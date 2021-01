Christine and The Queens in love de la Lady Di de The Crown ?; Shy'm accouche de son 1er, Laetitia Casta s'arrondit de son 4ème, François H. & Ségolène R. papy-mamisent leur 2ème; Après la coloc avec Karine Le Marchand, Stéphane Plaza loge Katy Perry

Après l’album de famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry la semaine dernière, c’est malheureusement celui des Delon, qu’il nous est donné de feuilleter cette semaine. Pour honorer la mémoire de Nathalie Delon, tous nos hebdos ont ressorti leurs négatifs, Match et Gala, en tête. Faute de vaccin, cette piqûre de nostalgie fait presque du bien, tant ce couple est magnétique et surgi d’une époque déjà bien lointaine.

Chris(tine and the Queens) et Emma Corrin : juste copines ou… copines ? Tous les hebdos publient cette semaine la même série de photos : la chanteuse française et l’interprète de Lady Di dans the Crown marchant dans les rues de Londres, se tenant dans les bras et se racontant leurs vies. Même look over-size et sweats à capuche, très naturelles, ces demoiselles sortent « Spencer » le chien d’Emma, sans masque et sans make-up. Closer met les pieds dans le plat et insiste : «pour la chanteuse, l’actrice est sa princesses de coeur ». Il faut avouer que les jeux de mots font envie : La Queen de Christine pour Closer, Christine and The Princess pour Public, La Queen a trouvé sa Crown pour Atlantico ?

Karine Ferri évincée de TF1 ? En une de Public, la présentatrice serait « abandonnée et humiliée ». A l’intérieur de l’hebdo, on apprend qu’elle n’ animera plus « The Voice » avec Nikos Aliagas et qu’elle n’aurait même pas été prévenue par sa direction, apprenant la nouvelle par un communiqué trouvé sur Internet. Rappelons toutefois que les rumeurs sur la fin de sa participation au show musical remontent au printemps dernier. Pendant la saison 8, déjà, on la disait lassée de son rôle, un proche, dans Voici à l’époque annonçait, « elle ne veut plus jouer les plantes vertes. Elle a passé l’âge pour ça ».

La fille de Madonna sur Instagram, ça promet ! Lourdes Leon a ouvert un compte public, il y a à peine une semaine, posté seulement trois photos, et déjà les commentaires pleuvent et 95.000 personnes se sont enregistrées pour la suivre. Et grand bien leur en a pris apparemment, puisque l’ainée de la superstar a entrepris de répondre personnellement à pas mal d’entre eux. Malheureusement, elle a décidé d’abreuver d’insultes tout ceux qui évoque sa mère : « est-ce que ta mère sait que tu ne te laves pas le c… » « Ta mère suce des b… sauvages », « Je chanterai à tes funérailles », sont quelques unes des amabilités qu’elle a échangées avec des internautes. Gare à vous, petites brebis, la grande méchante Leon est lachée…

Les réseaux sociaux pour Pamela Anderson, c’est plutôt sur OFF. La star d’Alerte à Malibu a décidé de se mettre en veille. Dans Public, on apprend qu’à 53 ans, la starlette l’a annoncé sur un réseau, Instagram, où près de 2 millions de personnes suivaient ses aventures. Mariée en catimini avec son garde du corps le soir de Noël, elle veut, désormais, profiter d’une « vie qui l’inspire », de ses lectures, de la nature et, sympa comme elle est, elle nous met en garde en espérant « que vous ne serez pas trop séduits par le temps gâché. C’est ce qu’ils veulent afin de se faire de l’argent et de contrôler votre cerveau». Ils ? Ah, oui, je les connais, ce sont les mêmes qui « mettent une puce sous cutanée » via le vaccin anti-Covid. C’est Juliette Binoche qui l’a dit, et Public qui me l’a répété dans son dossier «le Covid les a fait dérailler ». Je complote, tu complotes, ILS complotent…

Sebastien Jondeau balance sur Karl Lagarfeld et son entourage. Après 20 ans passés au service du couturier, son intendant/confident/bras droit sort une biographie, le récit de ces années hors norme. Une belle histoire à rapprocher du scénario d’Intouchables, comme il le raconte lui-même : Sebastien Jondeau est un petit gars de banlieue qui n’a pas les codes et qui pourtant se retrouve propulsé dans les plus hautes sphères de la mode et du luxe. Dans Gala, le récit est émouvant, dans Public, ça balance : Kaiser Karl n’a pas tout à fait usurpé sa réputation de peau de vache : Jondeau rapporte ses propos, pendant une séance photo avec Christina Aguilera, elle était « tellement désagréable », qu’il a été à « deux doigts de lui cracher dessus ». Anecdote jouissive aussi à propos du mégalo Kanye West, qui tenait absolument à faire écouter un titre au maitre de Chanel, réponse à la fin de l’enregistrement, sans ambages : « Bien, je peux partir maintenant ?». L’auteur règle aussi ses comptes avec son rival, Baptiste Giabiconi, vénal et jaloux comme un pou. Karl disait de lui « J’aime l’idée que les gens pensent que je suis méchant. Moi je me trouve une brave patate ». Une patate très attachante qu’il fait plaisir de retrouver dans ces pages.

La chanteuse Shy’m a eu son bébé ! Et grâce aux gaffes de sa belle-mère et de son pote Mat Pokora, on sait qu’il s’agit d’un garçon, né le 23 Janvier. Helena Noguerra, a publié un message de félicitations pour son fils, Tanel, le père de l'enfant. Elle y annonçait son plaisir et sa fierté d’être Grand-Mère, avec les hashtags #vieilles et #mamyrock. Mais ça n’a pas dû plaire aux principaux intéressés car il a été effacé depuis. Shy’m, la jeune maman a ensuite posté un photo d’elle où l’on distingue de tous petits doigts posés dans son cou, légendée d’une phrase grandiloquente, à la hauteur d’une première naissance, mais surtout sans détail, pas de nom, pas de date, pas de rien du tout. Heureusement, on pouvait compter sur Mat Pokora : le chanteur a commenté la photo d’un « welcome Baby-boy » ! Voilà ce petit bonhomme « outé », peut-être en dépit de la volonté de ses parents, mais avec pour seule conséquence, de la joie !

Ben Affleck tire son ex et son meilleur copain vers le bas. Vous saviez déjà que Ben et Ana (de Armas, prochaine James Bond Girl), c’était fini, et la semaine dernière, on nous expliquait que la décision avait été bien digérée de part et d’autre. Et bien, ce n’est pas si sûr en fait. D’abord, Ben Affleck apparait tous les matins ou presque, récupérant des colis Amazon, et des monceaux de Junk Food, au pied de sa porte. Le survet. et la mine agacée sont en général également de sortie, ce qui ferait plutôt penser à une fin d’histoire morne, avachi sur un canapé, à se morfondre. Ensuite, cette semaine, il y a son ex, Jenifer Garner, mère de leur trois enfants qui craquent en direct sur Instagram. L’actrice sans donner trop d’explication, se met à pleurer en pleine séance de méditation. Un moment fort que même certains de ses fans ont trouvé gênant, tant il paraissait intime. Public avance une explication : la rupture de Ben va lui retomber dessus, et elle va devoir à nouveau le porter à bout de bras. Sans travail et cloitrée dans sa maison de Los Angeles à cause de la pandémie, c’est la goutte d’eau qui aurait fait déborder ses émotions. Et quelques pages plus tard, le même hebdo sous-entend que son meilleur copain Mat Damon ferait les frais du même boulet : l’interprète de Will Hunting serait vampirisé par Ben Affleck à chacune de ses ruptures, du coup, sa femme lui en voudrait à mort et verrait tout en noir : les pourboires astronomiques ou les « chèques à 6 chiffres » pour dépanner les copains, ça ne passe plus. Soucieux de montrer sa bonne volonté, l’acteur a mis en vente sa propriété de Pacific Palisades. 7 chambres, 10 salles de bains, 17 millions d’euros. Cela sauvera-t’il son mariage ?

En tout cas, le quartier de Laeticia Hallyday à Los Angeles va bientôt avoir la même densité de population que Guéret… Cette semaine, on apprend aussi que Sylvester Stallone a mis en vente sa propriété californienne. 90 millions d’euros. C’est la quatrième plus chère sur le marché, en ce moment. Rocky préfère désormais Miami, où il a choisit de se réinstaller à temps plein. Et puisqu’on est dans l’immobilier, sachez que le fondateur de Snapchat, devenu français, il y a 2 ans, s’installe à Paris, avec sa fiancée, le mannequin Miranda Kerr. On les verra peut-être au marché Place d’Auteuil, puisqu’ils emménagent dans un hôtel particulier du 16ème arrondissement. Et encore que Stephane Plazza séduit aussi les belles américaines : l’agent immobilier préféré de la télé a avoué avoir travaillé pour Katy Perry. Où, quand, pourquoi ? On n’en saura pas plus si ce n’est qu’il a « conclu ». La vente, il a conclu la vente, bande de petits malins.

Avant de refermer cette page légère et drolatique (!), n’ayons pas peur de faire face à l’actu pas toujours reluisante de la planète People : oui, il y a des affreux jojos, des histoires moches dont on ne sait pas encore si elles sont avérées mais qui sont relatées par l’ensemble de vos hebdos : Luc Besson est témoin assisté dans une affaire de viol qui le vise directement. Le producteur Gerard Louvin et son mari sont au coeur d’une accusation d’inceste de la part d’un neveu, Christina Ricci a porté plainte contre son mari pour violences conjugales, et enfin, le roi de Thaïlande Rama X ne fait plus rire personne. Après être apparu en croptop et en jean taille basse sur le tarmac de Zurich, ou dans un magasin de meuble allemand, on murmure qu’il aurait réunit un harem de 20 jeunes filles sur son lieu de résidence en Bavière. Il dévoile un visage parfaitement mégalo, usant et abusant de son pouvoir, nommant ses maitresses ou son chien aux plus hauts postes de l’armée, alors qu’il ne vit même plus sur place. La colère monte dans son pays natal, où pourtant le crime de Lèse-majesté est passible de 15 ans de prison.

Pour finir, tout de même sur une note sucrée, on sait désormais, grâce à un portrait de Julie Depardieu dans Paris Match, que Gérard se fait appeler « Pépé » par ses petits enfants et qu’ils ont passé le confinement ensemble, en Anjou, à l’initiative de Philippe Katerine, le compagnon de l’actrice.

Laetitia Casta est belle enceinte dans Voici, Laura Smet prend l’air au Cap Ferret, en Une de Closer. François Hollande est grand-père pour la deuxième fois : Thomas Hollande et sa femme ont eu un petit garçon. Et Salam Hayek a trouvé drôle de s’auto-emballée dans un immense sac Bottega Veneta, pour l’anniversaire du designer de la marque. La photo ne montre que sa tête qui dépasse du sac de shopping vert, en papier, que son mari, François-Henri Pinault, essaye de soulever. Ici, on cherche encore à comprendre.

Bonne semaine !