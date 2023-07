Connaissez-vous le gadget star pour faire face à l’épidémie de bagages perdus ?

La prochaine version d'Android annoncée pour la fin de l'été 2023, devrait également permettre de localiser les AirTags et de multiplier ainsi les chances de retrouver un objet perdu.

Atlantico : Chaque année de nombreuses personnes perdent leur bagages lors de transits dans les aéroports, est-ce que les technologies de localisation type AirTag peuvent solutionner ce problème ?

Gilles Dounès : Les exemples de bagages perdus ne sont effectivement pas rares, et depuis 2021, date du lancement des AirTag par Apple, les témoignages des utilisateurs qui ont pu récupérer leurs bagages égarés lors du tri, mais également qui ont pu éviter qu'ils se perdent, ont commencé à fleurir. D’abord sur les sites spécialisés dans l'actualité de la marque à la Pomme, puis uniquement sur les réseaux sociaux tellement ces témoignages étaient devenus fréquents. Mais ce n'est pas le seul exemple : les comptes-rendus d'utilisateurs ayant pu récupérer leur matériel volé grâce à la technologie d’Apple, font également florès. Mais ce n'est pas la seule solution de ce type sur le marché : l'américain Tile par exemple à commencé à défricher à partir de 2013.

Le principe de cette solution est simple : une petite balise Bluetooth basse consommation est associée à un objet, ou insérée dans celui-ci, et il se signale à une application avec un identifiant unique. Dans un rayon de 75 jusqu'au delà d’une centaine de mètres pour les solutions les plus performantes. Il se signale lorsqu’un smartphone ou un appareil (tablette, baladeur, ordinateur) compatible (Ultra Wideband pour l'AirTag), avec l'application idoine activée (Localiser en ce qui concerne Apple). Le passant, au plus près de la balise, sert alors de relais et signale la position de la balise (et de l'objet,) à son propriétaire, via iCloud.

Mais d'autres technologies existent, lesquelles avaient été développées plus spécifiquement pour une localisation en extérieur des animaux domestiques par exemple, et utilisent par exemple des balises GPS.

A quel point les AirTag sont-ils des outils efficaces ?

C'est la base installée des appareils mis en service à partir de 2014, et capable d'embarquer iOS ou iPadOS 14.5 qui est le principal levier de l’efficacité des AirTags, et la raison pour laquelle les récits de « sauvetage » de valises perdues ont fleuri sur la toile. Les parts de marché de iOS sont en effet très importantes dans les pays anglo-saxons, États-Unis et Royaume-Uni en particulier. En outre, mais c'est également le cas pour la quasi totalité des produits de l'écosystème Apple, la facilité de mise en service et d’utilisation de l'application de suivi ont facilité sa diffusion et le bouche-à-oreille a fait le reste. L'application « Localiser » est d'ailleurs associée au système d'exploitation proposé depuis de très nombreuses années, si l'on considère que « Find My iPhone », présente sur l'iPhone depuis 2010, permettait déjà de localiser un iPhone perdu.

Enfin, la prochaine version d'Android annoncée pour la fin de l'été 2023, devrait également permettre de localiser les AirTags et de multiplier ainsi les chances de retrouver un objet perdu.

Outre la marque à la pomme, que valent les équivalents des concurrents ?

Outre Tile qui propose la gamme de traceur Bluetooth la plus étendue du marché, Samsung s'est également lancé bien entendu dans l'aventure avec ses Galaxy SmartTag mais, en attendant une compatibilité croisée Android/iOS, la solution du coréen souffre d'une compatibilité « en silo » avec les seuls appareils Samsung.

Quelles sont les limites de ces technologies ?

D'abord, ces technos souffrent d'une autonomie limitée : quelle que soit la marque, ils cessent tous plus ou moins d’émettre aux alentours de 30 jours de déshérence, du moins ce qui concerne les versions actuelles.

Ensuite, les AirTags sont paradoxalement victimes de leur succès, et des dispositifs « anti suivi » qui ont été développés pour se signaler lorsque une balise était durablement présente dans l’environnement immédiat d’une personne, sans être enregistrée avec son propre identifiant Apple. Le système repose donc sur l’honneteté supposée de ses contemporains, et dans le cas d'un bagage ou de matériel volé, l'auteur du larcin aura tôt fait de savoir qu'il est repéré.

Mais dans le cas d'une perte de bagages, rien ne remplace un étiquetage complet, lisible et solidement fixé à chacune des valises en soute concernée ou durablement hors de vue de son propriétaire, assorti pourquoi pas d'une assurance complémentaire de perte.