Comment la gauche radicale a cessé d’être colombophile

Colombe, perpignanaise au RSA, interviewée par TF1.

Comme souvent parce qu’elle est douée, c’est un dessin de Coco, la cartooniste de Libé, qui résume le mieux la situation : une Manon Aubry, tête de liste officielle de la France insoumise, essaye de causer social et Europe depuis sa tribune mais est rendue aussi invisible qu’inaudible par un trio de photo bombers —Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot— plutôt venus vociférer « antisionisme »…

Résultat, si la gauche radicale s’assure les suffrages des étudiants de SciencesPo qui, en plus de ne pas être si nombreux, votaient déjà pour elle de toute manière, et la sympathie de la banlieue, qui elle ne vote guère, les Insoumis oscillent entre 6 et 7 % dans les sondages. On est loin des presque 20 % de Mélenchon à la présidentielle de 2022, pour ne rien dire des 31 % obtenus par la Nupes au second tour des législatives organisées dans la foulée.

Devenir à ce point mono-sujet dans une campagne où les dossiers cruciaux abondent pourtant, c’est être essentiellement hors-sujet. Mais bon, ce sont les choix stratégiques d’un parti dont les objectifs à long terme se font de plus en plus obscurs : faciliter une arrivée de Marine Le Pen à l’Elysée, qui lui donnerait les coudées franches pour aller chercher la victoire dans les rues à coups de barres de fer et de cocktails Molotov ?

Ça ne fait pas vraiment rêver...

Ou encore réussir à convaincre, par la pédagogie du mégaphone, que la confrontation Israel-Hamas est en dernière analyse plus cruciale pour les électeurs que la crise du logement, le pouvoir d’achat, les salaires, la fiscalité ou la survie de l’Etat-providence ?

On souhaite bien du courage aux types chargés de rédiger les éléments de langage à insérer dans les programmes…

Une que les Insoumis auront d’ailleurs du mal à récupérer de l’une ou de l’autre manière, justement, c’est Colombe, la perpignanaise de 60 balais au RSA, bénévole aux Restos du cœur, maraudeuse pour SDF, dont les larmes font le tour d’Internet depuis 48 heures. Il y a vingt ans, c’est dans une réunion du PC ou du PS que les caméras de TF1 l’auraient dénichée pour la laisser exprimer sa détresse et ses espoirs ; aujourd’hui, c’est à un meeting de Jordan Bardella.

Je n’ai pas spécialement de sympathie pour Manon Aubry, qui n’est pas non plus la plus colombophile des LFistes, mais il aurait mieux valu lui laisser un peu plus d’espace sur le dessin de Coco.