MORT CONNECTÉE

Deuil augmenté : l’intelligence artificielle peut-elle remplacer l’absence ?

L’intelligence artificielle permet aujourd’hui de recréer la voix, la personnalité et jusqu’à la présence simulée d’un proche disparu. Une révolution technologique inédite, qui soulève des questions profondes sur notre rapport à la mort, à la mémoire, et au silence. Comment faire son deuil, quand la technologie empêche la séparation ? Et que devient la mort, quand les machines prennent la parole à la place des disparus ?