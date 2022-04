Entre-deux-tours : Mélenchon trouble-fête sur les réseaux sociaux

Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel à ses électeurs pour les élections législatives de juin prochain.

Grâce au monitoring de Backbone Consulting, Véronique Reille Soult et Victor Boury analysent ce que les internautes ont dit de la campagne présidentielle sur les réseaux sociaux.

"Je demande aux Français de m’élire Premier ministre" la formule choc de Jean Luc Mélenchon qui fait mouche !

Avec 210 00 messages cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a définitivement confirmé sa posture de 3ème homme. Les consignes de vote données à ses électeurs ont été au cœur des débats, mais ce sont surtout un grand nombre de ses soutiens qui ont donné leur point de vue « J'ai voté Mélenchon au premier tour, je déteste Macron et pourtant je voterai pour lui face à Le Pen. S'abstenir ou voter blanc, c'est prendre le risque de voir arriver l'extrême-droite au pouvoir » était une des expressions les plus fréquentes. Même si un grand nombre mettent en avant le choix du vote blanc, comme Michel Onfray qui explique que « Voter Macron quand on a voté Mélenchon : si c'est ça le courage, je veux bien être lâche ». Jusqu’à dimanche, jour du vote, les débats ne vont pas cesser, chacun exposant un choix qui semble souvent trop complexe pour ces électeurs déçus.

Mais ce 19 avril, Jean-Luc Mélenchon a déplacé le débat avec une phrase choc "Je demande aux Français de m’élire Premier ministre". Une formule qui renvoie au prochain combat, celui des législatives. Pour réussir l'union derrière lui, l’ex-candidat Insoumis appelle les électeurs de gauche à "sécher leurs larmes" et à ne pas "cultiver les rancœurs". En effet, il demande aux Français d’élire une majorité de députés Insoumis, afin de peser sur la vie politique des cinq prochaines années. Une façon de ne rien lâcher, que ces électeurs apprécient et plébiscitent. L’annonce d’un 3e tour de la présidentielle est reprise par les militants, convaincus que ce scrutin leur permettra de rectifier l’injustice qu’ils dénoncent depuis le résultat du premier tour. Le mot d’ordre est donc « Mélenchon à Matignon ! ».

