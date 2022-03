Emmanuel Macron, l’homme qui pouvait tout se permettre

Emmanuel Macron s'exprime lors d'une une conférence de presse à la suite d'un sommet des dirigeants de l'UE sur la crise en Ukraine, le 11 mars 2022.

Avec seulement 675 000 messages cette semaine, soit 19,6% de moins par rapport à la semaine dernière, l’élection ne suscite toujours de véritables débats en ligne. Malgré une multiplication des émissions politiques sur les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux comme Tiktok, Youtube ou Twitch, les Français ne semblent pas se passionner par le vote à venir. « Le game est plié, c’est Macron qui va gagner » est le sentiment le plus souvent exprimé. Pas tant que le candidat-président soit particulièrement apprécié mais pour beaucoup il est jugé comme le plus à même de diriger le pays dans la période de turbulences actuelles et dans les années à venir. Car les Français qui s’expriment en ligne en sont convaincus : le conflit ukrainien aura des conséquences sur leur quotidien. Ils sont également très inquiets face à une inflation qui monte, ne sachant pas si elle sera éphémère ou si elle va s’installer durablement.

Le fameux « effet drapeau » semble donner à Emmanuel Macron une sorte de quitus induit, et ses prises de paroles ou positions sont essentiellement critiquées par les opposants avérés et déclarés. Les autres semblent indifférents ou à tout le moins ne commentent pas. Que ce soit ses annonces sur le masque ou sur l’augmentation à venir des fonctionnaires, que ce soit les photos du président au travail en sweat shirt, rien ne semble réellement les faire réagir. « il travaille » ; « il propose des actions opportunes mais c’est logique »… Il semble que le Président peut - presque - tout se permettre.

Bien souvent ce sont surtout les autres candidats qui sont critiqués. Le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour leur a valu un mauvais jugement et de nombreuses critiques. Bien que la candidate LR ait été jugée meilleure, elle n’a pas convaincu et finalement son image présidentielle a été abimée. Cette intervention lui ayant valu une plus grande visibilité mais pas forcément positive. Les candidats sont donc à la peine, même Jean Lassalle semble prêt à jeter l’éponge dans une forme d’indifférence.

Finalement, les candidats qui semblent convaincre des nouveaux publics et qui s’inscrivent encore dans une forme de dynamique d’intérêt (à défaut d’adhésion), faible mais réelle, sont Jean Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Leurs interventions médiatiques font encore réagir et suscitent des commentaires. Surtout, ils sont les seuls challengers du président-candidat qui maîtrisent réellement leur communication sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon pour son choix des réseaux et l’utilisation des formats permettant de valoriser au mieux ses talents d’orateur. Éric Zemmour pour la structuration de ses soutiens permettant de générer du bruit et de la couverture.

Enfin, on remarque de nombreux messages prédisant le match retour Macron-Le Pen. Malgré des propositions qui n’impriment pas, une image jugée comme étant devenue « lisse », et un taux d’intérêt en ligne en berne, la candidate du Rassemblement national continue pourtant de verrouiller sa place au second tour selon l’ensemble des sondages d’opinion.

