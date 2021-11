Charlène de Monaco : l’exil cachait une cure de désintox !; Cristiano Ronaldo & Vitaa attendent encore des enfants; Britney Spears dézingue sa mère & Justin Timberlake; Kylian M’Bappé bientôt membre de la famille Hallyday ?

L'exil de Charlène enfin expliqué par Voici, Kilian Mbappé et Emma Smet en Une de Closer

Cette semaine l’actu People est disparate, décousue, comme un costume d’Halloween qui n’a pas tenu le choc.



Charlène de Monaco : en fait, c’est une cure de désintox ! Le pavé est jeté par Voici qui a enquêté. En plus de ses infections ORL chroniques, la Princesse est accro depuis une dizaine d’années à un cocktail de somnifères et souffre de troubles alimentaires. Initialement partie pour prendre l’air pendant 15 jours, au printemps, sa retraite dans un paradis pour milliardaire perdu au milieu des éléphants et des lions s’est transformée en cure de désintoxication après une énième crise de décompensation. « Si la dépendance de Charlène est totalement taboue sur le Rocher, tout le monde est pourtant au courant. » balance un proche. Plusieurs fois, des accès de démence ont poussé l’ancienne nageuse à jeter tout ce qui lui passait sous la main, ou même a attrapé violemment une paire de ciseaux pour taillader ses mèches, se blessant du même coup au visage. Voilà l’explication, selon le magazine, de la coupe Punk de Noël dernier. Le sevrage, voulu par Albert de Monaco et piloté par les médecins du Rocher serait compliqué et laisserait Charlène fragilisée, démoralisée. Depuis plusieurs semaines maintenant, le palais Monégasque, son souverain en tête, abuse de la méthode Coué pour faire revenir la convalescente avant la fête nationale locale, le 19 Novembre. Comme dirait ma grand-mère, « il n’y a que la foi qui sauve »…



Kilian Mbappé à la colle avec la petite fille de Johnny. Le couple est à la une de Closer, assis côte à côte et visiblement complice dans les gradins d’un stade de foot. Le champion du monde, 23 ans, et la fille cadette de David Hallyday, 24 ans se sont rencontrés à l’anniv. de Neymar, il y a près de 3 ans et selon le mag, ils se sont « rapprochés » il y a plusieurs mois déjà. Rien de très flagrant sur les photos, pas de bisous ou de main sur l’épaule. Mais des sourires, penchés serrés au dessus d’un écran de téléphone. Il lui montre peut-être la dernière vidéo de Lison Daniel.



Angelina Jolie fait le tour du monde avec ses gosses, Brad Pitt fulmine. Les photos de la bande à Angie se multiplient alors qu’elle est en tournée pour la promo de son nouveau film, « Les éternels ». Tapis rouge à Londres, à Rome (ils ne vont pas à l’école ces kids ?), visites de la ville ou virée shopping, l’occasion est trop bonne de scruter les bouilles de quelques uns des enfants que l’actrice a eu avec l’interprète de Joe Black. Gala propose une page entière sur Shiloh, la première fille biologique de couple qui avait un temps souhaitée se faire appeler John. En ce moment, c’est bien en robe, un peu maquillée mais en baskets qu’elle pose souriante tenant Mant’gelina par la main. Zahara recycle les fringues de sa mère et les jumeaux ne se ressemblent pas trop. Knox (le garçon de la paire) porte des bagues et le sourire à fossettes de son père. L’acteur d’ailleurs voit cette étalage d’un très mauvais oeil, accusant son ex d’utiliser leur famille pour « faire sa pub » et pour tenter de faire pencher le juge en sa faveur. Car, oui, le couple, séparé depuis 2016, est toujours en guerre pour statuer sur la garde des enfants.



Vianney se fait paparazzer avec un petite mine. En une de Public, le chanteur promène un landeau et tient sa femme par l’épaule. On découvre au passage le prénom du petit bonhomme, arrivé il y a trois semaines : Edgar. L’hebdo nous rappelle que trois jours après la naissance, il était déjà de retour sur scène et qu’il a enchainé les dates de concert depuis et que le programme devrait être le même en novembre et décembre. Et vu que l’année prochaine, il réintègre le jury de « Th Voice »… Il n’est pas prêt de lever le pied pour s’occuper de sa petite famille, comme il l’avait un temps évoqué…



Britney Spears flingue tout ce qui bouge. Depuis qu’elle a retrouvé sa liberté, la chanteuse veut régler ses comptes. Après sa soeur à qui elle reprochait de se remplir les poches avec des reprises de ses propres chansons, elle vise sa mère qu’elle accuse d’être à l’origine de sa tutelle, estimant que son père n’était pas "assez intelligent" pour en avoir eu l’idée tout seul. Son ex Justin Timberlake a aussi senti le vent du boulet : dans un post Intagram un poil cryptique, Britney évoque la chanson et le clip créés juste après leur rupture, où le chanteur explique clairement qu’elle l’a trompé, alors que c’était faux. Un évènement qui l’avait profondément marquée et avait surtout marqué un tournant dans ses rapports avec les médias et le public, qui ne l’ont plus considérée comme la petite fiancée de l’Amérique.



Gala fait un catalogue de gens bien sous tout rapport, beaux, intelligents, chez qui rien ne dépasse ! Cette semaine, vous pourrez ainsi prendre des nouvelles de Valérie Lemercier bête de travail et de perfectionnisme, de Karine Le Marchand, bête de travail et de contrôle, d’Edouard Philippe, bête de travail et obsédé par la préservation de sa vie privée, ou encore de Camille Lacourt, bête de travail et papa gâteau. Lisse et bien net !



Halloween et son lot de costumes plus ou moins heureux : cette année, Katy Perry et Orlando Bloom ont tout misé sur le vaccin ! Il faisait le docteur, elle faisait la seringue. David et Cathy Guetta : séparés, ils ont tout de même posé ensemble, mais difficile de les reconnaitre ou de donner un thème commun à leurs déguisements. Lui est en GI du désert, tenue de camouflage sur torse nu (et musclé) et flingue à la main, et elle, porte beaucoup de trucs poilus, des grandes cuissardes à poils, des moufles à poils, un gilet à poils et une chapka à poils. Un raton laveur ? Un ours à la fashion-week ? Davy Crocket version Balmain ? Le doute n’est pas dissipé. Taylor Swift a choisi un genre de pyjama écureuil, la tête enserrée dans une cagoule en moumoute et une grosse queue fourrée cousue à l’arrière. Nagui tire la langue en masque tête de mort et chapeau haut de forme et Diane Kruger avait choisi d’être Blanche Neige avec perruque noire et gros noeud rouge.



Barack Obama et Bruce Springsteen sont de vrais potos. Mus par les mêmes valeurs, le chanteur a commencé par soutenir le premier président noir lors des campagnes présidentielles. S’en est suivie une relation, virile et éclairée, scellée au volant d’une magnifique corvette vintage, des conversations enregistrées et maintenant un livre sur leur vision des grands sujets qui animent l’Amérique, le racisme, la musique, la paternité ou la masculinité. Le Boss et le Président , « Born in the USA » : ce sera du meilleur effet sous le sapin. Et peut-être que ça donnera des envies de remake à Nicolas Sarkozy et Michel Sardou, en Alpine. Ou bien, Emmanuel Macron et Etienne Daho, en Panhard. Ou François Hollande et Juliette Armanet, en Scenic - option toit ouvrant, bien sûr…



Jean-Jacques Goldman a 6 enfants, 11 petits enfants et vit à Londres, savourant l’anonymat dont il jouit au royaume de sa Majesté Elizabeth. Jamais autant de révélations n’auront été faites d’un coup sur le plus secret des artistes français et c’est à Paris Match qu’on les doit. Le magazine profite de la sortie d’un livre signé par un ami d’enfance pour diffuser quelques photos et donner des nouvelles du retraité. A 70 ans, ses trois dernières filles ne l’ont jamais vu un micro à la main. L’auteur-compositeur/chanteur ne touche plus sa guitare et ne remonterait sur scène pour rien au monde, craignant l’humiliation d’un retour raté, il n’a rien signé depuis 2016 et la chanson hommage écrite pour le défunt mari de Céline Dion. Et malgré l’immense attente du public, il ne suffira malheureusement pas d’un signe.



Kim Kardashian flirte avec Pete Davidson, un jeune comédien de 27 ans. Aperçu main dans la main dans un parc d’attraction, ils ont participé tous les deux au Saturday Night Live, une émission présentée par la star de télé-réalité. Il n’en fallait pas d’avantage pour que les tabloïds s’enflamment et lui prête une nouvelle liaison. Mais nos hebdos sont plus malins et présentent plutôt l’affaire comme une récréation. « Kim n’a pas la tête à avoir des rencards pour le moment » rapporte Closer.



Le Prince Harry se mord les doigts d’être si loin de sa famille, à l’heure où la Reine montre des signes de fatigue. Le cadet du Prince Charles qui n’avait pas pu dore au revoir au Prince Philip, envisage de venir fêter Noël avec femme et enfants au Royaume-Uni afin de revoir sa grand-mère. Ce serait l’occasion notamment de présenter sa dernière, Lilibeth-Diana. Et qui sait peut-être d’embrasser son frère et sa belle-soeur ?



Et pour finir, Cristiano Ronaldo attend des jumeaux. Cette deuxième paire fait monter à 6 le nombre d’enfants du célèbre joueur de football portugais, dont trois sont nés par mère porteuse. La chanteuse Vitaa, elle, attend « seulement » son troisième enfant. Hugh Grant a passé la Toussaint dans sa maison d’Eygalières en Provence. L’acteur s’est offert un tête à tête au resto « Chez Paulette » avec sa compagne Anna Eberstein. "Du jour au lendemain, Laure me zappa » : c’est la petite confidence du nageur Alain Bernard qui fricotait avec Laure Manaudou avant qu’elle ne le lâche pour l’italien Luca Marin. Lionel Messi se plaint de la circulation à Paris, « infernale, insupportable ». Si Anne H pouvait l’entendre !

À Lire Aussi

Kamala Harris, l’Obama au féminin

À Lire Aussi

Marc Lavoine & Line, c’est fini; Éric Zemmour, Karine Le Marchand & Joey Starr, c’est chaud; Mais doukipudonktan ? Julia Roberts ne se lave plus, Megan Fox ne tire plus la chasse d’eau, Orlando Bloom ne se change plus; Sharon Stone fume des pétards topless

À Lire Aussi

Charlène de Monaco voudrait braquer Albert de 430 millions; Angelina Jolie nique Brad Pitt, Guillaume Canet & Madonna trouvent qu'ils ne le font pas assez; Lily Rose Depp s'éprend d'un rappeur frenchy; Tom Cruise prend trop d’acide (hyaluronique);