanners Bluetooth afin de détecter les AirTags, et ils ne fonctionnent pas tout le temps », dit-elle.

Apple a une application officielle pour Android qui vous aide à trouver des trackers, c’est-à-dire des AirTags à proximité qui se sont séparés de l’utilisateur auquel ils appartiennent.

Le fonctionnement de l’Apple Tracker Detector est très simple :

Ouvrez l’application. Cliquez sur le bouton Numériser. Attendez que le processus se termine. Consultez la liste des AirTag ou des appareils compatibles qui se trouvent à proximité.

Gardez à l’esprit que si certains appareils apparaissent dans la liste, cela n’indique pas toujours qu’ils vous espionnent. Il peut également s’agir de l’objet de quelqu’un qui a été perdu et qui contient un AirTag.

Pour détecter les appareils à proximité, l’application Apple utilise le Bluetooth de votre téléphone mobile. De plus, il permet de lancer un son sur l’AirTag pour le localiser facilement. Malheureusement, l’application ne fonctionne pas en arrière-plan.

Atlantico : Que faire si un AirTag nous suit à la trace ? Comment désactiver un AirTag ?

Jean-Paul Pinte : Bien conscient du problème de traçabilité, Apple vient d’annoncer des mesures supplémentaires pour lutter contre le harcèlement par exemple. Une future mise à jour permettra notamment de localiser les AirTags suspects avec plus de précision et de les faire sonner sur commande avec un son plus puissant. Pour mémoire, une notification surgit sur l’iPhone lorsqu’un AirTag éloigné de son propriétaire est détecté dans les environs. Il émet plus tard une sonnerie pour signaler sa présence. Les utilisateurs Android sont quant à eux invités à télécharger l’application Tracker Detect pour localiser de potentiels AirTags espions et de les faire sonner.

Une fois que vous avez reçu la notification sur votre iPhone, vous pouvez interrompre le partage de votre localisation dans la section “Instructions de désactivation“. Une solution plus radicale consiste à retirer tout simplement la batterie amovible du tracker, celui-ci ne pouvant ensuite plus partager votre position. Notez toutefois que la personne possédant l’AirTag connaîtra évidemment le dernier emplacement enregistré.

Enlever la batterie est une manipulation très simple qui s’effectue en à peine quelques secondes :

Appuyez sur le couvercle de la pile.

Tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Une fois que le mouvement cesse, vous n’avez plus qu’à enlever le couvercle et la pile. Apple vous explique pas à pas comment procéder dans ce tutoriel :

Atlantico :Les mesures et les solutions prises par Apple, via Tracker Detect, pour aider les utilisateurs à repérer des AirTag malveillants à proximité, notamment grâce à une application Android, sont-elles suffisantes ? Quid des solutions pour les utilisateurs Android ?

Jean-Paul Pinte : Tracker Detect pose quelques limites. Il ne semble pas que cette application effectue constamment des analyses en arrière-plan et vous alerte si quelque chose se passe — il s’agit purement d’une recherche manuelle. Tracker Detect ne permet pas non plus de suivre les AirTags associés à un compte Apple, ce qui n’aide pas les utilisateurs d’Android à utiliser les AirTags.

Selon le Journal Le Monde Informatique, parallèlement à la sortie de la version 15.2 d'iOS, Apple a lancé lundi une application Android pour trouver les AirTags, mais elle est uniquement conçue pour aider les utilisateurs à repérer les trackers inconnus, et non pour en utiliser un avec un téléphone Android. Et elle n'est pas très bonne pour le seul usage auquel elle se destine. Apple avait précédemment annoncé qu'elle sortirait une application Android pour trouver les AirTags, et Tracker Detect était censée répondre à cette demande. L'app est conçue pour ne faire qu'une seule chose : rechercher les trackers d'objets compatibles Find My détenues par l’utilisateur. L'application se compose d'un seul écran et d'un bouton de scan, qui prend environ 30 secondes.

Une application sans intérêt

Le même journal signale que Tracker Detect est une application quelque peu inutile pour garder un œil sur les AirTags installés subrepticement, puisqu’il faut délibérément lancer le scanner chaque fois que l’on souhaite vérifier.

Cependant, elle aidera à retrouver le traceur perdu d'un ami en émettant un son s’il est resté près de soi pendant au moins 10 minutes. Après l'excellente intégration d'AirTags dans Find My sur l'iPhone, Tracker Detect est une grande déception sur Android.

Autre problème, des utilisateurs d'Android pourraient être surveillés par des trackers sans s'en rendre compte. L'application ne dispose en effet d'aucune fonction de cartographie ou de suivi, et elle ne peut que rechercher manuellement un traceur à proximité, et même dans ce cas, elle ne semble pas être très fiable. Apple n'a pas annoncé si elle allait offrir un support Find My pour les terminaux Android, mais après les efforts qu'elle a déployés pour Tracker Detect, cela semble très peu probable.